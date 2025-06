Bancos digitales y cripto: América Latina vive una “primavera fintech”, a contramano de la tendencia global

América Latina vive una primavera fintech. Con un fuerte foco en las billeteras digitales, las plataformas cripto y los modelos de negocio de “comprá ahora, pagá después”, las empresas de la región lideran la nueva ola de crecimiento rentable e innovación financiera. Todo esto hizo que registraran un aumento de capital del 86% durante el año pasado, a contramano de la tendencia global.

Al ver lo que pasó en otras latitudes del mundo, la inversión en fintech cayó un 13% en 2024, de acuerdo con el informe “El próximo capítulo fintech: ganadores a gran escala y disruptores emergentes”, elaborado por Boston Consulting Group (BCG) y QED Investors. En cambio, en la región hubo 2200 startups financieras que registraron un aumento del financiamiento de capital y se posicionó como el tercer mejor año histórico para el sector, solo por detrás del boom de 2021 y 2022.

“Las fintechs latinoamericanas crecieron 37% en ingresos interanuales, muy por encima del 22% registrado por las fintechs estadounidenses. A nivel global, los ingresos fintech aumentaron 21% hasta alcanzar los US$368.000 millones en 2024, más del triple del crecimiento registrado por la industria financiera tradicional”, precisó Gonzalo Troncoso, managing director & partner de BCG.

Los sectores con mayor tracción en América Latina incluyen a la adquirencia y el software como servicio (Saas), bancos digitales, plataformas de criptomonedas y modelos de “comprá ahora, pagá después” (más conocido como buy now, pay later), todos ellos con crecimiento rentable y escalable. Una característica que no todas las fintech del mundo comparten.

En comparación con 2023, cuando menos de la mitad de las fintechs públicas eran rentables, el 69% lo alcanzó en 2024. Shutterstock

Sin embargo, desde Boston Consulting Group ven que el sector en general pasó de un enfoque de “crecer a toda costa” a uno de crecimiento sostenible. El margen promedio de Ebitda (flujo de efectivo, principalmente por la exclusión de los pagos de intereses o de impuestos) para las fintech públicas globales subió de 4% en 2022, al 12% en 2023 y escaló al 16% para 2024. A su vez, en comparación con 2023, cuando menos de la mitad de las fintechs públicas eran rentables, el 69% lo alcanzó en 2024.

Además, las finanzas en cadena están encontrando su valor real en el mercado. Las monedas estables digitales (stablecoins) se consolidan como herramienta de valor global y la tokenización de activos reales abre nuevas oportunidades, dos focos donde la Argentina se consolidó en los últimos años. La regulación acompañó a nivel local, con medidas como la tokenización de activos del mundo real que comunicó la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las finanzas abiertas que incentiva el Banco Central (BCRA).

“Pese a la volatilidad global, América Latina está liderando una nueva ola de transformación financiera. La región no solo atrae capital, sino que también demuestra capacidad de generar crecimiento rentable e innovación con impacto real. La primavera fintech está en marcha”, aseguró Troncoso.

Sin embargo, a pesar de estos avances, a la región todavía le queda mucho por crecer. América Latina representa aproximadamente el 10% de los ingresos de las fintech a gran escala, con unos US$22.000 millones, liderado por empresas como Nubank, Mercado Pago y PagSeguro. En cambio, Estados Unidos representa el 52% del total y China, el 16%. El resto de la torta se reparte entre el resto de Asia y el Pacífico (10%), Europa (8%), el resto de América del Norte (3%) y Oriente Medio y África (1%).

Los ingresos a gran escala de Fintech se concentran en Estados Unidos y China, según BCG

Con respecto a lo que se viene, desde BCG señalan cinco grandes tendencias que marcarán el futuro. En primer lugar, mencionaron la inteligencia artificial, que se consolidará como un motor transversal en productividad y personalización. Segundo, agregaron la creciente adopción de las finanzas en cadena, impulsada por una mayor claridad regulatoria.

En tercer lugar, resaltaron que esperan que los bancos digitales alcancen la rentabilidad, priorizando la expansión de productos por encima de la internacionalización. Otro punto clave es la oportunidad de US$280.000 millones en préstamos fintech, apalancados por crédito privado. Finalmente, sumaron el crecimiento que está liderado por las fintech emergentes, especialmente en los segmentos B2B, infraestructura financiera y préstamos.

“A pesar de la reciente volatilidad e incertidumbre macroeconómica, el sector exhibe fundamentos sólidos, incluyendo un sólido crecimiento de los ingresos y una mayor rentabilidad. Esto es particularmente cierto en el caso de las empresas fintech más exitosas de la primera etapa: aquellas que han tenido éxito en áreas donde los bancos han cedido terreno competitivo. A medida que estas fintechs maduran, se enfrentarán al doble reto de cumplir con las mayores expectativas en cuanto a rendimiento financiero y cumplimiento normativo, a la vez que continúan innovando ante la creciente competencia”, cerró el informe.