Cómo invertir el aguinaldo en el segundo semestre

Largó el segundo semestre. Con el dólar nuevamente en alza y el aguinaldo todavía fresco en muchas cuentas, vuelve la misma pregunta: ¿cómo conviene invertir en los próximos meses? ¿Es momento de apostar por el peso o de refugiarse en el dólar para preservar el poder de compra?.

Para quienes no tienen mucha experiencia en el mundo de las inversiones, los fondos comunes de inversión (FCI), son una alternativa siempre cumplidora para distintos perfiles. “Este instrumento permite acceder a una cartera diversificada de activos sin necesidad de contar con un capital elevado. Además, ofrece la posibilidad de elegir estrategias alineadas con el perfil y los objetivos de cada inversor”, explica Flavio Castro, Asset Management de Criteria.

¿Qué puede elegir un inversor muy conservador en el menú de su banco o de algún broker? El primer escalón corresponde a los fondos que se conocen como de liquidez o de dinero (FCI Money Market) que permiten tener liquidez, es decir recuperar todo o parte del dinero invertido, de manera instantánea o como mucho en 24hs. No superan la inflación pero morigeran la pérdida de poder adquisitivo. Le siguen los FCI que ajustan su capital por inflación, los FCI con rendimiento vinculado a CER que también ofrecen la mayoría de las administradoras de fondos. Acá el potencial de rendimiento sí está alineado con la inflación y tienen la ventaja, respecto de plazo fijo UVA -por ejemplo-, que no es necesario esperar 90 días para recuperar los fondos.

En IOL para los más conservadores y para el manejo de pesos de corto plazo ponen como primer alternativa el IOL Cash Management y para quienes se animan a un paso mas el IOL Portafolio Potenciado “diseñado para quienes buscan renta mixta de mediano y largo plazo (+90 días) replicando de forma automática las carteras recomendadas de los analistas de IOL”, explica Damian Vlassich, Team Leader de Estrategia de Inversion en IOL.

Otra estrategia para inversores que quieren mantenerse en pesos son algunos bonos. “Para perfil moderado que buscan alternativas eficientes en moneda local con cláusulas de protección cambiaria, monetaria e inflacionaria sugerimos el bono dual TAMAR/Tasa Fija Septiembre 2026 (TTS26) que vence en cuatro meses y el bono del Tesoro ajustable por CER que vence en septiembre 2027 - TZXS7)” aporta Vlassich.

“El bono dual es ideal para un posicionamiento defensivo en pesos en el tramo corto de la curva porque al ajustar por el mayor rendimiento entre la tasa fija (con una atractiva Tasa efectiva mensual de 2,17%) y la tasa de referencia Tamar del Banco Central, el TTS26 funciona como un excelente vehículo de cobertura ante eventuales giros en la política monetaria. Preferimos este instrumento para capturar rendimientos altamente competitivos con protección incorporada ante subas de tasas”, dice el analista de IOL.

Para quienes no tienen mucha experiencia en el mundo de las inversiones, los fondos comunes de inversión (FCI), son una alternativa siempre cumplidora para distintos perfiles Imagen de Freepik

Desde Cocos -recientemente convertido en banco tras adquirir Banco Voii al frente del cual fue designado Martín Diez como gerente general- sugieren para este perfil conservador, mantener el 40% en un FCI de bajo riesgo en pesos. “El resto -dice Damian Palais, asesor financiero de Cocos Gold- distribuirlo 30% y 30% entre dos bonos en dólares para cuidar las espaldas de una posible suba en el tipo de cambio y sumar renta en esa moneda. El soberano AO27 que paga cupones mensuales en dólares y la obligación negociable (ON) de Pampa Energía que tiene un TIR del 5%”.

Para quienes se deciden a asumir más riesgo en busca de mejores rendimientos, entendiendo que debe ser una estrategia pensada para más de un año de plazo y que en el camino pueden haber subas y bajas de precios, también desde Cocos suman otras opciones, como el bono AO28 -también con pagos mensuales pero vencimiento fuera del mandato del presidente Javier Milei- y el AE38 con TIR de 9% anual en dólares aproximadamente.

TSA Bursátil propone más alternativas de renta fija para hacer crecer ahorros o aguinaldo en el tiempo. Para un perfil moderado la cartera sugerida tiene 40% en ON de YPF Luz 2032, con un TIR 6,3%, y el resto repartido en partes iguales en bonos soberanos: AO28, bonos provinciales, CO35 y cedears, es decir acciones de empresas extranjeras. Ahí suman el ETF SPHQ y el XLU y la acción de AT&T

Si el perfil es mas agresivo, en TSA sugieren no falten mas acciones y cedears, y propone un mix con de acciones argentinas (Pampa, Central Puerto, Transener, Banco y Macro), cedears (MSFT, META, NVDA, EWZ) y bonos soberanos (GD41).

Por su parte, IOL sugiere sumar otras alternativas. La primera es Microsoft (MSFT) que “tras una corrección reciente en Wall Street que consideramos excesiva, cotiza a valoraciones muy atractivas”, asegura Vlassch y subraya que es una empresa con liderazgo indiscutido en infraestructura cloud e integración de IA en su ecosistema de software”. Una segunda opción es Nvidia, que “mantiene el monopolio virtual en la provisión de hardware y microchips de alta potencia para centros de datos y procesamiento de modelos de lenguaje complejos (IA)”, analiza el experto de IOL. Y por último, propone inclinarse por el ETF de consumo masivo XLP, que sería el componente defensivo ideal para balancear la cartera, ya que agrupa a las empresas líderes de EE. UU. en productos de primera necesidad, como Procter & Gamble, Walmart y Coca-Cola, y ofrece un resguardo de valor y flujos predecibles, ya que sus ingresos se mantienen estables incluso en períodos de volatilidad geopolítica global.

Finalmente las acciones argentina elegidas por Damián Palais de Cocos, son Pampa e IRSA a las que les asignaría teóricamente, para un inversor agresivo, que tolera riesgo, el 20% del portafolio. Un 40% se repartiría en tres cedears: Berkshire, Mercado Libre y Microsoft, que está presente entre las alternativas de casi todos los analistas para los próximos meses.