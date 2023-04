Aire acondicionado. Los grandes ganadores de la ola de calor

escuchar

Los fabricantes de equipos de aire acondicionado integran, junto con las heladerías y los vendedores de generadores eléctricos, el reducido grupo de argentinos que no se quejaron de la ola de calor que sufrió el país en las últimas semanas. Después de años de estancamiento, la temporada de verano 2022-23 está cerrando con ventas por encima del millón de unidades y en el sector admiten que si la disponibilidad de equipos en las casas de electrodomésticos hubiera sido mayor, el mercado habría batido un nuevo récord. “La verdad es que se vendió todo lo que había disponible”, aseguran los empresarios del rubro.

Sin subestimar el peso de otros factores como la cotización del dólar -los kits que se utilizan para el armado de los equipos son importados, básicamente de China- y la financiación (las doce cuotas son claves), en el sector tienen bien identificado cuál es el disparador de las ventas. “El calor de día no es decisivo, lo que despierta al mercado es cuando llega la noche y la gente no puede dormir en su casa. Más importante que el récord de máxima, es la temperatura mínima que no baja a la noche y eso fue lo que pasó con la última ola de calor”, señaló Juan Pablo Guaita, CEO de Aires del Sur, la empresa local que tiene la licencia de la marca israelí Electra para el mercado argentino.

Llamativamente, el buen momento del sector, con ventas en niveles récord, llega en un momento en que el aire acondicionado se convirtió en un producto de difícil acceso para gran parte de la clase media. En promedio, un equipo split on/off (los más económicos) no baja de los $200.000, a lo que hay que sumar por lo menos otros $80.000 para la instalación.

En la industria explican esta paradoja a partir de un cambio en los hábitos de la sociedad. “Hoy el aire acondicionado se convirtió en un básico al que nadie quiere renunciar. Quizás a nuestros padres les alcanzaba con vivir con un ventilador pero hoy el aire es un producto de primera necesidad para la gente”, explicó Mariano Bruno, gerente de ventas de Johnson Controls, una empresa multinacional que acaba de concretar una inversión de US$10 millones para iniciar la producción de aire acondicionados con la marca York en Tierra del Fuego.

Producción fueguina

La provincia más austral de la Argentina concentra la totalidad de la producción local, con más de 30 marcas, y el funcionamiento de las plantas radicadas principalmente en la ciudad de Río Grande depende de la importación de kits y partes desde China y otros países del sudeste asiático.

En Newsan, la empresa que lidera el mercado con sus marcas Philco y Noblex, aseguran que la falta de dólares no impactó en su ritmo de producción. “No tenemos problemas con la importación de insumos para la producción. Contamos con la planta más moderna de Sudamérica que está trabajando a doble turno para mejorar los excelentes resultados del año anterior en el cual superamos ampliamente las expectativas, con más de 500.000 unidades vendidas”, explicó Diego Gorali, gerente del negocio aire acondicionado de Newsan.

Sin embargo, en voz baja otras empresas aseguran que el acceso a los dólares se convirtió en el principal cuello de botella para toda la industria. “El acceso a los dólares es clave para asegurar la provisión de kits e insumos y abre un interrogante sobre lo que puede pasar este año, justo cuando todas las empresas estamos iniciando el proceso de compras pensando en la próxima temporada de verano”, explicaron en una empresa.

Nueva estacionalidad

El negocio de los aire acondicionados en el mercado local muestra un altísimo nivel de estacionalidad, aunque en la industria destacan que en los últimos años el proceso empezó a dar señales de cambio.

“La ola de calor fue sin lugar a dudas un factor clave en la temporada, aunque no la única. El hecho de que el calor comenzara ya en noviembre ayudó a una desconcentración del consumo que históricamente comenzaba a fines de diciembre, aunque claramente sigue siendo un mercado con un consumo muy estacional ya que prácticamente el 50% de las unidades se venden en tres meses”, señaló Gustavo Brusa, director de Negocios Hogar de BGH. “La comercialización de equipos frío/calor sumado a nuestro compromiso de disminuir el consumo energético hace que los consumidores no esperen necesariamente el verano para comprar o actualizar sus equipos de climatización”, agregó Brusa.

En la desestacionalización del negocio, además del cambio climático, también influyen otros factores como la demanda en alza de las constructoras y desarrolladoras inmobiliarias.

“Actualmente, y junto al auge de la construcción, la venta de aires se ha desestacionalizado mucho, dado que los equipos se adquieren y se instalan en los nuevos desarrollos a medida que se van finalizando, sin importar la época del año”, explican en Newsan.

A nivel mundial el mercado va hacia los equipos con tecnología inverter, pero en la Argentina el precio continúa siendo una barrera. “El cliente muchas veces entiende la ventaja de un equipo inverter en materia ambiental y de gasto, pero después se termina inclinando por un equipo on/off exclusivamente por una cuestión de precios”, explican en Electra.

Otra característica particular del mercado local es que a pesar de los avances y la introducción de nuevas tecnologías, los equipos de aire acondicionado de ventana siguen presentando batalla. “Los equipos de ventana representan entre 5 y 10% de la ventas, y la demanda está muy concentrada en algunas plazas del norte del país, mientras que en Buenos Aires todo lo que se vende son equipos splits”, explican en Electra.