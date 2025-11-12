De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay

Francisco de Narváez dio un paso importante en su objetivo de quedarse con Carrefour Argentina. El empresario que lidera el grupo GDN -dueño de Changomas- está cerrando la venta de Ta-Ta, su cadena de supermercados en Uruguay, con el grupo paraguayo Vierci, un holding que controla medios de comunicación, supermercados y empresas de telecomunicaciones en Paraguay. Ta-Ta cuenta con más de 80 locales y es uno de los principales jugadores del retail uruguayo. La operación le aportaría a De Narváez entre US$150 y US$200 millones para volcarlos a la compra de Carrefour Argentina.

“Las negociaciones con los paraguayos vienen desde hace más de un año y ahora coinciden con esta necesidad de fondos de De Narváez para hacer su oferta por Carrefour”, explicó a LA NACION una fuente cercana a la operación.

La familia De Narváez es la fundadora de Ta-Ta en Uruguay y Tía en la Argentina

Vierci es uno de los principales holdings económicos de Paraguay, con presencia en media docena de países. En su país controla a las cadenas de supermercados Superseis y Stock, mientras que ya tiene operaciones en Uruguay a través de la licencia de la marca de fast-food Subway.

En busca de dólares

La venta de los supermercados uruguayos no es la única fuente de financiamiento a la que apeló De Narváez. En las últimas semanas el número uno de GDN mantuvo una serie de encuentros con los principales bancos locales -como el Macro y el Nación- para cerrar algún tipo de línea de financiamiento.

En el sector inmobiliario, además, no es un secreto que IRSA, el grupo inmobiliario que lidera Eduardo Elsztain, ya le habría acercado a todos los candidatos que siguen en carrera para comprar Carrefour (GDN, Coto y el fondo de inversión Klaff Realty) una propuesta para asociarse en un eventual desarrollo inmobiliario en algunos de los terrenos donde hoy funcionan los supermercados de Carrefour. La operación no implicaría el cierre de ninguna tienda pero sí un eventual reacomodamiento, como el que de hecho en su momento cerraron GDN e IRSA en el predio de Alto Avellaneda.

De Narváez además cuenta con otra carta de peso en su intento por quedarse con el negocio de Carrefour Argentina. El empresario ya cerró la incorporación a la operación de L Catterton, el fondo de inversión privado más grande del mundo en compañías de consumo masivo e indumentaria, que participa como socio en la oferta. Entre los principales accionistas de Catterton se encuentra el grupo francés LVMH y el propio Bernard Arnault (número uno del grupo) en calidad de inversor personal. De Narváez y Catterton ya son socios en las marcas de indumentaria Caro Cuore y Rapsodia.