De renta fija a futuros. Todas las alternativas para invertir en criptomonedas

En tiempos de alta volatilidad en los activos financieros de casi todo el mundo, exceso de liquidez y tasas de interés por el piso, las criptomonedas entraron al radar de los inversores menos sofisticados. Dejaron de ser una alternativa que miran solo los nativos digitales y los amantes del vértigo para ir colándose a las carteras más tradicionales.

De menor a mayor, las opciones de inversión van desde colocaciones bastante conservadoras y de bajo riesgo, comparables a un plazo fijo o un FCI de money market, hasta estrategias complejas de apalancamiento o futuros, reservadas a entendidos.

"No nos olvidemos que comprar cripto es una inversión en sí misma", dice de entrada Matías Bari, cofundador y CEO de SatoshiTango, y menciona la posibilidad de hacer "holding" o atesoramiento de las monedas a la espera de un aumento de precio a mediano plazo como la alternativa más conservadora de todas.

"Existen diversas opciones para hacer rendir las criptomonedas, algunas técnicamente más complejas que otras", arranca Juan José Méndez, director de marca de Ripio. "Nosotros lanzamos Ripio Earn hace pocas semanas, que permite a cualquier usuario generar una ganancia fija mensual en USDC ('criptodólares') a una tasa del 6% anual. El usuario decide cuándo poner a rendir sus monedas y cuando pausar el proceso con un solo clic. La ganancia generada está disponible en 72 horas hábiles", explica.

"Se pueden invertir criptomonedas en plazos fijos con monedas atadas al dólar, las llamadas 'stablecoins' o criptodólares como el BUSD, USDT o DAI", aporta Maximiliano Hinz, latam operations launcher de Binance.

La plataforma Binance ofrece para estas inversiones de renta fija dos modalidades: ahorro flexible y ahorro bloqueado. La primera opción permite rescates en cualquier momento (similar a un money market) y en la segunda hay que respetar los plazos que se fijaron al hacer la inversión.

"El rendimiento en el caso de la inversión flexible ronda el 2,26% anual en dólares. Para invertir acá no hay ninguna restricción. Uno puede destinar el equivalente a un dólar y dejarlo por un día si quisiera", explica Hinz.

"Ahorro Bloqueado permiten plazos de 7, 14, 30 o 90 días. Desde el punto de vista operativo se suscriben 'lotes' de US$100. En los plazos fijos con rescate semanal, la tasa anual está en 6,31% y si genera un plazo fijo de 90 días la tasa sube al 9%", explica el ejecutivo de Binances.

Con adrenalina

El CEO de SatoshiTango, Matias Bari, abre el abanico a otras alternativas más osadas. "Con todas las criptomonedas es posible hacer trading, que es compraventa de criptos con el fin de conseguir una diferencia de precio y margin trading, que es apalancarse para la compra".

Apalancarse es tomar deuda para hacer una operación, una alternativa de mayor riesgo que el trading tradicional. En el caso de SatoshiTango les ofrecen a sus clientes ser potenciadores de la inversión. "Si un cliente quiere apostar a la suba de una criptomoneda entonces nosotros igualamos 2, 3, 4 o 5 veces su inversión de manera que pueda aumentar su poder adquisitivo", explica Bari. "Si su pronóstico es certero, se lleva muchas más ganancias que si hubiera invertido solo su capital. Y en el caso de que no lo sea, liquidamos su posición hasta el tope de la inversión y no nos debe nada, no incurre en deudas".

Cuestión de adrenalina

En ese sentido, para inversores que buscan adrenalina y jugar a la suba, el bitcoin representa siempre una buena alternativa. "Se puede empezar a operar desde los $1500, y como el bitcoin es muy divisible, no hace falta comprar uno entero, se adquiere una parte y ya se está invirtiendo", dice Bari.

"Bitcoin es la primera herramienta financiera creada sobre tecnología Blockchain y corre sobre un sistema global similar a internet que es técnicamente imposible de hackear o corromper. Ahora bien, bitcoin y la mayoría de las criptomonedas son un activo que implica una inversión de riesgo medio-alto por la volatilidad de su cotización", explica Méndez, de Ripio, y recomienda: "Al ser una inversión de riesgo, como la compra de acciones, nunca es recomendable destinar un monto que no estés dispuesto a perder".

Si bien está claro que, como en toda inversión (sea del mundo tradicional o digital), el rendimiento pasado nunca garantiza rendimiento futuro, ver el recorrido de los activos siempre es una buena orientación para el inversor.

El bitcoin, medido en dólares, en lo que va del año aumentó cerca de 85 por ciento y uno de sus últimos saltos fue después de las elecciones en los Estados Unidos cuando superó los US$15.900.

Desde su lanzamiento a solo un dólar en 2009 recorrió mucho camino. En el medio hubo ganadores y perdedores en el trading: en diciembre de 2017 superó los US$20.000 y al mes siguiente había perdido el 50% de su valor.

Riesgo alto

Otra alternativa disponible para inversores con un perfil de riesgo alto son las ICO, que significan "oferta inicial de divisas". "Se comercializan criptomonedas en forma de 'tokens' a diversos inversores que pagan en criptomonedas, en general ETH. Suele ser una fuente de capital para empresas emergentes. Pero para decidir invertir en este tipo de alternativas recomendamos hacer un due diligence de la inversión: análisis técnico financiero, evaluar al equipo y trayectoria, entender la programación detrás", alerta Bari.

"Otra forma de ganar dinero con las cripto es haciendo algo que se llama 'Yieldfarming', que es una forma de brindar liquidez a un nuevo proyecto y que nos paguen estas ganancias con la nueva moneda que emiten en el nuevo proyecto", describe Hinz, de Binances. Más sofisticado aún: "Operar con futuros de criptomonedas, una versión más avanzada del trading tradicional que permite tener ganancias mayores, claramente con mayor riesgo", dice el ejecutivo.

¿Desde dónde se concretan las inversiones con criptomonedas? Existen wallets que permiten dentro de su infraestructura opciones de inversión y también pueden hacerse desde las diferentes plataformas o exchange que operan con monedas digitales como SatoshiTango, Ripio, Binances y otras.

La demanda de criptomonedas está en pleno auge en el mercado argentino. En parte porque los inversores locales acompañan una tendencia que es mundial, pero también, y en gran medida, porque las monedas digitales son una manera de dolarizarse sin límites y sin cepo.

Tipo de cambio

Las criptomonedas se compran siempre en pesos, en operaciones que se pactan entre personas (P2P) en las plataformas de los exchange. El tipo de cambio resultante está en línea con el de contado con liquidación (CCL) de las operaciones bursátiles.

En SatoshiTango, por ejemplo, cuentan que en 2020 se quintuplicó la base de usuarios activos. En Ripio "la compra y venta de criptomonedas se multiplicó más de cuatro veces este año en la Argentina, comparado con el año anterior. Los 'criptodólares' fueron los activos con mayor crecimiento, con una demanda 9 veces mayor en el segundo trimestre de este año en comparación con el primero", cuenta Méndez.

"Las criptomonedas se volvieron una alternativa de inversión real en la Argentina actual. Hay mucho interés por los llamados criptodólares, ya que el argentino está muy acostumbrado a utilizar dólares como método de ahorro y se siente seguro de esta forma. En nuestra plataforma de P2P, donde la gente compra y vende sus criptomonedas contra pesos entre usuarios, vemos que el volumen que se opera mes a mes tiende a duplicarse", resume Hynse.

