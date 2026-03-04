Promociones y ofertas de Cuenta DNI: todos los beneficios para marzo 2026

Los titulares de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, ya pueden consultar todos los descuentos correspondientes al mes de marzo, que incluye beneficios en diferentes rubros.

En marzo, los descuentos en comercios de cercanía se extienden de lunes a viernes

En el tercer mes del año los titulares de Cuenta DNI tendrán acceso a descuentos que se extenderán de lunes a viernes, de esta manera las promociones en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estarán disponible cinco días, con un tope semanal de $5000.

Todos beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento, de lunes a viernes. Tope de $5000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

20% de descuento, de lunes a viernes. Tope de $5000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos. Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8000 por semana y por persona.

25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8000 por semana y por persona. FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles.

25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles. Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promoción acumulable con la de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promoción Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promoción acumulable con la de comercios de barrio.

Cuenta DNI tiene varios descuentos para aprovechar en marzo Banco Provincia

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos, pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS. Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.