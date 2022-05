Restricciones cambiarias: el Gobierno busca atraer inversiones con una flexibilización del cepo para el sector energético

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció hoy el diseño de un decreto para flexibilizar el cepo a las empresas petroleras. En un contexto internacional de crisis energética, el Gobierno consideró que la industria hidrocarburífera debía tener una flexibilización de las restricciones cambiarias para motorizar las inversiones, aunque la propuesta que se conoció no es considerada muy ambiciosa por parte del sector privado, ya que solo permite disponer libremente de los dólares generados por el 30% de producción incremental de gas y 20% de petróleo, con respecto al volumen producido en 2021.

Con la presencia del presidente Alberto Fernández, Guzmán encabezó un acto en Casa Rosada, junto con su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Energía, Darío Martínez; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Por parte del sector privado, se destacó la presencia de Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint y últimamente hombre de consulta para el Presidente y Guzmán, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo energético. También estuvo presente el presidente de YPF, Pablo González, muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Dada la necesidad de generar más divisas y más inversión, vamos a crear un acceso diferencial de divisas para la producción incremental de hidrocarburos, que se cristalizará con un decreto presidencial”, dijo Guzmán, sin hacer referencia a la fecha de publicación de la normativa.

El detalle no es menor, ya que no es la primera vez que el Gobierno realiza un acto para presentar una iniciativa con presencia de empresarios y gremios, y después los anuncios no se llevan a cabo. Esto sucedió con el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que se presentó el 15 de septiembre pasado en Casa de Gobierno y nunca fue tratado en el Congreso, y más recientemente con el anuncio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. A pocos días de finalizar el mes, todavía no se llamó a concurso para licitar la obra.

Desde que cerró el acuerdo con el FMI, Guzmán se enfocó casi exclusivamente al sector energético, con el diseño del decreto para flexibilizar el acceso a divisas y con la segmentación de tarifas de luz y gas, que debería aplicarse a partir del próximo mes, según lo anunciado por el Ministerio de Economía. Ambas medidas buscan bajar los subsidios a la energía, con un aumento en la cobertura de los costos que pagan los usuarios y con mayor sustitución de importaciones.

Sin embargo, ambas iniciativas todavía generan dudas en el sector, ya que hay un cuello de botella en el transporte y, por lo tanto, es difícil evacuar la producción incremental de gas y petróleo de Vaca Muerta, que propone Guzmán; y en tarifas, porque todavía no hay demasiada confianza en la posibilidad de implementar la segmentación.

Detalles de lo anunciado

En concreto, Guzmán anunció el diseño de un decreto que crea un Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo (Radpip), un Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Gas Natural (Radpign) y un Régimen de Promoción del Empleo, el Trabajo y del Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales de la Industria Hidrocarburífera (Rpepnih).

“En la norma, se define como producción (inyección) incremental de petróleo (o gas natural) a la diferencia entre la producción efectiva de los últimos 12 meses y la línea base definida como el volumen obtenido por cada empresa en 2021. Luego, se establece como volumen de producción incremental beneficiado (VPIB) y volumen de inyección incremental beneficiado (VIIB) al 20% de la producción incremental de crudo y al 30% de la producción incremental de gas natural que haya obtenido cada beneficiario”, explicó el Ministerio de Economía.

Además, se obtendrán porcentajes adicionales “por la cobertura del mercado interno, la reversión del declino técnico, la producción incremental en pozos de baja productividad, la contratación de empresas locales de servicios especiales y la inversión”.

Los beneficiarios tendrán el derecho al acceso al mercado libre de cambios (MULC) por un monto equivalente a su volumen incremental valuado a precio de exportación neto de derechos y primas que correspondan. “El acceso a divisas podrá ser destinado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, incluyendo pasivos con empresas vinculadas no residentes, y/o utilidades y dividendos, y/o repatriación de inversiones directas de no residentes”, explicaron.

“Me parece que este proyecto requiere la participación de la industria privada. Es indispensable convocar a la industria privada para que se realice un proyecto de esta envergadura y esto requiere confianza, esta vía, y de esto habló el Presidente. El Presidente fue muy claro en indicar la necesidad de crear confianza a largo plazo para poder atraer inversiones privadas de este tipo”, dijo Rocca.

“Yo aprecio la intervención del ministro, del Presidente, todo en la misma dirección y generar las condiciones para que se aumente, se lancen proyectos importantes y aumente la inversión”, agregó el CEO de Techint.