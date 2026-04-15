Carrefour sale a competir en moda con el desembarco de marcas globales

Tras congelar la venta de sus operaciones y anunciar un plan de aperturas en la Argentina, Carrefour refuerza su oferta de indumentaria. La cadena francesa incorporó cápsulas de GAP, Old Navy y Banana Republic en sus supermercados, que se suman al surtido ya disponible de Everlast.

En esta primera etapa, la oferta está disponible en 13 puntos de venta del país y está centrada en indumentaria masculina, con planes de expandirse a más sucursales y a la moda femenina en las próximas semanas. Los valores de referencia en las góndolas arrancan en los $34.990 para las remeras, $46.990 para buzos y $49.990 para jeans.

La apuesta se inscribe en su estrategia de “todo bajo un mismo techo”. A través de este plan, la compañía busca que el cliente pueda resolver todas sus compras en un mismo lugar.

Noel Prioux, nuevo director ejecutivo de Carrefour Argentina

“El objetivo es brindar soluciones integrales. Sabemos que el consumidor busca calidad y marcas reconocidas, pero también valora la comodidad. Con la nueva cápsula, reforzamos nuestra propuesta de valor para que el cliente pueda resolver su compra semanal de alimentos y, al mismo tiempo, renovar su guardarropa con lo último en tendencias globales”, destacó Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de la firma.

Tendencia en góndolas

La apuesta de Carrefour no es aislada. En diciembre pasado, Coto cerró una alianza para vender una cápsula de H&M en seis de sus tiendas (incluyendo Abasto, Nordelta y Mar del Plata). El acuerdo contempló la comercialización de una selección de las últimas colecciones de verano.

Para Coto, no se trató tampoco de un debut en el rubro moda. La cadena local incursionó en este negocio con su etiqueta Top Design, un jugador fuerte en el rubro camperas.

Venta congelada y nuevo CEO

Carrefour inició la búsqueda de un potencial comprador para su operación en la Argentina a mediados del año pasado, para lo cual le otorgó un mandato de venta al Deutsche Bank.

Los dos únicos jugadores que habían quedado en carrera para quedarse con el negocio eran el grupo local GDN y la peruana Intercorp. Las ofertas que presentaron por el negocio local rondaban los US$650 millones.

A pocas semanas de haber suspendido la búsqueda de un comprador, el grupo francés anunció el recambio en la conducción de su filial local. El elegido para asumir como director ejecutivo fue el francés Noël Prioux, en reemplazo de su compatriota David Collas.

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro y en pocos años consolidó su liderazgo en el país. Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, hoy cuenta con más de 680 locales distribuidos en todas las provincias, excepto Misiones y Santiago del Estero.