El congelamiento de precios rige para más de 20.000 alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador

Alfredo Sainz 31 de agosto de 2020

El gobierno nacional decidió prorrogar por otros 60 días el congelamiento de los precios de los alimentos y el resto de los productos de la canasta básica. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial esta mañana, se decidió extender el actual acuerdo de Precios Máximos hasta el 31 de octubre.

La medida que era descontada por las empresas de consumo masivo y los supermercados no dejó de traer preocupación al sector, ya que con la nueva prórroga serán por los menos ocho meses que acumulan los precios congelados en un contexto de una inflación que ronda el 40% anual.

El congelamiento fue lanzado a fines de marzo, en el inicio de la cuarentena, aunque se decidió que los precios debían retrotraerse a los que figuraban en las góndolas a principios de ese mes.

Durante estos seis la Secretaría de Comercio solo dispuso una suba que según la categoría ronda entre 3 y 4 por ciento.

La extensión del congelamiento ya se tradujo en problemas en el abastecimiento. Los principales perjudicados en este sentido son los pequeños comercios -autoservicios chinos, almacenes de barrio- que cuentan con menos poder de negociación frente a los fabricantes y se encuentra ante la disyuntiva de aceptar nuevas listas con aumentos de precios o quedarse sin mercadería.

La otra consecuencia que ya se ve en las góndolas es la explosión de nuevos lanzamientos de productos. En este caso, no se trata de un súbito afán innovador por parte de las empresas sino la vuelta que le encontraron algunos fabricantes para burlar el congelamiento. La estrategia es reemplazar un artículo que está sujeto al acuerdo -y que por lo tanto no puede sufrir ningún aumento- por otro una composición muy similar o con algún pequeño cambio en la fórmula, pero que no al estar dentro del programa de Precios Máximos, quedó afuera del congelamiento.