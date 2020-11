Analistas que trataron con el FMI indicaron que la carta fue "inoportuna" Fuente: Reuters - Crédito: Remo Casilli/File Photo

No ayuda. Esa es la conclusión de los economistas sobre la dura carta que enviaron los senadores oficialistas al FMI, con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner , en medio de las negociaciones que está llevando adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán , con la misión del organismo en el país.

"Creo que es una carta que no ayuda en las negociaciones, porque sugiere que será muy difícil lograr consenso político en la Argentina para diseñar un programa, que incluye reformas que se necesitan hacer y que el Fondo podría financiar", indicó Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el FMI.

"Es una carta en la cual se le dice al Fondo que no van a aceptar ninguna condicionalidad y se le pide que baje los intereses de la deuda y que no haya pagos antes de 2025. Guzmán tendrá muy pocas chances de satisfacer esos pedidos", agregó.

Además caracterizó a la carta de "inoportuna y desafortunada", porque el Gobierno estaba construyendo una relación diferente con el Fondo, "en la cual estaban teniendo un montón de coincidencias. Esta carta demoniza al FMI y lo pone en una posición defensiva".

El exsecretario de Finanzas Daniel Marx, quien negoció con el FMI en varias oportunidades, indicó que el organismo "toma nota" de estos gestos, pero que está más "centrado en definir un programa".

"Para mí hay que ver cómo esta carta después se manifiesta en el programa. Lo que le importa al FMI es que alguien diga 'vamos a llevar adelante este programa con estos detalles', y sobre eso quiere que haya un compromiso. Una vez que está ese compromiso, el Fondo va a desembolsar dinero contra los cumplimientos y las metas que se prometen", explicó el director de Quantum Finanzas.

"El Gobierno a esta altura dirá cuánto puede comprometerse en función de las decisiones políticas que vaya tomando. Ese es el primer paso, el de la evaluación. Luego está la negociación y después los desembolsos contra metas", agregó.

Miguel Kiguel, director de Econviews, por su parte, indicó que la carta de los senadores "es un mensaje escrito para el público local".

"'Acá hay un ajuste, pero nosotros no lo queremos. Esto es lo que pide el Fondo', dicen en el Gobierno. Tratan de despegarse de las medidas de ajuste, como la reducción del IFE, el ATP, las jubilaciones y de pocos aumentos salariales. Tratan de echarle la culpa al Fondo, pero no quiere decir que no van a apoyar un acuerdo. Para Washington es difícil de leer este doble discurso, de no apoyar públicamente, pero por abajo sí", opinó el exsecretario de Finanzas, quién también trató con el FMI.

Asimismo, indicó que la carta "está más dirigida a Guzmán y al presidente Alberto Fernández, que al Fondo. Es como la carta de Cristina [Kirchner], o como el poco avance con el nombramiento del procurador, la reforma judicial y muchos temas que confirman que en la coalición no hay una voz única, hay tres voces. Es una coalición difícil de mantener".

Finalmente, Carlos Melconian, director de Macroview y expresidente del Banco Nación, dijo que la carta puede "dilatar el acuerdo" con el organismo por la deuda. "Eso está clarito. Y no sé qué estarán pensando los del Fondo. Por supuesto, acá viene un acuerdo por resignación", opinó.

"Más allá del tono con el que está escrita, es lo que debe querer el Gobierno: no pagar. Después viene el tema de quién es la culpa, pero el Gobierno no quiere pagar el capital, que empieza a vencer en el segundo semestre del año que viene", analizó Melconian, en diálogo con Radio Mitre. "Fue limpiando a los bonistas y ahora quiere limpiar esto. Llama plata fresca a la recapitalización de los intereses", agregó.

El FMI había pedido que haya consenso para negociar un nuevo programa. Para ello, la semana pasada Guzmán envió al Congreso un proyecto de ley para que los acuerdos futuros con el FMI sean aprobados por el Poder Legislativo. En Diputados, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le garantizó al Fondo que lograría el consenso necesario. Sin embargo, en Senadores, la situación parece más complicada.

