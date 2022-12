Con nuevo dueño, Nike vuelve a abrir tiendas en la Argentina

escuchar

De la mano de un nuevo dueño panameño, Nike vuelve a abrir tiendas en la Argentina y busca crecer en rugby y fútbol femenino, con la mira puesta en los mundiales de 2023. A menos de tres meses de que el grupo panameño Regency concretara la compra de Nike Argentina, los nuevos accionistas están inaugurando un nuevo local en Unicenter que demandó una inversión de US$2,5 millones y adelantaron sus planes de crecimiento en el mercado local, con el foco puesto en el fútbol -acaban de renovar el contrato para vestir a San Lorenzo y tienen a varias de las jugadoras de la Selección argentina que jugará el Mundial de fútbol femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda a fines de 2023- y el rugby, donde acompañarán a los renovados Pumas en el Mundial de Francia.

Después de más de dos años de negociaciones, que incluyeron una frustrada venta a un grupo mexicano, en septiembre último se firmó el contrato entre el grupo Regency de Panamá y la casa matriz de Nike para la compra del 100% de las operaciones de Nike en la Argentina y Uruguay. La nueva sociedad, controlada por Regency, pasó a denominarse Southbay Argentina y Uruguay, aunque mantuvo su management liderado por Jeffrey Mitchell (gerente general) y Federico Tórtora (director comercial).

“Para el consumidor no cambia nada y la presencia de la marca será la misma que ya tiene desde hace más de treinta años en el país. Si bien se trata de la primera inversión de Regency en la Argentina, hay una conexión muy grande con ellos porque vienen trabajando con la marca Nike hace más de 40 años en Centroamérica, el Caribe, Venezuela y Colombia. Son un grupo muy potente, con inversiones no solo en indumentaria, también tienen bancos, aseguradoras y centrales hidroeléctricas y les gusta crecer. Esta es la primera inversión en el país pero no va a ser la única”, explicó a LA NACION Jeffrey Mitchell.

El debut de Regency llega con la apertura de una tienda en Unicenter, bajo un nuevo formato de locales conocido como Nike Rise y que tiene el acento puesto en la tecnología.

Los Pumas que jugarán el Mundial de Francia son una de las grandes apuestas de Nike para 2023 ap - AP

“La idea de la nueva tienda es potencial la omnicanalidad, estableciendo relaciones 1 a 1 con el cliente y no solo buscando la transacción. Para esto vamos a ofrecer nuevos servicios, como la posibilidad de pedir turnos online para tener una compra personalizada, con un vendedor que sea especialista en una categoría”, explicó Tórtora.

Para Nike se trata de su tienda número 22 en el país, de cuales diez son propias y las otra doce franquicias exclusivas. “Estamos seguros que se trata del primero de muchos anuncios que vamos a ir sumando en 2023, tanto en materia de tiendas físicas como digitales”, explican en Southbay.

Federico Tórtora Director Comercial de Southbay Argentina y Uruguay, derecha Jeffrey Mitchell Gerente General Southbay Argentina y Uruguay Gentileza

En la marca además destacan que pese a los problemas que enfrenta el sector en materia de abastecimiento, las perspectivas para 2023 siguen siendo positivas. “La verdad es que ninguna marca escapa a esta situación y tenemos muchas conversaciones con nuestros socios industriales y con el Gobierno para ir ajustando el nuevo mecanismo de autorización de importaciones. Somos optimistas en que el abastecimiento va a ir mejorando, y además vemos un contexto más positivo por el cambio en los hábitos de vestimenta, con propuestas más informales, y por las posibilidades que abre el Mundial de rugby en Francia, con Los Pumas”, explicó Mitchell.