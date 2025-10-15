Melconian cuestionó la ayuda de Estados Unidos al Gobierno y analizó la reunión Trump-Milei

El economista Carlos Melconian analizó este miércoles la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en Washington en el marco del anuncio del swap de US$20.000 para la Argentina. Además de decir que “no hay información” suficiente sobre el acuerdo, el extitular del Banco Nación enumeró las “tres etapas” del Gobierno.

“Yo nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo. Si alguien esperaba algo de ayer...terminó siendo confuso, el mensaje de ayer no cumplió el objetivo, es como que se frustró”, introdujo Melconian en referencia al traspié que sufrió el Gobierno al querer aclarar que Trump no condicionó su apoyo financiero al resultado de las legislativas del 26 de octubre próximo, sino que se refería a las presidenciales de 2027.

El economista calificó a esta “incertidumbre” por el acuerdo como una primera etapa del Gobierno, que durará, según su visión, hasta la noche del 26 de octubre, cuando estén los resultados de las elecciones legislativas.

Explicó que esta primera etapa comenzó con las primeras declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, cuando en sus redes sociales aseguró que hará “lo que sea necesario” para ayudar a la Argentina; días después, se confirmó la negociación por el swap.

El presidente Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025 Alex Brandon - AP

“Termino esta etapa señalando que más allá de la reunión de ayer, mi preocupación va por otro lado, que no cesa la compra de dólares por parte de la gente. Como no es seria la información (del acuerdo) y no hay aclaración pertinente, estamos viendo una compra de dólares muy importante. Ese es el resultado microeconómico”, sostuvo el exfuncionario en diálogo con Radio La Red.

Además, advirtió que el Tesoro norteamericano “siempre cobra”, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, con quien la Argentina ya tuvo varias revisiones del mismo acuerdo. En ese contexto, marcó que la segunda etapa irá desde la noche del 26 hasta el 10 de diciembre, cuando haya recambio legislativo. “¿Quién es el Dios que puede interpretar los resultados de la elección de término medio? Vamos a un escenario raro. Ya en el cero a cero, el Gobierno dice ‘gané yo porque tengo más legisladores que antes’. ¿Quién se hace cargo de llamar a Trump para decirle ‘ganamos’?“, preguntó el economista.

Luego, Melconian indicó que la tercera etapa comienza en 2026, el tercer año del gobierno de Milei. “Yo siempre dije ‘se corrió el velo el 7 de septiembre con la elección de la provincia de Buenos Aires’, que fue un gatillo y una excusa, porque la macroeconomía ya había fracasado ahí. El riesgo kuka (sic) estuvo siempre. No es que venía una pinturita y el 7 de septiembre trastocó todo. Te diste cuenta que cuando corriste el velo había fracasado el programa”, expresó.

“Viene un cambio”

En otro tramo de la entrevista, el economista aseguró que luego de las elecciones “viene un cambio macroeconómico del programa”. Como en otras ocasiones, marcó que no puede sostenerse el régimen cambiario de un dólar que flote entre bandas.

“O vas a libertad o vas a restricciones. La elección [del 2023] se ganó con dolarización cuando nosotros proponíamos bimonetariedad. Y un día, frustrada la dolarización porque no hay fideos ni tuco, aparecieron con una competencia de monedas. Ahí es cuando yo pido seriedad. ¿Cuál es el régimen cambiario de este país después de 100 años en el que hubo convertibilidad, flotante y control de cambio? Hay que pensar en un régimen bimonetario", consideró Melconian.

El economista Carlos Melconian. Hernan Zenteno - La Nacion

Por último, dijo que “hay que arreglar la tasa de interés” y cerró con una advertencia: “En algún momento tiene que haber una política monetaria que pierda la volatilidad. La bandera del superávit fiscal, sepa todo el arco político de Argentina, es involteable. Es una condición necesaria, pero no suficiente”.