Consumo: una mejora agarrada con pinzas (y atada al crédito)

¿Se mueve el consumo? ¿Hay crecimiento genuino o es un motor impulsado solo por compras postergadas? La pregunta no tiene una sola respuesta, mas bien un mix de circunstancias pero sí un denominador común: se compra si hay financiación de algún tipo para ese consumo o una promoción lo suficientemente atractiva como para mover al consumidor

“No estamos viendo que la gente consuma más porque siente que haya más estabilidad, porque el sueldo sigue sin alcanzar a nueve de cada diez personas en Argentina”, plantea de entrada Ximena Diaz Alarcón, CEO y cofundadora de la consultora de investigación de mercado Youniversal. “Por ejemplo -avanza- ahora en febrero vemos que la gente está muy atenta al back to school y al impacto de esos costos en su presupuesto, Entonces como no se sabe si va a haber más aumentos con los colegios y hay subas en otros servicios, el consumo sigue siendo bastante medido, bastante austero. No estamos viendo, como sucedió en otros momentos, un consumo que estaba replegado y explotó pero si se ve que el consumidor siente que hay mayor estabilidad”.

Según el último informe del Índice Payway sobre medios de pago “el consumo con tarjeta de crédito continúa creciendo a través de los planes de cuotas impulsados por la baja de tasas y las promociones de los emisores de tarjetas de crédito en planes largos”, explica Emiliano Porciani, Chief Bussiness Officer de Payway,

A diciembre de 2024 -último dato relevado por Payway- del total de pagos con tarjeta de crédito el 55% se pacta en un solo pago mientras que el resto se distribuye entre “planes en cuotas” (30%) y compras a través de “Cuota Simple” (15%).

Ampliando la mirada y el diagnostico, desde un banco líder analizan en off the record la situación del siguiente modo. “Más allá de la baja estacional que se da todos los años en el consumo durante enero y febrero, comparando con el mes de diciembre, en el análisis interanual queda evidenciado que el consumo con débito evolucionó en línea con la inflación y cuando hay crédito, aumentó” .

¿Es parejo ese mayor consumo con tarjetas de crédito? No. Hay dos rubros que no solo no remontan sino que muestran caídas: indumentaria y supermercado. Para completar el escenario, desde el sector financiero señalan que , en general, las compras de comida y supermercado son las que menos tiende a cuotificar el cliente porque existe esa sensación de estar pagando durante muchos meses algo que se consume en días o en horas.

La reaparición del crédito, y más si el fenómeno va de la mano a la recuperación del poder adquisitivo del salario, es una buena noticia y un engranaje fundamental para motorizar la economía, aunque el camino aún está por la mitad.

Gabriel García Mosquera, general manager at Equifax Argentina, pone sobre la mesa también la recuperación del crédito como factor clave en la mejora del consumo. “El crédito en Argentina está atravesando un momento de reactivación tras varios años de contracción. Sumado a una clara demanda insatisfecha por gran parte de la sociedad, hay señales alentadoras: la baja de tasas, la apertura del mercado crediticio y la creciente competencia entre diferentes actores del sistema, están generando mejores condiciones de financiamiento”.

El crédito al consumo muestra un claro repunte, con las tarjetas de crédito liderando esta tendencia

“El crédito al consumo muestra un claro repunte, con las tarjetas de crédito liderando esta tendencia. El uso de cuotas ha aumentado, lo que indica que los consumidores buscan opciones de financiamiento más accesibles. Las promociones y las tasas más bajas han impulsado el uso de cuotas en tarjetas, así como la adopción de pagos contactless, reflejando un cambio en los hábitos de consumo y un avance en la digitalización”, explica García Mosquera.

Díaz Alarcón revela un dato crucial que surge de los trabajos de investigación de mercado. “Nueve de cada diez personas declaran en todos los niveles económicos que no podrían consumir lo que tienen que consumir si no fuera por las promociones y los descuentos y además, al mismo tiempo, el 88% de la gente declara que no darse un gusto le pega mal en la salud y en su vida emocional”. Frente a este escenario, el especialista destaca que los hogares “están tratando de consumir muy anclados en promociones y descuentos, buscando la financiación. Hay mucha infidelidad con las marcas, mucha marca B y marca propia, y también una mayor búsqueda de los descuentos para tratar lograr consumir”.

Siguiendo la trayectoria ascendente que había comenzado en 2024 el saldo de préstamos al sector privado creció un 5,7% hasta los $57.600 millones, según un informe de First Capital en base a datos del BCRA. Siempre en términos nominales, el crecimiento fue de 231,6% en los últimos 12 meses. Ambos porcentajes, descontada la inflación, dan un crecimiento real de 3,6% y 180%, respectivamente.

Dentro de ese universo la línea de créditos personales subió en términos nominales un 12,9% en enero y el saldo llegó a los $11.400 millones . Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, remarca en este sentido que “en enero se mantuvo la dinámica en las colocaciones a pesar de tratarse de un mes en el que , tradicionalmente, se cancelan deudas gracias al aguinaldo”.

La operatoria con tarjetas de crédito de acuerdo a los últimos datos del BCRA registra un saldo de $16.500 millones, con un incremento mensual de casi 7% nominal. “El crecimiento interanual llegó a 177% -dice Barbero- y el mercado supo compensar la baja de Cuota Simple (en realidad, lo que se eliminó el plan de 12 cuotas y hasta junio se extendió solo para 3 y 6 cuotas), con otras financiaciones en cuotas que permitieron mantener la recuperación del crédito en términos reales”.

Ojos abiertos

En este contexto de recuperación de consumo atrasado y en el que se percibe una mayor estabilidad de la economía, los especialistas destacan que es clave abrir los ojos antes de definir una compra.

Garcia Mosquera deja en ese sentido un par de recomendaciones basicas para tomar las mejores decisiones financieras “El primer consejo es evaluar bien las opciones de financiamiento y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Con la baja de tasas y diferentes opciones de financiamiento, hoy es posible acceder a crédito en mejores condiciones que hace unos meses”.

En ese sentido resume tres normas que todo consumidor debería seguir: comparar tasas y costos totales (no solo mirar la tasa nominal, sino el Costo Financiero Total), aprovechar las cuotas sin interés y revisar el propio historial crediticio con regularidad, de manera de no encontrar una sorpresa.

Mónica Fernández Por