“Monto muy auspicioso”: respaldo del sector privado al nuevo acuerdo con el FMI

El presidente de la Unión industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo que la entidad apoya el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmará hoy que el entendimiento es por US$20.000 millones.

“La postura de la UIA ha sido buscar que la Argentina resuelva su problema externo, la normalización de la deuda externa, y hemos ido al Congreso, no solo con este gobierno, sino con gobiernos anteriores para apoyar. La evaluación de los contenidos es otra cosa, más subjetiva, pero objetivamente la Argentina tiene que normalizar su deuda externa y tiene que buscar el camino de volver a los mercados financieros internacionales”, afirmó hoy Funes de Rioja en el marco de un seminario de la UIA con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre oportunidades productivas, comerciales y mercados laborales para la Argentina.

Según el abogado, que también integra el Grupo de los 6, el acuerdo con el Fondo es necesario no solo para el sector público, sino para el privado que tiene que tener la posibilidad de acceder al capital para realizar las inversiones necesarias para transformar tecnológicamente al país.

“Si queremos participar de cadenas de valor exitosas y además queremos sumar a este impulso que está teniendo la energía y la minería a todo el sector industrial, necesitamos acceso a créditos. Para ello hay que tener normalizada la deuda externa con todos los organismos, obviamente el Fondo Monetario Internacional incluido. Porque además muchos de los accesos a los créditos internacionales de otras entidades dependen también de no tener esto irresuelto”, agregó.

Funes de Rioja evitó referirse al contenido del acuerdo porque lo desconoce, pero dijo que la noticia “es buena porque la Argentina tiene que salir de esta situación”.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, también evaluó positivamente que se llegue a un acuerdo con el FMI. “Aún no se conocen los detalles del entendimiento, pero el monto anunciado por el ministro Caputo es muy auspicioso”, dijo ante una consulta de LA NACION.

“La deuda no es mala palabra: las familias, las empresas y los países normalmente recurren al crédito. Ciertamente, esto no implica justificar cualquier tipo de endeudamiento; es fundamental distinguir su destino. Una cosa es que una familia pida prestado para construir su vivienda y otra muy distinta es que lo haga para pagar una fiesta insostenible. Lo mismo sucede con las naciones. En la Argentina demasiadas veces apelamos al endeudamiento para cubrir un recurrente déficit fiscal; felizmente en esta ocasión los recursos no tendrán ese destino”, sumó.

Grinman dijo que el refuerzo de las tenencias del Banco Central que se derivará de que el Tesoro cancele deuda contraída en el pasado con la autoridad monetaria “colaborará para afianzar la estabilización macroeconómica, que ya permitió un derrumbe de la inflación y que está dando señales auspiciosas en materia de actividad”.

“Cabe agregar que los datos del propio Fondo muestran que hay países que a menudo observamos con admiración que tienen un endeudamiento muy superior al de la Argentina. Japón, por ejemplo, tiene una deuda en torno al 250% del PBI, mientras que Estados Unidos y Francia tienen indicadores superiores al 100%. Ciertamente, el historial de incumplimientos de nuestro país limita nuestras posibilidades de endeudamiento y no nos da margen para tomar tanto crédito como otras naciones consideradas más confiables; pese a ello, el nivel de deuda pública de la Argentina en la actualidad es muy razonable”, consideró.

Por su parte, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), opinó que haber llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo es un logro muy importante del Gobierno y que la cifra de US$20.000 millones sirve para pagarle al organismo en un plazo o cuotas más razonables y, por otro lado, claramente va a dar mayor tranquilidad al mercado financiero que vivió unas turbulencias durante estas semanas. “Desde cualquier punto de vista me parece positivo”, cerró.

