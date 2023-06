Telefónica también rechazó la decisión del Enacom de obligarla a dar acceso a Telecentro como operador móvil virtual

escuchar

La decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de establecer las condiciones aplicables a la empresa Telecentro para que se convierta en un operador móvil virtual (OMV) y, de esta forma, pueda brindar telefonía celular a pesar de contar con frecuencias, no solo habría ocasionado una reacción por parte de Telecom, sino que también Telefónica se suma al rechazo La firma le envió una carta al presidente del ente, Claudio Ambrosini, tildando a la medida de “ilegítima” y reservándose el derecho de reclamar por las vías legales los daños y perjuicios ocasionados.

“Si la decisión consistiera en ordenar a los operadores Móviles con Red (OMR), entre ellos Telefónica Móviles Argentina S.A., ofrecer el acceso a Telecentro S.A. fijando sus condiciones y precios, la misma será desde ya ilegítima”, dice la misiva de la apoderada de Telefónica, Agustina Hernández, fechada el 17 de mayo pasado. Y agrega: “En efecto, el directorio del Enacom carece de facultades para imponer los términos, condiciones y precios bajo los cuales Telecentro eventualmente tendría acceso a la red de comunicaciones móviles de mi representada para prestar servicios de OMV apartándose arbitrariamente de las disposiciones que establecen que solo deben ser estipulados por acuerdo de partes”.

Por otro lado, la carta afirma que “toda vez que en el curso de las actuaciones no han sido tenidos en cuenta los antecedentes y que hacen a precios de mercado vigentes en la materia, no cuesta mucho prever que un próximo pronunciamiento sobre el particular estará orientado a imponer precios inferiores en beneficio exclusivo de Telecentro y en detrimento de mi representada a poco que Telecentro ofrezca servicios móviles compitiendo contra aquella”.

“Tampoco tendrá validez un pronunciamiento en tales términos, toda vez que Telecentro es un destacado actor del sector con capacidad para desarrollar la prestación de servicios de comunicaciones móviles con infraestructura propia y explotando espectro radioeléctrico que se encuentra disponible y al que bien puede acceder mediante los mecanismos legales de adjudicación conforme lo han hecho los prestadores de servicios de comunicaciones móviles con los que ahora pretende competir y que han realizado las inversiones exigidas y necesarias al respecto”, agrega.

Además, desde Telefónica dicen que el directorio del Enacom debería “necesariamente rechazar la pretensión de Telecentro y abstenerse de fijar los precios correspondientes al acceso a la red de comunicaciones móviles de Telefónica”. Caso contrario, Telefónica hace la correspondiente reserva de derechos para reclamar por las vías legales pertinentes los daños y perjuicios que se le ocasionen con los alcances y responsabilidades que correspondan hasta alcanzar su reparación integral”, finaliza el escrito.

Finalmente, el Enacom dio curso al pedido de Telecentro y desde Telefónica dicen que aún analizan si avanzan judicialmente o no, al igual que Telecom y Claro.

El viernes 19 de mayo se conoció que el Enacom dispuso en una reunión de directorio autorizar al proveedor de servicios de TV por cable, telefonía fija e internet Telecentro, propiedad del exbarón menemista Alberto Pierri, a ser un nuevo operador móvil virtual.

Mediante un comunicado, el ente regulador informó: “Enacom decidió la aplicación preliminar y provisoria de las condiciones que regirán las operaciones de las empresas prestadoras AMX Argentina S.A. (Claro), Telecom Argentina S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A. como operadores móviles de red, y estableció las condiciones aplicables a la empresa Telecentro S.A. como operadora virtual”.

Telecentro busca desde hace años ingresar en la telefonía móvil, que se divide en tres tercios entre Claro, Personal y Movistar. Tal como había contado LA NACION, una forma de prestar el servicio sin tener ninguna concesión de espectro de frecuencia era convertirse en un operador móvil virtual, que implica “alquilar” la red a las operadoras a cambio de pagar parte del costo del tráfico.

Antena 4G

Telecentro había buscado llegar a un acuerdo con cada una de las tres compañías de telefonía celular, pero, al no coincidir en el precio, decidió golpear las puertas del Enacom, presidido por el massista Claudio Ambrosini. Su objetivo era que el ente sacara una resolución fijando valores para esta compañía.

En los últimos años, han existido varios operadores móviles virtuales pequeños, como el de las cooperativas nucleadas en Catel, sin que se hayan fijado valores, potestad que las empresas ya le vienen discutiendo al Gobierno con la judicialización del DNU 690/2020, que busca establecer el precio de las TICs para los consumidores finales.

El Enacom sostiene que las actuales normas fomentan que existan operadores móviles virtuales y que, como las empresas no se pusieron de acuerdo en los términos comerciales a pesar de que se los llamó a audiencias, el organismo iba a fijar los valores para que Telecentro pudiera acceder al negocio móvil.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios