Carrefour pone en pausa la venta de su filial argentina, pero sigue negociando

Después de varios meses de negociaciones, la casa matriz de Carrefour en París decidió poner en suspenso la venta de su filial en la Argentina. En la presentación de los resultados ante los inversores, el CEO global de la compañía, Alexandre Bompard, admitió que las ofertas que recibieron para desprenderse de su negocio en la Argentina -y en los otros países que están en “revisión estratégica”, como Bélgica y Polonia- no resultaron, al menos hasta ahora, lo suficientemente atractivas para ser aceptadas. Sin embargo, también dejó abierta la puerta a continuar las negociaciones con los dos candidatos que siguen en carrera: el grupo GDN, de Francisco de Narváez, y los peruanos de Intercorp, que podrían sumar como socio a Coto.

“La revisión ya concluyó. Tenemos dos tipos de países: los estratégicos (core), en los que vamos a permanecer y desarrollar el negocio, y otros tres países fuera de ese núcleo. En estos tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas recibidas no reflejan el potencial de creación de valor que creemos que existe. Por lo tanto, la prioridad en esos países es mejorar la operación. Tendremos una gestión muy dinámica de los activos: eso significa que ninguna puerta está cerrada, pero la prioridad para los equipos locales es mejorar el desempeño operativo, potenciar la creación de valor y fortalecer el negocio. Y veremos qué sucede en el futuro”, habría señalado Bompard ante una pregunta puntual sobre los próximos pasos de Carrefour a nivel internacional.

En la presentación de los resultados, Carrefour comunicó su salida del mercado rumano. Concretamente, informó que se iniciaron las negociaciones exclusivas con un grupo local, Paval Holding, para desprenderse de su red de 478 tiendas por una cifra superior a los 820 millones de euros. Sin embargo, no hubo más precisión sobre el futuro de su operación en la Argentina.

Un largo proceso

Carrefour inició la búsqueda de un potencial comprador para su operación en la Argentina a mediados del año pasado, para lo cual le otorgó un mandato de venta al Deutsche Bank.

La cadena de origen francés no es un jugador más en el mercado local. La empresa desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro y en pocos años consolidó su liderazgo en el país.

De la mano del 1 a 1 y el boom del consumo, en los 90 el negocio de Carrefour Argentina se convirtió en uno de los más rentables del grupo francés a nivel mundial, al punto de que en su momento la de Quilmes fue la tienda con más ventas de la compañía a nivel mundial.

Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, en la actualidad Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional. En total, cuenta con más de 680 locales, incluyendo sus distintos formatos (híper y supermercados, locales express y mayoristas), distribuidas en todas las provincias argentinas, excepto Misiones y Santiago del Estero.