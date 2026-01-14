Milei recibió a una gigante global del GNL interesada en invertir en la Argentina

El presidente Javier Milei se reunió hoy en Casa Rosada con representantes de MidOcean Energy, una de las mayores empresas internacionales especializadas en gas natural licuado (GNL). La compañía pertenece al fondo institucional EIG, enfocado en proyectos de energía e infraestructura, que administra un portafolio de US$24.300 millones.

En la región, MidOcean posee el 35% de participación accionaria en Peru LNG, la única planta de licuefacción de gas en operación en América del Sur, un modelo que la Argentina busca replicar.

Fue inaugurada en 2010, y puede procesar 4,45 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a 20 millones de metros cúbicos diarios (m³/d), el 15% de la producción total argentina. Su construcción demandó una inversión de US$3800 millones —equivalentes a unos US$5600 millones a valores actuales— y se completó cuatro años después de adoptarse la decisión final de inversión.

“MidOcean es una compañía con accionistas de Arabia Saudita, Japón y Estados Unidos, con intereses en el sector energético. Han visitado al Presidente para transmitirle su intención de evaluar oportunidades de inversión en la Argentina ”, señalaron fuentes del Gobierno.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron en Casa Rosada a directivos de MidOcean Energy.

A lo largo de sus 43 años de historia, EIG comprometió más de US$51.700 millones en el sector energético, a través de 421 proyectos o empresas en 44 países de seis continentes. Entre sus inversores se destacan fondos de pensión, compañías de seguros, fundaciones y fondos soberanos de Estados Unidos, Asia y Europa.

Del encuentro con Milei participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. Por parte de MidOcean estuvieron Venter de la Rey, director ejecutivo; Thomas Wheeler, vicepresidente; Vahid Farzad, director de Desarrollo de Negocios, y Jason Klein, director para América. También asistieron Marc Patsy, fundador y CEO de Black Limited, y Valenti Sabate, director de Operaciones.

Planes de la Argentina

En diciembre pasado, la Argentina firmó su primer contrato de exportación de GNL a Europa. La empresa Southern Energy (SESA), integrada por las principales productoras del país, acordó abastecer durante ocho años a una compañía estatal alemana.

El contrato fue suscripto con Securing Energy for Europe (SEFE) e incluye la provisión de 2 MTPA, equivalentes a 9 millones de m³/d de gas. Ese volumen representa el 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción que llegará al país, el Hilli Episeyo, cuya operación está prevista para septiembre de 2027.

MidOcean Energy pertenece al fondo EIG, especializado en energía e infraestructura, con inversiones en seis continentes The Mariner 4291 - Shutterstock

Según la compañía, las exportaciones podrían superar los US$7.000 millones a lo largo de la vigencia del contrato, en función de la evolución del precio internacional del GNL. El acuerdo permitirá generar divisas y contribuirá a fortalecer la seguridad energética europea.

SESA fue creada por Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, la empresa propietaria de los buques que realizan el proceso de licuefacción del gas, enfriándolo a –162 grados para reducir su volumen unas 600 veces y convertirlo en estado líquido. La estructura accionaria se completa con YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Harbour Energy (15%), además de PAE (30%) y Golar LNG (10%).

El Hilli Episeyo, actualmente ubicado en Kribi, Camerún, llegará a la Argentina a comienzos del próximo año. Tendrá capacidad para producir 2,45 MTPA de GNL, equivalentes a 11,5 millones de m³/d de gas. El segundo buque, denominado MKII, se encuentra en construcción en China y arribará en 2028. Su operación comercial comenzaría hacia fines de ese año y sumará una capacidad adicional de 3,5 MTPA (unos 16 millones de m³/d).

En conjunto, ambas unidades permitirán alcanzar una producción de 6 MTPA de GNL. De este modo, en un plazo de tres años, la Argentina contará con capacidad para exportar 27 millones de m³/d de gas natural, lo que equivale al 18% de la producción invernal actual, estimada en 150 millones de m³/d.

En paralelo, YPF y la italiana ENI, socias en el proyecto para exportar GNL desde Vaca Muerta, anunciaron la firma de un acuerdo preliminar con XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, la compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi.

El entendimiento apunta a avanzar en la negociación de los términos definitivos para su incorporación al proyecto Argentina LNG, que contempla la incorporación de nuevas unidades flotantes de licuefacción (FLNG). La primera fase prevé una capacidad de producción de 12 MTPA de GNL, mediante dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, con posibilidad de expansión hasta 18 MTPA, según informaron en YPF.