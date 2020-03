Cuarentena. Cómo se puede retirar dinero en efectivo sin ir al cajero

Las grandes cadenas de supermercados, farmacias y estaciones de servicios son algunas de las alternativas

27 de marzo de 2020

Si bien los cajeros automáticos siguen funcionando en el escenario de aislamiento total obligatorio decretado hasta el 31 de marzo, quienes necesiten hacerse de dinero en efectivo en este escenario también tienen otras alternativas a las que recurrir. Supermercados y farmacias continúan con el servicio de entrega de billetes y no solo eso, sino que desde febrero ampliaron el límite de extracción.

De este modo se puede hacer más de una gestión en el mismo lugar, lo que reduce la circulación en la ciudad y, asimismo, evitar las colas que por momentos se ven fuera de los cajeros.

Con las tarjetas de débito Visa, Maestro y Cabal se puede solicitar una extracción diaria de hasta $8000 al efectuar una compra en la mayoría de los supermercados y estaciones de servicios del país.

También en algunas farmacias, cadenas de electrodomésticos, librerías, confiterías, restaurantes y locales de ropa ofrecen el servicio. Solo hay que pedirlo en la caja o responder a afirmativamente a la pregunta que muchos cajeros ya incluyeron en su repertorio: "¿Necesita retirar dinero?".

Si bien no se obtiene la misma privacidad que cuando se extrae dinero de los cajeros automáticos, el servicio no tiene ningún costo extra y no es necesario un monto mínimo de compra para hacerse de billetes.

Sin embargo, hay un tope de extracción que está sujeto al límite diario permitido de cada usuario y al máximo fijado por el comerciante (al igual que puede suceder con una terminal que está quedándose sin billetes). Hasta hace pocas semanas atrás, ese límite era de $5000 y fue ampliado por el aumento de la demanda de los comercios y los consumidores.

Hacerse de dinero en días de paro ya no es tan difícil como antes Fuente: Archivo

Las empresas de pago de servicios también ofrecen retirar efectivo a través del sistema PIM, una billetera virtual que lanzó el año pasado el Banco Nación con el fin de lograr una mayor inclusión financiera. La herramienta -que no requiere ni de una cuenta bancaria ni de tarjetas de crédito, y no tiene costo ni para el usuario ni para los pequeños comercios- permite retirar efectivo en donde se le carga dinero, a través de Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, cajeros Link y Banelco, Home Banking o PagoMisCuentas.

La posibilidad de extraer dinero en los comercios comenzó a expandirse más allá de una alternativa frente a complicaciones excepcionales como un paro bancario , ya que complementa a los cajeros automáticos y permite suplir la gran cantidad insatisfecha de banca automática a través del aumento de bocas de expendio. Según datos del Banco Central, en la Argentina existen 4900 puntos de extracción "extrabancarios".

A los comercios, además, les permite disminuir el manejo de efectivo en caja, atraer a los clientes a sus lugares y ofrecerles un servicio de valor agregado, dado que no todos los establecimientos cuentan con esta alternativa.

En el caso de que, pese a las otras alternativas vigentes, se prefiera usar cajeros, cabe recordar que el Banco Central resolvió ayer que l as entidades bancarias no podrán cobrar cargos ni comisiones por ninguna operación realizada en cajeros automáticos hasta el próximo 30 de junio. De esta manera, se puede acudir al cajero más cercano sin importar de qué banco o red sea.