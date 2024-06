Avanzada pyme: las marcas locales ganan terreno en las góndolas

Escuchar

Una categoría avanza y gana espacio en las góndolas de los supermercados, mientras que la atención pública se dispersa en los -todavía pocos- nuevos artículos importados. Se trata de los productos elaborados por pequeñas y medianas firmas locales, que empiezan a ocupar espacio al lado de las marcas líderes del mercado.

Desde alimentos, frescos y no perecederos, hasta ítems de limpieza, empezaron a asomarse marcas como Rianitos, Risky Dit, Bella Vista y La Perla, solo por nombrar algunas. También ganan terreno las ya conocidas marcas blancas de los propios supermercados.

Desde el sector sostienen que esta tendencia no responde a una estrategia o a una política particular. “La categoría gana espacio porque siempre buscamos ampliar el surtido de productos, siempre y cuando los fabricantes tengan la posibilidad de garantizar un abastecimiento completo y permanente; muchas veces no pueden hacerlo”, señalaron desde una de las principales cadenas.

En paralelo, desde Carrefour aseguraron: “Dado que las grandes empresas ya forman parte de nuestra red de proveedores, nuestros esfuerzos están focalizados en seguir incorporando pymes a nuestra cartera, para diversificar el surtido y brindar a los clientes opciones variadas y accesibles. Por lo tanto, podemos afirmar que la mayor parte de las compañías que se suman año a año como proveedores son pequeñas y medianas empresas”.

Hacia finales de 2021, la compañía lanzó una convocatoria nacional, mediante la que pequeñas y medianas empresas de todo el país podían registrarse para ser proveedores y sumar sus referencias a la tiendas. En esa edición 600 pymes se registraron, de las cuales más de 100 fueron incorporadas a la cartera.

La crisis provocó que muchos consumidores se animaran a probar marcas nuevas Daniel Basualdo

Otro jugador que avanzó, más recientemente, con un concurso para sumar emprendedores locales a su oferta fue la aplicación de delivery Rappi, que cuenta con su propio supermercado online bajo el nombre Turbo y apoyada en dark stores -tiendas cerradas al público y a las que solo acceden los operarios para armar los pedidos-. “Estamos incorporando a productores para que den a conocer sus marcas, fundamentalmente en los rubros listos para comer, alimentos saludables, snacks y bebidas, entre otros”, precisaron desde la firma.

“No me caso con ninguna marca”

La aceptación de esta oferta tampoco es casual. Frente a un surtido cada vez más completo, a una inflación acumulada en el año que trepa a los 71,9% y a un poder adquisitivo restringido, las marcas más económicas se vuelven atractivas para los consumidores. De acuerdo con un estudio de la consultora ShopApp, con corte a mayo, ocho de cada 10 consumidores cambiaron su forma de consumo en los últimos tres meses, y siete de cada 10 dejaron de consumir marcas que compraban habitualmente.

“Frente a este escenario, nuestra primera hipótesis fue que los consumidores están ajustando hoy el bolsillo, pero que cuando la situación se revierta, volverán a comprar las marcas líderes. Sin embargo, el 75% aseguró que, si bien les gustó el producto alternativo, no lo adoptó como definitivo”, explicó Juana Merlo, fundadora y CEO de ShopApp. Y lo graficó con un testimonio recabado durante el estudio: “No me caso con ninguna marca. Llego al punto de venta y veo cual es la que tiene el mejor precio o promoción”.

Los principales supermercados abren convocatorias para desarrollar marcas blancas

Para Merlo, la fidelidad por las marcas va decreciendo y, cada vez más, las personas están abiertas a probar nuevas alternativas, sean marcas propias de los supermercados, de nuevas pymes o importadas. “Esto nos habla de que tanto las compras de fidelidad como las de impulso están decayendo. Desde hace tiempo, esto se observaba entre los niveles socioeconómicos bajos; pero el año pasado también alcanzó a los medios y ahora ya a los más altos, el consumidor ABC1, que representa al 5% de la población del país”, indicó.

De acuerdo con datos de la consultora Scentia, la pérdida de peso de las marcas líderes es clara. Según su relevamiento, la participación de las primeras marcas en los tickets de compras en los supermercados cayó del 59,9% en el primer trimestre de 2023 a alrededor del 55% en el primer trimestre de este año; en tanto, su peso en las compras en los negocios de cercanía bajó del 57,4% al 52%. Y la tendencia sigue hacia abajo.

Nuevos competidores

Como efecto rebote de este escenario, también las marcas blancas de los supermercados ganan protagonismo. “El 83% de las personas encuestadas aseguró que compra productos de marca propia de supermercados. Es un número altísimo, si consideramos que en la Argentina -a diferencia de Chile, en donde el consumidor pondera el canal moderno- los autoservicios, los supermercados chinos y las tiendas de barrio tienen alta importancia. Incluso el 60% de los consumidores que no adquieren estos artículos admitieron que lo considerarían”, resaltó Merlo.

En esa línea, desde Carrefour señalaron un incremento en la participación de los productos de la marca propia en términos de volumen, que llegó a representar el 30%, como pico máximo, desde el mes de abril, cuando lanzaron la campaña Precios Corajudos. “Además, registramos un incremento de 15% en la valoración de los clientes de la marca propia en términos de precio y calidad. Los alimentos más elegidos por nuestros consumidores son atún, galletitas, pepas, vainillas, gaseosas, leche, puré de tomates, papel higiénico y rollos de cocina”, resaltaron.

A la fecha, la cadena dispone de 1500 referencias, y trabaja con más de 100 productores, de los cuales, el 98% son pequeñas y medianas empresas de diferentes regiones del país.

Para los supermercados Dia, la estrategia es clara. “Buscamos desarrollar productos que cuenten con un diferencial, pero a un precio que nuestros clientes puedan o quieran pagar”, aseguraron. Bajo ese concepto, durante los primeros meses del año, la marca Dia fue creciendo su participación en la cesta de compra hasta cerca del 35%, según precisaron.

Actualmente, la compañía se apoya en más de 200 proveedores de múltiples categorías, como alimentación dulce y salada, bebidas, refrigerados y congelados, higiene, limpieza y perfumería, los que desarrollan más de 1000 referencias. Asimismo, entre marzo y mayo de este año, le dio riendas a su primera convocatoria nacional de proveedores para desarrollar su marca propia, con la que pretende ampliar su base de acuerdos.

