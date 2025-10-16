95 años de Merck en Argentina: la compañía alemana líder mundial deja legado en el país

Con más de 350 años de historia global, Merck combina experiencia, curiosidad e innovación a través de tres negocios —Healthcare, Life Science y Electronics— que transforman la vida cotidiana de millones de personas. Desde los tratamientos más avanzados hasta los materiales que hacen posible las pantallas que usamos a diario, su impacto está presente en cada rincón de la sociedad.

Marcelo Ponte, Director General de Merck Argentina.

“Celebrar 95 años en Argentina es celebrar el talento y la ciencia local. Merck está presente en cada etapa del progreso: en los laboratorios donde se investigan nuevos tratamientos, en las industrias que producen, en los procesos de control de calidad que permiten que medicamentos, alimentos y bebidas lleguen en óptimo estado hasta nosotros, y en las tecnologías que nos conectan con el mundo”, afirma Marcelo Ponte, Director General de Merck Argentina.

Edificio de Laboratorios Merck en 1936.

Healthcare: innovación al servicio de la salud

El área de Healthcare representa el compromiso de Merck con el propósito de contribuir a mejorar y prolongar la vida. En Argentina, la compañía ofrece terapias biotecnológicas de vanguardia para tratar enfermedades como el cáncer colorrectal, el cáncer de cabeza y cuello, cáncer de vejiga y pulmón, la esclerosis múltiple, la infertilidad y el déficit de hormona de crecimiento.

Merck es además líder mundial en tratamientos de fertilidad, con terapias y tecnologías que ayudaron a traer al mundo a más de 6 millones de bebés. En el país, impulsa programas de concientización junto a diferentes organizaciones de profesionales de la salud y asociaciones de pacientes, promoviendo la prevención, la detección temprana del cáncer y los cuidados.

“Apostamos por la biotecnología, creemos que la ciencia debe estar al servicio de las personas. Cada terapia que desarrollamos es una oportunidad para ayudar a transformar la vida de los pacientes”, agrega Ponte.

Life Science: la ciencia detrás de la ciencia

El negocio de Life Science impulsa la investigación y la producción científica en Argentina. Merck provee tecnologías, insumos y servicios esenciales que permiten a laboratorios, universidades e industrias avanzar en descubrimientos y garantizar la calidad de los productos que se suelen consumir a diario.

Desde su centro logístico de Ezeiza, donde recientemente se inauguró un parque de paneles solares que permite que se nutra de esta energía para gran parte de su funcionamiento, Merck participa con sus productos y servicios en los procesos que permiten la producción y el control de calidad en varias industrias, como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, la minera, la química y petroquímica, la investigación científica local. La compañía está presente por ejemplo, en el proceso de control y purificación del agua para hospitales, laboratorios y plantas productivas, así como los reactivos utilizados en el desarrollo de vacunas y medicamentos biotecnológicos.

Parque solar con 510 paneles fotovoltaicos en su sede de Ezeiza.

Sus equipos y sistemas están presentes en empresas de alimentos y bebidas líderes en el país, así como en prestigiosas instituciones científicas y académicas. En definitiva, Merck es el aliado silencioso que hace posible que la industria y la ciencia argentina se desarrollen y crezcan con estándares internacionales.

Electronics: materiales que iluminan el futuro

Electronics forma parte de las empresas que impulsan la vida digital. Desde este negocio se acelera el potencial de la IA y la tecnología, se les ofrece a los clientes una de las carteras de productos más amplia de materiales, servicios y equipos críticos para el sector de los semiconductores y las pantallas, potenciando el ecosistema de Electronics.

Merck fue pionera en el desarrollo del cristal líquido en la década de 1960, una innovación que hoy está presente en más de la mitad de las pantallas planas del mundo. Aunque este negocio no produce localmente, su impacto se siente en Argentina cada vez que se enciende un celular, una computadora o un televisor.

Un compromiso que trasciende generaciones

Más allá de sus negocios, Merck se distingue por su visión sostenible y su compromiso con la comunidad. Desde la instalación de un parque solar con 510 paneles fotovoltaicos en su sede de Ezeiza —que reduce un 50% el consumo eléctrico y evita la emisión de 350 toneladas de CO₂ al año—, hasta iniciativas de voluntariado con distintas organizaciones, la compañía demuestra que la innovación también puede ser responsable y humana.

Además, impulsa el Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud, una iniciativa público-privada que desde 2018 promueve el desarrollo científico argentino y ya lleva más de 460 proyectos presentados en todo el país.

A lo largo de sus 95 años en Argentina, Merck ha sabido combinar historia y vanguardia para seguir siendo un referente en ciencia, tecnología y sustentabilidad. Sus tres negocios —Healthcare, Life Science y Electronics— son los motores que mantienen viva una misma vocación: usar la ciencia para mejorar vidas.

Depósito antiguo de Laboratorios Merck en Argentina.

Depósito actual de Laboratorios Merck en Spegazzini, Ezeiza.

“Merck es parte de la historia de la ciencia argentina, pero también de su futuro. Nuestro propósito sigue siendo el mismo que hace 95 años: transformar la curiosidad en progreso y la innovación en bienestar”, concluye Ponte.

