Cripto minería: qué es, cómo funciona y cuáles son sus ventajas.

“Argentina entró al top ten de países que más usan criptomonedas”, “Las criptomonedas ganan su espacio en la Fórmula 1″, “El Salvador avanza hacia la Ciudad Bitcoin y se prepara para lanzar la primera emisión de bonos”. Títulos como estos se multiplican cada vez más en portales de noticias y hasta toman relevancia en conversaciones laborales, familiares y con amigos. Las cripto llegaron para quedarse y su mundo, para muchos, es todo un misterio. Si bien su concepto ya se instauró en la sociedad, alrededor de él surgen varios tópicos más de los cuales existe abundante desconocimiento e ignorancia. Como por ejemplo, la minería de criptomonedas.

JA Miners es una marca joven, innovadora y desafiante, que brinda distintos tipos de soluciones en lo que respecta a la minería de criptomonedas. Juan Aude, CEO de la empresa, explica: “Minar criptomonedas es el proceso mediante el cual un Rig o un equipo ASIC destina su potencia de procesamiento para verificar las transacciones que se realizan dentro de una red. Gracias al trabajo de los Rigs, los dueños de los equipos reciben una compensación económica de esa criptomoneda en su billetera digital”.

Ahora bien, ¿qué es un Rig o un equipo ASIC? Un Rig es un ordenador que se encarga exclusivamente de minar criptomonedas. El componente principal de estos equipos son las placas de video o GPU, las cuales tienen una gran potencia para validar las transacciones que se realizan dentro de una red como, por ejemplo, Ethereum. En el caso de JA Miners, los Rigs que crean son altamente versátiles, por lo que pueden minar diversas criptomonedas como Ethereum, Ergo, Ethereum Classic, Ravencoin, entre otras, de una manera sencilla. Por otro lado, la primera criptomoneda y la más importante, Bitcoin, se mina con equipos especialmente diseñados para dicha tarea que se denominan ASIC. “Los equipos tienen facilidad de montaje y bajo mantenimiento, por lo que son una excelente opción tanto para pequeños como grandes mineros de criptomonedas”, detalla Aude.

Apostar a la tecnología, la innovación y la familia

JA Miners fue fundado por Juan Aude y Juan Aude (sí, no es un error de tipeo): son dos primos con el mismo nombre. “Desde la salida del Bitcoin sentimos curiosidad por el mundo cripto. Por aquellos años, mediados de 2012, comenzamos a investigar en profundidad sobre este mundo y, en 2018, empezamos a armar nuestros primeros equipos para minar criptomonedas. Con el correr del tiempo, a través de la participación en diferentes grupos de redes sociales como “Ethereum Argentina”, “Bitcoin Argentina”, entre otros, empezamos a ser relativamente conocidos en la comunidad”, cuentan sobre sus inicios.

Y agregan: “En 2020, y fruto de la pandemia, contamos con muchísimo tiempo libre. Como somos muy inquietos y curiosos, comenzamos a investigar con mayor profundidad sobre el mundo minero cripto, además era una forma de buscar nuevas oportunidades para crecer y poder generar ingresos extra en medio de la crisis que azotó a todo el mundo. Ese mismo año, un amigo nos pidió que le armemos un Rig y, durante el proceso, sacamos fotos y videos que subimos en las redes, donde tuvimos reacciones positivas y varias preguntas de interesados, y vimos allí la oportunidad de comenzar JA”.

Juan Aude y Juan Aude, los dos primos de La Plata que fundaron JA Miners.

Todo comenzó con un Rig para un amigo y se convirtió en mucho más. Luego de aquel primer equipo los Juanes, como se llaman entre ellos, detectaron una increíble oportunidad en un mercado que recién da sus primeros pasos. En tan solo su primer año de operaciones, JA Miners cuenta con un plantel de más de 30 empleados y dos sucursales en Palermo y La Plata.

Cómo trabajan en JA Miners

“Nuestro servicio principal es el de armado de Rigs para minar criptomonedas y la comercialización de ASIC. Los armamos y entregamos 100% listos para enchufar y que comiencen a funcionar”, señalan. Pero no solo eso. Su marca cuenta con una gran propuesta de valor que es la que marca la diferencia: la cercanía con el cliente y el acompañamiento permanente.

“Comprar un Rig de minería de criptomonedas es hacer una inversión. Como toda inversión, tiene su riesgo, y también tiene una alta rentabilidad. En un país con la económica inflacionaria que tenemos, invertir en un Rig te permite rentabilizar tus ahorros, generar ingresos pasivos en dólares, y con un retorno de la inversión cercano a los 20 a 23 meses. No existe otro tipo de inversión que genera ese retorno de la inversión tan rápido y en dólares. Sin embargo, el mundo de las criptomonedas es relativamente nuevo, y como todo lo que es nuevo, en sus inicios genera desconfianza e incertidumbre, sumado a la desinformación que circula en diferentes ámbitos. Entonces nuestra base tiene que ser la confianza, porque la persona tiene que quedarse tranquila con la inversión que hace y con quien la hace”, aseguran los Juanes Aude.

A la hora de comprar un equipo, se le ofrece al cliente dos oportunidades extra. Por un lado, el servicio de Housing, donde se le brinda la posibilidad al cliente que tiene espacio para instalar su Rig lo pueda dejar funcionando en el búnker de JA Miners y se olvida de preocupaciones como seguridad, electricidad, refrigeración y mantenimiento. Además, se firma un contrato para mayor tranquilidad. Por otro lado, si el cliente decide llevar el equipo a su casa, desde la empresa le ofrecen el mismo servicio de monitoreo y mantenimiento a distancia con el grupo de Soporte que trabaja las 24 horas del día. Incluye también el pago del software de minado y el mantenimiento con limpieza por ultrasonido del equipo una vez al año. Ya sea con el servicio de Housing o Monitoreo y Mantenimiento, el seguimiento y atención de los equipos que compran los clientes es constante.

A su vez, cuando se compra un equipo, no importa la provincia ni el lugar, desde JA Miners se encargan de llevar el equipo personalmente. “Justamente por este valor que le damos a la transparencia, nos gusta generar un vínculo con cada uno de nuestros clientes, conocerlos y, por qué no, hasta compartir una comida. A lo largo de este año hemos entregado equipos en más de 10 provincias”, declaran. Y no solo se destacan por su calidez, profesionalismo y transparencia, si no también por su comunidad: cuentan con canales exclusivos para que sus clientes se enteren de novedades el mundo de las criptomonedas y charlas informativas para ampliar los conocimientos de la red.

JA Miners brinda la oportunidad de concretar una reunión para visitar sus oficinas y conocer todo acerca de sus propuestas. Si querés saber más, visitá su página web o sus redes sociales.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.