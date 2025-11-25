Más aerolíneas conectarán Buenos Aires con Florianópolis en el verano

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó hoy, a través de la Disposición 41/2025, a Latam Airlines Brasil a operar la ruta Florianópolis–Buenos Aires para servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas, en el marco de los convenios bilaterales vigentes entre la Argentina y Brasil y del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.

De esta forma, Latam se sumará a Aerolíneas Argentinas, Gol, Flybondi y Jetsmart, que también conectarán en temporada alta la capital argentina con la del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.

Consultado por LA NACION, Diego Minici, de DM Viajes, dijo que si bien Florianópolis se maneja por temporadas y en enero/febrero suele haber más vuelos, este año la oferta es un 30% mayor, con hasta 16 frecuencias diarias.

“Tanta oferta hace bajar los precios, que incluso pueden quedar por debajo de los vuelos a Río de Janeiro”, detalló Minici, y afirmó que hoy se pueden encontrar pasajes ida y vuelta desde Buenos Aires a Florianópolis para enero por US$320.

Entre enero y mayo de 2025, Brasil recibió un 96,8% más de turistas argentinos que en el mismo período de 2024, alcanzando los 2,2 millones de visitantes.

La Argentina es el principal país de origen de turistas internacionales hacia Brasil, representando más del 20% del total de visitantes en los primeros cinco meses del año.

Los motivos principales de este auge son el tipo de cambio favorable y un aumento de la conectividad aérea, que beneficia a destinos como Río de Janeiro y Santa Catarina.

Tipo de cambio

A lo largo de este año, mientras el peso argentino se devaluó, el real y otras monedas se apreciaron frente al dólar. Sin embargo, como en 2024 los argentinos no podían acceder al tipo de cambio oficial y ahora sí, solo se habría encarecido un 5%. En consecuencia, la brecha entre vacacionar en el exterior y hacerlo dentro en el país sigue casi sin cambios: viajar por la Argentina es 62% más caro que irse afuera.

Esa fue la conclusión de un relevamiento de la consultora privada Equilibra, que pondera más al tipo de cambio efectivo de turismo que al Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM). “Si se toma el dato de noviembre con respecto a enero o febrero de este año, el TCRM da más de un 15% arriba. Pero no sirve usar este dato porque antes no accedíamos al dólar oficial para vacacionar; usábamos el MEP, y ahora sí el oficial. Entonces, si se toma siempre el más barato, te da que solamente estás más o menos un 5% por encima del verano pasado”, explicó Laura Vernelli, economista de la consultora.

De acuerdo con esto, el dólar seguiría siendo barato en términos históricos: estaría un 30% por debajo del promedio histórico desde la salida de la convertibilidad.

“Esto también se refleja en los precios, en cierto punto. O sea, vacacionar en la Argentina era un 64% más caro que hacerlo afuera, y ahora esa brecha es del 62%. No cambia tanto, por más que los precios en general se hayan abaratado, porque también se abarató vacacionar en la Argentina en dólares. La brecha sigue estando, entonces sigue conviniendo irse afuera”, agregó.

Según datos que la consultora tomó de la agencia Despegar para paquetes turísticos de dos personas (incluyendo vuelos, alojamientos y traslados), veranear en enero de 2026 en la Argentina cuesta en promedio US$300 por día, mientras que en el exterior baja a US$200. Para febrero de 2026, el gasto diario promedio cae más en la Argentina (US$240) que en el exterior (US$180).

¿Y el costo de vida? De acuerdo con información recabada de Numbeo, Equilibra calculó que hacer cuatro comidas cuesta en promedio US$42 en Buenos Aires (+10,8% contra marzo de 2025), mientras que en Río de Janeiro cuesta US$21 (+8,7%) y en Santiago de Chile, US$28 (-4,7%).

En términos macroeconómicos, aunque todavía faltan algunos meses para cerrar 2025, Equilibra estima que el déficit turístico (viajes y transporte de pasajeros) de la Balanza de Pagos (Indec) sería de alrededor de US$10.000 millones, superando nominalmente el máximo de 2017 (-US$8350 millones). Pero si se actualiza ese rojo por la inflación acumulada en Estados Unidos desde entonces, el déficit de 2017 equivaldría a unos US$11.000 millones a precios de hoy.