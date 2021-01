Marcha atrás con el cepo al maíz. Luis Basterra: "No sé por qué la Mesa de Enlace no levanta el paro" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Tras dar marcha atrás con el cepo al maíz y alcanzar un acuerdo con los representantes de la agroindustria, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, le envió un mensaje a la Mesa de Enlace, que decidió continuar con el paro hasta hoy, tal como lo había previsto la semana pasada.

"No sé por qué no levantan el paro. Hoy el país no está en condiciones de cortar el diálogo y tomar este tipo de medidas. Cuando se toman medidas de esta naturaleza se corta el diálogo", afirmó Basterra, en diálogo con Radio 10.

Según el funcionario de Alberto Fernández, el Gobierno no puede sentarse a discutir "con quien no quiere dialogar". "No hemos tenido contacto con la Mesa de Enlace, que ha tomado una medida que vemos poco productiva", señaló.

Ayer, en el segundo día del cese de comercialización de granos dispuesto por tres de los cuatro gremios de la Mesa de Enlace, el Gobierno anuló las restricciones a las exportaciones de maíz que había establecido el 30 de diciembre pasado.

Tras reunirse con representantes de la cadena agroindustrial, Basterra anunció que reemplazará la restricción que implicaba autorizar solo exportaciones por 30.000 toneladas diarias por un "monitoreo de saldo exportable" hasta el empalme de la nueva cosecha, en marzo próximo.

"Fue una reunión muy productiva. Hemos articulado con el sector que representa a toda la cadena del maíz. Fue una ecuación ganar-ganar. Si uno lo deja librado a las reglas del mercado, seguramente hay una posición dominante que se impone sobre otra", aseguró Basterra.

Y agregó: "Lo importante es el instrumento que se creó y consolidó ayer que nos permite ir buscando soluciones acordadas. Estamos preservando los intereses de los argentinos. Como dijo el Presidente, no estamos en un momento normal, con excedente de divisas. Estamos pospandemia macrista y transitando la pandemia del coronavirus".

El freno a las exportaciones despertó un fuerte rechazo del campo y revivió el clima de conflicto de 2008, con asambleas en las rutas y paros.

Luego del encuentro, la Mesa de Enlace optó por continuar con la medida de fuerza hasta hoy para analizar esta última decisión del Gobierno. "Obviamente siempre es mejor que lo anterior, pero quien se quema con leche, ve una vaca y llora", dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Basterra cuestionó hoy el paro del campo y advirtió: "La Argentina no está para ese tipo de medidas. La Argentina de los violentos no va a permitir salir de una situación tan difícil".

