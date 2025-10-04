Becas que inspiran: cómo ArcelorMittal Acindar impulsa la educación y el mérito a través del reconocimiento, claves para el futuro y el éxito profesional

El programa Becas al Mérito 2025 contó con la participación de importantes referentes de la educación y la tecnología, en un evento único donde los becarios recibieron las Becas al Mérito que otorga la siderúrgica ArcelorMittal Acindar, principal productora de aceros largos del país. Más que un reconocimiento académico, se trata de una oportunidad para construir futuro y reafirmar un compromiso que ya lleva casi tres décadas.

María Belén De Gennaro, directora de Campaña en Argentinos por la Educación; Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar y ArcelorMittal Costa Rica; Horacio Llovet, fundador y CEO de Nawaiam; y Fredi Vivas, fundador y CEO de RockingData. Planta de La Tablada.

Educación como motor de transformación

“Desde ArcelorMittal Acindar creemos en la educación como motor de transformación y en el mérito como un valor fundamental para construir un futuro mejor. Estas becas representan no solo un reconocimiento al esfuerzo, sino también una inversión en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes”, destacó Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar y ArcelorMittal Costa Rica.

Cada edición del programa no solo celebra el esfuerzo académico de los estudiantes, sino que también abre un espacio de reflexión sobre los desafíos de la educación y la innovación, generando un diálogo enriquecedor sobre el valor del mérito y la perseverancia.

Una tradición que deja huella

Desde su creación en 1997, el Programa Becas al Mérito ya otorgó más de 3100 becas en todo el país. Detrás de cada joven hay una historia, una familia y un futuro posible. En los últimos años, la empresa impulso una gran cantidad de iniciativas educativas, apostando a generar nuevas oportunidades a través de carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la innovación.

“Las Becas al Mérito significa crear nuevas realidades a través de la educación y un reconocimiento al esfuerzo además de una invitación para seguir aprendiendo y creciendo. Es un orgullo acompañar a las familias y a los jóvenes en este camino”, sostuvo María Eugenia Arata, directora de Personas y Relaciones Institucionales, durante la ceremonia organizada junto a Fundación Acindar.

Thomás Agustín Marthi, estudiante de Ingeniería Mecánica ITBA e integrante del equipo ganador CanSat competition; Juan Agustín Martínez Haarth, estudiante de Bioingeniería Mecánica ITBA e integrante del equipo ganador CanSat competition. Planta de La Tablada.

Voces que inspiran

Para María, estudiante becada en la planta de Villa Constitución, este reconocimiento es más que un diploma: “Es una motivación enorme para seguir estudiando y proyectar un futuro mejor. Saber que la empresa donde trabaja mi papá valora mi esfuerzo es algo que nos llena de orgullo a toda la familia”.

Martín, becado de la planta de La Tablada, agregó: “El apoyo económico es importante, pero más aún lo es el mensaje que nos transmiten: que el esfuerzo vale la pena y que siempre se puede crecer”.

Gabriela Euillades, directora de Estrategia y Transformación; Silvina Saavedra, directora de Supply Chain; Ignacio Pini, director de Administración y Finanzas; Alejandro Licastro, gerente comercial Región Sur ; y María Eugenia Arata, directora de Personas y Relaciones Institucionales, junto a hijos e hijas de colaboradores de la compañía becados por su mérito académico. Planta de La Tablada.

Un ecosistema educativo que trasciende las becas

El programa se integra a un ecosistema más amplio de iniciativas educativas y comunitarias en conjunto con la Fundación Acindar, que incluyen la Hackaton, el encuentro CLIC, el Festival Ingeniamos y distintos programas de innovación y liderazgo como I AM Líder Exponencial o Next GEN.

Además, la compañía promueve la diversidad y la inclusión a través de iniciativas como I AM Woman Líder y la alianza con la Universidad Católica Argentina para la incorporación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.

Emanuel Agustín Albornoz, estudiante de Ingeniería Electrónica ITBA e integrante del equipo ganador CanSat competition; Daniela Agustina Maradei Lavalle, estudiante de Ingeniería Mecánica ITBA e integrante del equipo ganador CanSat competition. Planta de Villa Constitución.

Compromiso con la comunidad

Para ArcelorMittal Acindar, la educación es la base del desarrollo sostenible y del progreso social. Por eso, además de las becas, la compañía impulsa pasantías, congresos y espacios de formación que acompañan a las nuevas generaciones en su desarrollo académico y profesional.

En cada historia de esfuerzo y superación, la empresa reafirma su compromiso con las comunidades donde interactúa ya que apostar por la educación es apostar por el futuro.

Padres colaboradores de ArcelorMittal Acindar junto a sus hijos becados, durante la entrega de becas. Planta de Villa Constitución.

________________________________________________________

