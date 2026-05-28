Miniso acelera su expansión en la Argentina: abrió su segunda tienda y avanza con un plan de US$50 millones

La fiebre por Miniso, la cadena de retail de origen chino con alma japonesa, sumó un nuevo capítulo en su desembarco en el país. Tras la apertura de su primer local en la calle Florida, la marca inauguró hoy su segunda tienda en el Dot Baires Shopping -en parte del espacio que antiguamente ocupaba Falabella-, con una convocatoria que confirma el atractivo de su propuesta de “diseño a precios lógicos” en el mercado local.

El fenómeno contrasta con un nivel de consumo que no termina de repuntar en la Argentina. Pero para los representantes, no es casual. “Miniso representa la atención de una marca global. Desde hace tiempo, el consumidor argentino venía reclamando poder consumir productos buenos a precios lógicos con un buen diseño . Y Miniso representa mucho de eso”, explicaron en diálogo con LA NACION.

Según los directivos, el modelo de negocio -basado en artículos para el hogar, tecnología y cosmética con estética minimalista- encontró un nicho fértil en el país. “En el mercado había una necesidad de marcas globales. El consumidor estaba esperando una oferta diferente”, señalaron, destacando que el 90% de sus productos se ubican entre los $2000 y los $25.000.

El plan de US$50 millones y las próximas aperturas

La apertura en el Dot Baires Shopping forma parte de una agresiva estrategia de expansión liderada por Mini Hub -el operador regional que ya gestiona 500 tiendas en mercados como México, Colombia, Perú y Chile-, asociado con un operador local con experiencia en marcas internacionales. El plan contempla una inversión total de US$50 millones para alcanzar los 100 locales en cinco años, con la creación de hasta 1000 puestos de trabajo.

De acuerdo con los representantes, los números respaldan el entusiasmo: en su tienda de Florida, el promedio de visitas alcanza las 2000 personas por día, una cifra que superó las proyecciones iniciales de la compañía. “Las filas indican que nos está yendo bastante bien. Habíamos proyectado un determinado monto de venta que ya superamos”, afirmaron.

El plan contempla una inversión total de US$50 millones para alcanzar los 100 locales en cinco años

Este primer punto de venta fue montado sobre una superficie de más de 360 metros cuadrados cubiertos, con más de 5500 SKU y un stock inicial de 67.000 productos. Además, dispone de una mesa de temporada con colecciones y versiones inéditas de Snoopy y Hello Kitty, junto a productos de otras licencias como Lilo & Stitch, Ositos Cariñositos y Harry Potter.

La hoja de ruta contempla terminar el año con 11 tiendas operativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los próximos puntos de venta confirmados incluyen: el centro comercial Plaza Oeste (cuya inauguración está prevista para la semana que viene), Unicenter, Palmas del Pilar, Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, y la terminal de Buquebus.

Miniso ya había tenido una experiencia en el país en 2019, pero su expansión quedó trunca con la pandemia

Para el próximo año, el objetivo es abrir entre 20 y 25 tiendas adicionales, iniciando la expansión federal hacia ciudades como Rosario y Córdoba, antes de llegar al resto de las provincias. Según explicaron desde la cadena, el desafío ahora es mantener los niveles de facturación a medida que el público se diversifique con las nuevas opciones de compra.

Miniso ya había tenido una experiencia en el país en 2019, pero su expansión quedó trunca con la pandemia. Ahora, la apuesta es más agresiva y busca aprovechar un contexto en el que hay mayor disponibilidad de locales comerciales en zonas clave y apuesta a un consumo de tickets bajos pero de alta rotación.

Creada en 2013 por Jack Ye, Miniso cuenta con más de 7700 tiendas en 112 mercados y 100 millones de miembros registrados. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York desde octubre de 2020 y en la Bolsa de Hong Kong desde julio de 2022. En 2025, reportó ventas globales de US$2450 millones. A su vez, fue reconocida entre “Las 500 Mejores Empresas Chinas” y “Las 100 Mejores Cadenas de Franquicias Chinas”.