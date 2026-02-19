Entre calles vacías y la expectativa en el Congreso, el empresariado se mostró “preocupado” por el impacto económico del paro

Los comercios que abrieron este jueves están con baja actividad y las calles muestran poco movimiento ante la ausencia de camiones, colectivos, subtes y trenes, postales de un jueves marcado por el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras que el Congreso se prepara para debatir el proyecto de reforma laboral, el sector empresario transita la jornada entre la expectativa de que la iniciativa del Gobierno se convierta en ley y la “preocupación” por el impacto económico que provocará el parate.

El Grupo de los 6 fue uno de los primeros en expresar la necesidad de avanzar en una reforma laboral “moderna” y que promueva la creación formal, “brinde previsibilidad” y mejore la competitividad del sector productivo. Este núcleo, conformado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), alentó que el debate en el Congreso se dé con “responsabilidad” y “priorizando el crecimiento económico y la generación de trabajo”.

“Respetamos el derecho constitucional de la protesta, pero consideramos que la Argentina necesita de los consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre. Convocamos a la dirigencia política y sindical a construir acuerdos que permitan superar la informalidad y fortalecer el desarrollo del país”, dijeron anoche, a través de un comunicado de prensa.

El impacto del paro general es heterogéneo y muestra un comportamiento dispar en el sector comercio, según explicó Mario Grinman, presidente de la CAC. El nivel de actividad depende directamente de la cercanía de los empleados a sus puestos de trabajo ante la falta de colectivos (circulan pocos), subtes y trenes. Mientras que aquellos locales que son atendidos por sus dueños o en los que los empleados pueden acudir al establecimiento sin depender del transporte público, se busca sostener un desempeño “esencialmente normal”.

De todas formas, en los distintos puntos del país observaron un bajo nivel de afectación sobre el comercio, e incluso en varias localidades se registra apertura plena. Sin embargo, si hay una “merma notoria” en la fluencia del público.

“El proyecto que obtuvo media sanción por parte del Senado favorecerá tanto la formalización de relaciones laborales no registradas como la generación de nuevos puestos de trabajo. Es un paso muy importante en la dirección correcta que los argentinos nos debíamos desde hace mucho tiempo. Ahora bien, debemos tener en cuenta que para lograr que el empleo privado registrado aumente de forma significativa y sostenida en el tiempo no basta con una ley. Si bien es ciertamente indispensable y por demás bienvenida, debe ser complementada con un entorno económico adecuado", completó Grinman.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 88% de los comercios levantó las persianas, según las primeras estimaciones de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba). Transcurrida ya la mañana, indicaron que los principales centros comerciales a cielo abierto tuvieron una actividad “casi normal”, con apertura de locales demorada en algunos casos por las dificultades que tuvieron los empleados para trasladarse.

“Hemos detectado que los lugares donde la mayoría de los locales permanecieron cerrados son los que trabajan con el flujo de pasajeros de transporte público, estaciones de trenes y centros de trasbordo. La resentida actividad económica no da margen para plegarse al paro y perder un día de ventas. Venimos de varios días feriados y lo que se necesita es abrir para vender”, dijo Fabián Castillo, titular de Fecoba.

Turismo paralizado

Desde el sector turístico, alertaron sobre el impacto negativo que genera el paro en la industria, que le puso freno a la inercia positiva que venía de un fin de semana récord por los festejos de Carnaval. La Cámara Argentina de Turismo advirtió que cada jornada de paralización implica cancelaciones de vuelos, reprogramaciones, pérdida de ingresos y un fuerte impacto en la confianza de los viajeros, tanto nacionales como internacionales.

“Este tipo de interrupciones alteran itinerarios, reservas y compromisos asumidos con anticipación. Detrás de cada traslado hay familias, trabajadores y turistas que organizan su tiempo y recursos con planificación previa. Cada jornada sin actividad implica cancelaciones, reprogramaciones y pérdidas económicas concretas para miles de pymes turísticas. Además, la decisión intempestiva de la medida afecta directamente la previsibilidad necesaria del sector para tomar decisiones, generando un gran perjuicio económico para solucionar los viajes afectados”, sumó la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

En números provistos por la Cámara de las Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), la huelga provocará la cancelación de más de 400 vuelos y afectará a más de 64.000 pasajeros y clientes de carga. Como recomendación, alentaron a quienes iban a viajar durante esta jornada que revisen el itinerario de sus vuelos y contacten a las líneas aéreas para informarse sobre posibles afectaciones al servicio.

“La oportunidad y extensión de esta huelga en pleno período estival hace imposible la reprogramación de todos los vuelos afectados o la reacomodación de todos los pasajeros, teniendo en cuenta la alta demanda en estos días y la naturaleza de un servicio como el transporte aéreo, ya que es imposible recuperar la cancelación de un vuelo en los días posteriores", se lamentaron.