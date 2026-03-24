“Muy tranquilo”: el fin de semana largo tuvo más turistas, pero menos gasto por persona

El fin de semana largo dejó más turistas que, individualmente, gastaron menos dinero. Más de un millón de personas se movilizaron por distintos puntos del país con un impacto económico que alcanza los $231.084 millones, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Se consolidó un perfil de viaje austero, donde primaron las experiencias antes que el consumo intensivo”, resumió, en términos cualitativos, el informe sobre el fin de semana largo. Sus conclusiones dejaron señales ambivalentes para el sector empresario.

Por un lado, hubo más turistas que el mismo fin de semana del año pasado. La cifra: 1.012.000 personas. Esto significa un incremento del 48,8%, sin embargo, no todo presentó una flecha para arriba, tal como cuantificó CAME.

El gasto diario promedio por turista marcó $103.793, un 1,6% inferior al mismo período de 2025. “Comparado a precios reales”, aclaró el informe de la confederación empresarial. A propósito de la dinámica del consumo, el relevamiento agregó: “Prevalecieron actividades culturales y conmemorativas por el 24 de marzo, casi todas de acceso gratuito”. En simultáneo, la categoría “gasto total” refleja un aumento del 66,1%, impulsado por el mayor caudal de personas que se movilizaron.

Relevamiento de la CAME

¿Dónde se registró la mayor afluencia turística? “Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil. También tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones”, indicaron.

Los especialistas de CAME destacaron seis claves del último fin de semana largo. La primera de ellas es que funcionó como una “antesala” de Semana Santa. “La cercanía entre ambos períodos llevó a que muchos viajeros optaran por postergar escapadas más extensas, privilegiando salidas cortas”, analizaron.

En segundo término, señalaron que la meteorología no fue la mejor. “El clima mostró comportamientos muy distintos según la región, con lluvias e inestabilidad en algunos destinos –especialmente en la Costa Atlántica– y mejores condiciones en el norte y zonas cordilleranas, lo que incidió en la ocupación y en las decisiones de viaje", describieron.

Pese a eso, la gastronomía fue una de las actividades con más movimiento. “Se registró una alta actividad en bares, pubs y espacios gastronómicos”, destacó el informe de CAME. En algunos casos, le atribuyeron esto a una agenda impulsada por eventos temáticos que convocaron a residentes y turistas en distintos centros urbanos.

“Si bien el país está caro en términos cambiarios, seguimos viendo movimiento del turismo receptivo, sobre todo en centros urbanos”, señalaron desde el sector para explicar que el turismo receptivo se mantuvo con buenos números.

Otra vez con la mirada puesta en el calendario del fin de semana, el carácter no laborable del lunes —sin llegar a ser feriado— CAME indicó que se impulsó un perfil de viaje más flexible, con predominio de escapadas breves y turismo de cercanía. Esta dinámica favoreció una distribución más homogénea de los flujos a lo largo de todo el fin de semana. “Se consolidó la tendencia a viajes más cortos, con decisiones más espontáneas y menor planificación”, explicaron operadores turísticos.

En ese contexto, explicaron que también se acentuó la fragmentación en los patrones de viaje, con múltiples combinaciones de días según la situación laboral y el nivel de ingresos. “Convivieron turistas que aprovecharon los cuatro días completos con otros que hicieron escapadas de uno o dos días, o esquemas intermedios como de viernes a lunes o de lunes a martes”, indicaron fuentes del sector. Esta diversidad contribuyó a una mayor dispersión del movimiento turístico y a un comportamiento menos concentrado de la demanda.