El economista Juan Carlos de Pablo participó del programa Mesa Chica y habló de la actualidad económica del país

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 11:59

El economista Juan Carlos de Pablo participó del programa Mesa Chica, que se emite por LN +, y analizó la coyuntura económica y el futuro de la Argentina en materia de dólar, precios e inflación. A su vez, también hizo mención a la diferencia entre el sector público y privado ya que, para él, en el primero no te pueden echar, pero "sí bajarte el valor real de las remuneraciones". "En cambio, en el ámbito privado no se sabe qué va a ocurrir", dijo.

En relación a la microeconomía, destacó que, incluso en la pandemia, hubo sectores a los que les fue mejor y que salieron favorecidos por la situación como los que producen barbijos o alcohol en gel. "La cosa no está empatada porque no estamos en cero, sino para abajo", aseguró.

"Este Gobierno tiene una imagen administrativa del sector externo. Habla de que aumenta las exportaciones y hace todo lo posible para que no aumenten, no tienen reservas y no se puede endeudar, va del lado de las importaciones", explicó. En tanto aseguró que la tragedia en la Argentina es que hayan empresas habilitadas para producir, pero que no puedan terminar sus procesos porque faltan productos importados.

Con respecto a los precios de la soja, aseguró que si aumentan el país "se va a patinar todo". "Esta es la razón por la cual las crisis son tan severas en la Argentina", dijo. Además, para él "crecer nueve después de haber caído ocho no es demasiado mérito".

Juan Carlos de Pablo, en Mesa Chica 16:44

Video

-La fuerza que tenemos los argentinos de levantarnos todos los días para ver cómo le encontramos la vuelta, mientras sufrimos todas las otras cosas. Los argentinos no tenemos más remedio que levantarnos todos los días porque el Producto Bruto Interno (PBI) no cae como maná del cielo. El mozo, el pizzero y el profesional tienen, además, que ver cómo se las arreglan.

-¿Cuál es el desafío de una persona que se levanta todos los días en la Argentina para trabajar?

-Depende de las situaciones. En el sector público no te pueden rajar, pero te pueden estar bajando el valor real de las remuneraciones. En el sector privado no sabes que va a ocurrir. Los funcionarios sostienen que no despidan a nadie y, en cuanto a tendencias económicas, que es un semanario que hace cálculos muy precisos de suspensiones y despidos, te dice que el ajuste se hizo en abril y en mayo. Fue instantáneo cuando el empresario percibió que algo veía. Depende muchísimo de las situaciones. Imaginate que una persona que nos está escuchando produce barbijos o alcohol en gel, te dice que esto es vida y le gustaría que dure un poquito más. Debe estar rezando para que la vacuna no se descubra. Naturalmente, que la cosa no está empatada porque sino sería cero, pero estamos para abajo.

-Con respecto a la suba en la soja, ¿en qué número "mágico" creemos que se pueda sentir un impacto favorable para la Argentina si sigue en alza?

-Si eso llegara a ocurrir nos patinamos todo. Soja a US$2000, ¿sabés lo que hacemos? Hacemos 32.000 locuras, nos patinamos todo. Y cuando vos decís, ¿por qué no guardás? Esta es la razón por la cual las crisis son tan severas en la Argentina. Cuando viene una mala no tenes de donde agarrarte y "boom" va para abajo. Después las reactivaciones son fuertísimas, crecer nueve después de haber caído ocho no es demasiado mérito.

Juan Carlos de Pablo aseguró que si los precios de la soja aumentan, el país "se va a patinar" todo el dinero

-En sus columnas habló con Adam Smith y Keynes, ¿qué le dicen del futuro del dólar? ¿Qué viene a la Argentina en materia del dólar?

-Tienen imaginación, pero limitada. Este Gobierno tiene una imagen administrativa del sector externo. Habla de que aumenta las exportaciones y hace todo lo posible para que no aumenten, no tienen reservas y no se puede endeudar, va del lado de las importaciones. La tragedia que vos podés tener en la Argentina hoy es que tengas una empresa que está habilitada para operar, pide demanda, pero no puede entregar un producto terminado porque le falta una arandela importada que no la puede traer de Turquía. Es un desastre. Por eso dije, dentro de la lógica de este Gobierno, que yo no entiendo como durante tantos meses siguieron vendiendo US$200 a 5 millones de personas. Estaban comprometiendo más de la mitad del superávit comercial que hace dos meses es US$600 millones.

-¿Qué posibilidad tiene el Gobierno, qué posibilidad tiene el ministro Martín Guzmán, de normalizar la situación en los próximos meses?

-Lo pondría en etapas. Primero que lo hagan, si lo hace y se junta el equipo económico y dicen que van a hacer algo congruente. Si dicen que no tienen más remedio de emitir tanto, dejémonos de joder con el aumento de los precios, si eso es así se lo tienen que explicar bien al presidente y el presidente a los argentinos, que somos los verdaderos exigentes. Los bonistas y el FMI no nos exigen nada. Y ahí empezamos. Por ahora lo que estamos viendo son variables completamente distintas. La tasa de inflación implícita y la velocidad con la cual emitís es totalmente incompatible con precios congelados, con un tipo de cambio que querés hacer, con tarifas que no las vas a mover. Si un alumno mío en la universidad dice eso, lo bocho.

Conforme a los criterios de Más información