El regreso del osito: la marca de joyería Tous vuelve al país con dos tiendas

El mercado argentino sigue sumando marcas internacionales. La última en anunciar su desembarco es la española Tous, una de las principales compañías globales de joyería de lujo accesible, que en los próximos días abrirá dos tiendas, en Galerías Pacífico y Unicenter.

La operación marca la entrada de Grupo Enter —conocido por operar espacios gastronómicos como Maldini, Aribau, Casa Paradiso, Banda y Ronda— en el mundo del retail, en lo que será su primera incursión fuera del universo gastronómico y de entretenimiento.

Las aperturas de Tous contemplan una inversión de US$1,2 millones, entre obra, equipamiento, stock y puesta a punto del concepto internacional. “Nuestro roadmap prevé entre 10 a 15 aperturas en los próximos dos años, lo que implica una inversión total cercana a US$7 millones para consolidar la presencia de Tous en el país”, afirma Nicolás Bargagna, uno de los socios fundadores de Grupo Enter.

Desde el grupo aseguran que Buenos Aires es la primera etapa (planean aperturas en shoppings vinculados a IRSA como Alto Avellaneda, Alto Palermo y Paseo Alcorta, entre otros. Y a esto se suma el e-commerce a través de la web), pero el proyecto ya contempla una segunda etapa con el desembarco en Córdoba, Rosario y Mendoza, “plazas con un consumidor alineado al posicionamiento de Tous”, dicen. La visión es desarrollar un mapa federal que combine destinos turísticos, capitales provinciales y shoppings de alto perfil.

Tous, que ya tuvo un paso previo por Argentina, cuenta con más de cien años de tradición y una presencia a nivel regional, con locales propios en México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y Puerto Rico.

“Creemos que la Argentina atraviesa un punto de inflexión. Después de años de inestabilidad, empezamos a ver señales claras de normalización macroeconómica, un consumidor que vuelve a planificar compras y una apertura que favorece inversiones reales. Para nosotros, que siempre apostamos por construir marcas con propósito, era el momento indicado para traer un proyecto global como Tous y desarrollarlo con una mirada profundamente local”, dice Bargagna.

Nuevo rubro

Grupo Enter creció gracias a su expertise en la gastronomía. Excolaborador en IRSA, Bargagna dio los primeros pasos en el negocio y hoy controla los restaurantes Maldini, Aribau, Casa Paradiso, Ronda y Banda (dentro del estadio el Monumental de River)

A principios de mes el grupo anunció la apertura de Maldini en Alto Avellaneda, un espacio de 2500 m² que refuerza la apuesta por formatos experienciales de gran escala en el AMBA.

La apertura de las dos tiendas de TOUS implica el primer paso dentro del retail del grupo. “Siempre tuvimos la idea de diversificarnos. Primero lo hicimos dentro del mismo segmento, con restaurantes, bowling, minigolf, la alianza con Sacoa. Ahora, con el nuevo modelo de país empiezan a abrirse oportunidades como esta. Es interesante el método de poder tener un producto importado terminado, importarlo y venderlo, y así hacer que llegue de un modo más ágil al cliente. Es un canal que puede funcionar”, detalla Bargagna.

El empresario, además, admitió que la especialidad del grupo, que es gastronomía y entretenimiento, “viene golpeado, aunque creo que lo que sucede es que se sinceró este consumo”.

“Proyectamos un crecimiento anual a doble dígito y alcanzar una escala nacional relevante hacia el final del segundo año, con un mix equilibrado entre flagship stores, tiendas en centros comerciales estratégicos y una operación digital robusta”, concluye el socio de Grupo Enter.