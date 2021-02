El exjerarca del Banco Nación criticó el discurso de la administración actual con respecto al pago a sus acreedores. Fuente: Archivo

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, realizó duras críticas contra el Gobierno nacional en el marco de su disputa con los representantes de industrias agropecuarias por el precio de los alimentos.

"El esfuerzo de este gobierno es llegar a la elección y ajustar después", dijo el economista en una entrevista con Joaquín Morales Solá en Desde el llano, donde analizó la dinámica de los precios, las inversiones, la situación financiera y la estrategia de la administración del presidente Alberto Fernández en su segundo año de mandato.

Remarcó que en el oficialismo "necesitan echarle la culpa a alguien". A partir de este argumento señaló también que "este es un Gobierno que cree que la responsabilidad de todos los males está en los empresarios y que con la intervención estatal los va a domar".

Carlos Melconian: "El país está pagando con una caída dramática de la tasa de inversión" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero/AFV

"Muchas empresas se van porque tienen que reestructurarse por la pandemia y eligen irse de la Argentina porque es la que no ofrece ninguna condición ventajosa para generar capitalismo, empleo, rentabilidad. Así es como se entienden las cosas en el mundo. Este es el mensaje a la sociedad: hay que recuperar esa normalidad", indicó.

"El país está pagando con una caída dramática de la tasa de inversión (...). Las empresas eligen dejar la Argentina porque no ofrece incentivos", advirtió. Remarcó a su vez la falta de reglas de juego claras. Criticó también que el Ejecutivo pretenda "resolver la deuda diciendo 'Por lo menos en mi período yo no quiero pagarles ni al Fondo, ni a los bonistas, y no quiero que las provincias paguen".

"Dicen que con esa plata la van a invertir en otras cosas y alguien que no entiende dice 'che, está bien lo que hacen'. Pero eso lo hacen en lugar de pagar una obligación que el país asumió. Yo creo que la continuidad jurídica de los estados es la base para recuperar la confianza; no el decir 'fue aquel, yo no tengo nada que ver'", concluyó.

