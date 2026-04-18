Bonos en dólares y energía: el regreso de la Argentina al radar inversor

Días positivos para los activos argentinos, riesgo país que testea ir por debajo de los 550 puntos básicos, Banco Central comprando reservas -aunque aún no suficiente para que sean positivas descontados los pagos de deuda- más un sector hidrocarburífero que tracciona y promete, dibujan en el horizonte un escenario diferente al de hace unos meses atrás. ¿Es momento de incorporar más argentina a las carteras de inversión moderadas y de largo plazo?

La respuesta en el análisis de seis analistas consultados por LA NACION. Coinciden, en general, en incorporar bonos en dólares y cuidarse ya de la exposición a instrumentos en pesos sean a tasa fija o con ajuste CER si el horizonte es de mediano a largo plazo.

Alejandro Fagan, Estratega en Balanz, es optimista. “Creemos que el riesgo país tenderá a comprimir hacia los niveles de países con calificación B a medida que el BCRA consiga acumular reservas”.

En las últimas dos semanas las compras de reservas se intensificaron, impulsadas por la cosecha y por emisiones de deuda del sector privado. Dentro de ese contexto, Fagan suma que “ el eventual financiamiento que consiga el gobierno, tanto de fuentes bilaterales como de mercado debería respaldar la acumulación de reservas a lo largo del año”.

Su sugerencia para inversores decididos a tomar posición en Argentina incluye dos bonos, uno nacional y uno provincial. “Para perfiles moderados preferimos el bono de Santa Fe a 2034 SFD34 y el bono del Tesoro Nacional AL30” “El título santafecino -dice- ofrece una buena combinación de carry y potencial de upside bajo la compresión de riesgo país que esperamos”.

“Santa Fe tiene buenos fundamentos fiscales y un buen historial crediticio, por lo que la vemos ofreciendo la mejor relación riesgo retorno dentro del complejo provincial. El bono AL30 rinde unos 120 puntos básicos por encima de sus pares ley extranjera” , detalla el analista de Balanz.

Desde PPI, Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy, considera que hay dos dinámicas que pueden jugar a favor de la deuda argentina en abril. “En primer lugar, un cese al fuego en Medio Oriente. La tensión permanece, pero la posibilidad de llegar a un acuerdo aumentó respecto de unas semanas atrás. Una tregua debería mejorar la perspectiva y devolver el apetito por créditos de riesgo, dentro del cual deberíamos ubicar a Argentina”.

Los analistas destacan que la cosecha gruesa ayudará a fortalecer las reservas del Banco Central Archivo

Por otro lado, Siaba Serrate destaca que la historia de una balanza comercial más abultada por los precios de commodities más elevados no se cae por completo ante un menor nivel de conflicto en Medio Oriente. “Aun en un escenario de menor tensión, proyectamos que los precios de las materias primas no volverán a los niveles preguerra durante un tiempo prolongado. ¿La razón? Es complicado volver a foja cero (en términos de potencial conflicto), por lo cual creemos que los precios reflejarán una prima de riesgo al menos durante lo que resta del año”, asegura.

Y eso, avanza lleva al siguiente driver. “La estacionalidad es un punto relevante para la balanza comercial argentina, la cual percibirá los flujos de la cosecha gruesa hasta julio. En esta ventana se liquida el 50% de las exportaciones agrícolas, que este año sumarían alrededor de US$18.000 millones”

¿Qué incorporar a la cartera de inversión?, “En nuestro portafolio moderado local, poseemos un 30% de exposición a bonos soberanos (15%) y acciones (15%), mientras que la ponderación alcanza 50% en la cartera agresiva (20 bonos/30% acciones). En particular, la estrategia en los bonos soberanos combina el posicionamiento en AL30 y GD41 en partes iguales para la cartera moderada, y 20-80 en la agresiva”, específica Siaba Serrate

“Los bonos soberanos en dólares podrían beneficiarse de un ritmo de compras de dólares más acelerado por parte del Banco Central“, apunta el experto de PPI.

El equipo de Advisory de Puente sugieren, en el escenario local actual, incluir, o mantener, en las carteras de inversión bonos de empresas argentinas de primera línea y bonos provinciales, en ambos casos en dólares”. En cuanto a las acciones se mantienen expectantes si se trata de sugerir posiciones para inversores minoristas. “Las acciones, de por sí son más volátiles en su cotización que los bonos y, bajo el contexto internacional actual, dicha volatilidad puede seguir marcada, con lo cual en una cartera moderada nos las priorizamos por el momento”

Auxtin Maquieyra, Gerente Comercial Sailing Inversiones, coincide con sus colegas que el contexto reciente combina varios drivers positivos para la Argentina. “Compresión del riesgo país, resolución positiva del caso judicial de YPF , y una dinámica del BCRA que evidencia una trayectoria de compras diarias muy elevadas y reservas netas pasando a terreno positivo”.

“Este escenario, sumado a un cuadro macro más ordenado, con superávit fiscal, balanza comercial positiva, tasas reales disminuyendo y una cuenta corriente más equilibrada, creemos que empieza a consolidarse un régimen en el que los factores externos siguen pesando, pero los fundamentos locales comienzan a ganar protagonismo, habilitando compresión adicional de spreads soberanos” , detalla.

El Comité de Inversiones de Criteria deja sobre la mesa algunos puntos destacados a tener en cuenta para entender la Argentina hoy: Se consolida un escenario de estabilización financiera de corto plazo, con apreciación cambiaria, fuerte intervención del BCRA en el mercado de cambios y comprensión generalizada de tasas y spreads, aunque con señales de Segmentación en el frente cambiario.

El frente monetario muestra exceso de liquidez y caída de tasas en mínimos, mientras que la desinflación avanza más lentamente que lo esperado, generando tensiones en tasas reales implícitas y ajuste al alza en expectativas de inflación.

La recomendación en ese contexto: “en dólares, priorizar curva ley local AL30 con complemento en AE38, por ejemplo; en pesos, mantener preferencia por instrumentos CER, con posibilidad de extender duración dentro de la curva hacia TZXM7 o TZXS7 para quienes proyecten mayor inflación o riesgos prolongados.

Acciones en potencia

En acciones, el trade sigue vinculado al crecimiento de sectores exportadores. Energía ya capturó buena parte de esta dinámica, con jugadores como YPF, Vista, Pampa Energía, muy ligado a la suba del precio del petróleo, por un lado, y las perspectivas de mayor desarrollo en Vaca Muerta.

Milo Farro, research de Rava lo pone en estos términos: “A largo plazo, consideramos que los fundamentos más sólidos permanecen en el sector energético. Las proyecciones de crecimiento de producción en Vaca Muerta y el nivel de inversión en la industria son sumamente prometedoras de cara a los próximos años y favorables para compañías como Vista, Pampa, YPF y TGS”. “No obstante, en el corto plazo, se debe considerar que estas empresas seguirán ligadas a la evolución del precio del crudo”.

Una apuesta algo mas riesgosa es el sector financiero, sumamente castigado en este primer cuatrimestre del año. “Mirando adelante, vemos valor en una ampliación del rally hacia bancos ,beneficiados por un esquema de tasas más estables, construcción si se consolida la recuperación de la actividad, y agro capturando tanto el ciclo de las commodities como la normalización local”, dice Maquieyra.

En cuanto a este sector, Farro -de Rava- remarca que es particularmente importante analizar los indicadores de morosidad reportados por los bancos. “Preferimos aguardar los resultados del primer trimestre antes de tomar posiciones en carteras moderadas”.