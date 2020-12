Daniel Funes de Rioja, Mercedes Marcó del Pont y Miguel Acevedo

Carlos Manzoni Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 19:56

En una jornada que giró en torno de la necesidad de un alivio tributario para impulsar el desarrollo productivo, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, confirmó la prórroga de la moratoria impositiva, precisó que ya tiene una adhesión de 72% y especificó que 21% de esa adhesión es de empresas del sector industrial.

Marcó del Pont hizo esta declaración en el segundo día de la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que este año tiene como lema "#ProduciendoArgentina". Poco antes de su participación, gobernadores de provincias del noroeste y noreste del país habían hecho hincapié en la necesidad de un alivio impositivo para poder ser competitivos con sus productos.

"La moratoria superó nuestras expectativas y se decidió prorrogarla 15 días, pero no más. Quiero destacar que ayer ya teníamos una adhesión de 72% del monto total de las deudas registradas en la AFIP y que 21% correspondió a empresas del sector industrial", comentó Del Pont, que integró el panel "Sistema tributario: un rediseño que promueva la producción y el federalismo".

Asimismo, la titular de la AFIP señaló que los contribuyentes que regularizaron obligaciones accedieron a una quita promedio del 34% de sus deudas. "Esto supone un esfuerzo fiscal de 133.000 millones y un alivio que se le otorga al sistema productivo y a las personas humanas, para empezar con la recuperación", destacó.

Al ser consultada por Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, sobre qué le parecían las limitaciones impuestas por el Congreso a algunos contribuyentes, respondió: "No estamos viendo eso como un obstáculo y nos parecieron saludables algunas condiciones impuestas, como la repatriación de parte de los activos de las empresas y personas que ingresaban a la moratoria. Eso implicaba ciertos compromisos del sector privado, que nos parecen razonables en el sentido de decir que todo lo que se genere como actividad se vuelva a incorporar al proceso de inversión en el país".

Además, Del Pont opinó que los problemas que se presentan en la producción no tienen que ver tanto con la presión tributaria, porque hay otras variables que influyen más, como el desarrollo tecnológico, la disponibilidad del crédito, etc. "En ese sentido estamos trabajando en proyectos interesantes que no se quedan en bajar impuestos por bajar impuestos, sino que apuntan, por ejemplo, a promover instrumentos de ahorro en pesos para estimular la producción, a tratar iguales a los que son iguales, pero también distinto a los que son distintos, y a impulsar la construcción del sector privado", agregó.

La funcionaria también enfatizó que se trabaja en la simplificación tributaria, pero que en este año de pandemia fue necesario concentrarse en programas de transferencias de recursos al sector privado y en facilitar el cumplimiento impositivo en una situación muy crítica, lo que ha llevado a prórroga de presentaciones y suspensiones de medidas cautelares y ejecuciones fiscales.

Por último, Del Pont remarcó que la gestión de la AFIP no es solo recaudatoria, sino que también implica la reasignación de recursos que hace el Estado y que son volcados a los sectores de la producción. "Por eso la cuestión tributaria hay que mirarla como una forma de financiamiento y distribución de riqueza", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información