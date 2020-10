Con forma de K. La letra que describe el futuro del entretenimiento

En PwC aseguran que la recuperación del sector de entretenimientos y medios tendrá forma de K: algunos segmentos crecerán, pero a otros les costará más Crédito: Shutterstock

Ni en U ni en V. Según la consultora PwC, la recuperación de la industria de entretenimientos y medios tendrá forma de K. Es decir, se espera una bifurcación en la trayectoria, con algunos sectores que mejorarán rápidamente y otros que demorarán meses en revertir el golpe o, incluso, mantendrán una tendencia negativa. El consumo de datos en celulares, por ejemplo, continuará su meteórica multiplicación en los próximos años, mientras que al cine o los eventos en vivo les llevará tiempo volver al escenario anterior a la crisis.

Según el estudio de PwC "Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024", al que LA NACION accedió de manera exclusiva, la contracción en los ingresos de la industria de entretenimientos y medios estimada para 2020 es de 5,6% a nivel global. Se trata de la mayor caída en 21 años -en 2009, el último año en que la economía mundial se contrajo, el gasto total mundial en esta industria solo cayó un 3%-, que significará en términos absolutos una reducción de más de US$120.000 millones.

Según explica Ariel Vidán, socio de PwC Argentina líder de la industria de Medios y Entretenimientos, la pandemia amplificó los cambios ya visibles en el comportamiento de los consumidores, promoviendo la disrupción digital y generando, en algunos casos, puntos de inflexión que no se hubieran alcanzado por muchos años.

La digitalización, una de las fuerzas dominantes en todas las industrias, se vio acentuada por el distanciamiento social y las restricciones de movilidad impuestos en 2020 y como resultado, la industria de medios y entretenimientos se volvió más remota, virtual, con mayor contenido de streaming, más personal y, al menos por ahora, con mayor foco en el hogar que lo anticipado a principios de año.

Entre los segmentos ganadores están los videojuegos. Sus ventas mundiales alcanzaron su total mensual más alto en marzo: US$10.000 millones, 11% más que en el mismo mes del año anterior. Incluso en la Argentina se espera que el segmento de videojuegos y e-sports crezca 9,6% entre 2019 y 2024, por encima de la media mundial, de 6,5%. "También van a irrumpir los servicios de streaming de videojuegos. En vez de comprarlos, vas a tener un servicio que te ofrezca una biblioteca de juegos disponibles para elegir, para lo que se va a necesitar un mayor ancho de banda", dice Vidán.

Las plataformas de video on demand también se han expandido con una ola de nuevas suscripciones. Netflix, por ejemplo, registró un récord de 15,7 millones de suscriptores a nivel mundial en los primeros tres meses del año. En el país se espera que este segmento multiplique sus ingresos 13,64% entre 2019 y 2024, a un ritmo similar que el promedio del mundo.

"En 2015 la recaudación de cine triplicaba el sistema de suscripción de video bajo demanda mientras que este año los ingresos de este último superarán los de taquilla y se prevé que aumenten en los próximos cinco años hasta casi duplicarlos en 2024", detalla el informe de PwC.

Otros servicios como música online y podcasts también crecieron con la pandemia y hay datos que sorprenden, como que entre 2019 y 2024 el dinero invertido en publicidad de podcast aumentará 22,2%.

Sin embargo, los gráficos del informe son claros: lo que más crece en el mundo es el consumo de datos, que se espera que en cinco años crezca a nivel global 20,88%. Dentro de las múltiples opciones de consumo de esos datos, crecerá mucho más rápido la de los juegos, que se espera que se multiplique en el orden del 40%.

Los datos muestran un aumento significativo del volumen de datos consumidos en teléfonos inteligentes en comparación con los datos de banda ancha fija. "Esa tendencia se profundizará en los próximos años y llevará al teléfono inteligente a constituirse en el dispositivo de preferencia utilizado por los consumidores para acceder a internet", dice Vidán, y detalla que el 82% de los consumos de datos móviles son en videos.

En el otro extremo están los segmentos que se han visto negativamente afectados por la pandemia, algunos de ellos ya en declive antes de la crisis. Dado el cierre de las salas de cine y la postergación de los estrenos, se prevé que los ingresos por taquilla se desplomarán por encima del 60% este año, y es posible que el terreno perdido no se recupere en el mediano plazo. Para 2024, la proyección muestra que los ingresos globales estarán por debajo del nivel de 2019, fuertemente influenciados por la evolución en Estados Unidos y Europa.

También disminuirá el consumo de medios impresos, con una caída de los ingresos totales de más del 14%. Sin embargo, en este rubro la alternativa digital presenta una oportunidad: se espera que en 2023 los ingresos globales por publicidad digital superen a los de publicidad impresa.

Otro sector de la industria que enfrentarán dificultades para recuperar el crecimiento que no tuvo en 2019 es el de la publicidad, área que sufrió un fuerte recorte por parte de las empresas que necesitaron reducir costos. Según el informe, los ingresos generados por publicidad se reducirán 13,4% en 2020 a nivel global y no se espera que vuelva a su nivel de 2019 antes de 2022. En particular, en la Argentina se estima que el dinero invertido en publicidad televisiva caerá 2,7% en cinco años, pero la publicidad en internet crecerá 3,6% y en podcast 11,59%.

Contra la tendencia global, donde el libro del papel experimenta un leve "revival", en la Argentina se espera que su consumo se mantenga medianamente estable, variando -0,3% en cinco años.

El segmento de eventos en vivo es otro de los que les costará adaptarse a la realidad de un mundo más digitalizado. "Con salas de conciertos, centros de exposiciones y estadios cerrados durante gran parte del año, vemos que algunos eventos utilizan plataformas digitales para mantenerse conectados con su público", comenta el socio de PwC Argentina, que cree que esa será la alternativa con la que intentarán mantenerse a flote hasta tanto se recupere algo de la vieja normalidad.

