Cómo proteger la cartera ante la turbulencia global

El último cuarto del año arrancó con volatilidad en los mercados financieros, el ojo puesto en el recrudecimiento de la hostilidad entre Estados Unidos e Irán, la inflación global y expectativas crecientes de ver suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En este clima, los inversores de a pie deben cuidar la liquidez y de algún modo preservar sus carteras de renta variable -acciones- para minimizar los coletazos de la volatilidad.

“Septiembre se asoma como un mes volátil para los activos de riesgo, producto de las renovadas tensiones en Medio Oriente, los movimientos en las tasas del Tesoro de EE.UU a largo plazo y la expectativa por las decisiones de política monetaria. No obstante, se identifican una serie de compañías que cotizan en zonas atractivas a largo plazo”, dice Milo Farro, research en Rava, y suelta su primer perlita para tener bajo seguimiento: “Una empresa interesante es Nvdia. En su último balance, la compañía superó ampliamente las estimaciones del mercado y ofreció una guía de ingresos robusta para los trimestres venideros. Tomando las proyecciones para 2028, la empresa cotiza a 15 veces sus ganancias proyectadas, un múltiplo bajo para un negocio que podría seguir creciendo al 70% anual”.

“La segunda alternativa -puntualiza Farro- es Google. En su último informe trimestral, la empresa informó un crecimiento interanual de 82% en sus ingresos, junto con una ganancia récord producto de su participación en otras sociedades. En la zona de US$320/US$340, puede ser una opción a largo plazo”.

Mariano Ricciardi, CEO y fundador de BDI Consultora, advierte en igual sentido. “En renta variable creo que los próximos meses van a exigir bastante más selectividad. Septiembre históricamente suele ser un mes más flojo para las acciones estadounidenses y este año se suma el ruido propio de las elecciones de medio término en EE.UU., con tasas largas todavía altas, petróleo más firme y valuaciones exigentes en varios sectores”.

Opciones para conservadores

La primera sugerencia de Ricciardi apunta a los inversores menor agresivos: “Para perfiles más conservadores, en este contexto me parece razonable subir algo la exposición a oro vía ETF como GLD, no como apuesta especulativa, sino como cobertura frente a volatilidad, riesgo geopolítico y eventuales correcciones de mercado”.

Milo Farro de Rava destaca a McDonald’s para ese perfil y algunos ETF. “Mc Donalds cotiza a 21 veces sus ganancias proyectadas, zona típica de rebote de precios cuando se analiza la serie 2021/2026”, analiza Farro con detalle técnico. Por el lado de los ETF, el de Servicios Públicos de EE.UU (XLU) cotiza bajo la figura del cedear y tiene buenos fundamentos a largo plazo”.

La petrolera Vista es una de las más buscadas por los inversores locales

Damian Vlassich, Team Leader de Estrategia de Inversiones en IOL, suma para ese mismo perfil otros dos ETF, es decir fondos que replican en un solo activo empresas de un sector, una región, o un país. “Para perfiles más bien conservadores, entre otros, sugerimos el ETF XLP, que es el fondo cotizado líder del sector de consumo masivo en EE. UU., con un portafolio diversificado en marcas globales y esenciales como Procter & Gamble, Costco, Walmart, Coca-Cola y PepsiCo; y el ETF IEUR, el de las principales empresas de Europa”.

“Actualmente, el mercado europeo presenta valuaciones en línea con su promedio histórico, pero con proyecciones de crecimiento de beneficios de doble dígito hacia 2026, frente a un crecimiento promedio de un solo dígito bajo en la última década, lo que refuerza el atractivo relativo de la región”, analiza Vlassich y cierra: “A su vez, la moderación de la inflación otorga margen al Banco Central Europeo para sostener su esquema de bajas de tasas, en contraste con el escenario más incierto de política monetaria en EE.UU”.

Los cedears -certificados que representan acciones extranjeras- pueden comprarse desde la Argentina con pesos que se ajustarán siempre por la evolución del tipo de cambio.

La clave no es salir de renta variable, “sino administrar mejor los puntos de entrada y entender que en estos meses la volatilidad puede generar oportunidades, pero también castigar mucho a las carteras demasiado concentradas”, advierte Ricciardi y deja sobre la mesa algunas compañías vinculadas a la inteligencia artificial “que si hay recorte de precios pueden ser atractivas para ingresar: nombres grandes y más sólidos como Google, Meta o Micron, y alternativas de mayor riesgo como Arista Networks, Nebius, Corning o KLA”.

Respecto de la big tech o las 7 Magníficas desde IOL apuntan que los inversores piden ver para creer. En otras palabras, una zona para ir con cuidado si se es un inversor poco experto. “La dinámica del S&P 500 confirma que ya no existe una única historia de valuación para el bloque de las big tech: el mercado comenzó a exigir pruebas contundentes de retorno sobre el CapEx en Inteligencia Artificial, premiando la aceleración de ingresos en la nube (como Azure en Microsoft con +43% y AWS en Amazon con márgenes en expansión) y castigando a las compañías cuyos gastos comprimieron márgenes sin sorpresas inmediatas”.

En ese contexto, dice Vlassich, “Nvidia volvió a actuar como el gran catalizador tecnológico al reportar ingresos récord por US$92.220 millones y una guía de crecimiento del 70% para el ejercicio 2028, añadiendo más de US$440.000 millones a su capitalización bursátil”

La pata local

El mercado local también entra, poco a poco, a una fase de mayor presión donde ya empieza a jugar un “adelantado” clima de año electoral. También acá impera ser selectivo

“En el mercado local, seguimos mostrando preferencias por las compañías del sector energético como Vista e YPF. En la última temporada de balances las dos empresas mostraron resultados más que sólidos, con incrementos significativos en su producción y con una mejora en sus indicadores operativos - financieros”, sugiere Farro de Rava pero no deja de subrayar que “se debe tener en cuenta que 2027 será un año volátil para los activos argentinos y que la cotización de estas empresas estará muy ligada a la evolución del conflicto en Medio Oriente”

Desde IOL suman a Vista también en su portafolio sugerido para inversores mas agresivos. “Vista Energy es una de las compañías petroleras independientes más eficientes del continente, con un modelo de negocios enfocado en el desarrollo y producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta”, analiza Vlassich. “Creemos que la combinación de producción récord y el viento de cola en el precio del crudo ofrecen una excelente ventana de oportunidad, por lo que decidimos incorporarla a nuestro portafolio”.