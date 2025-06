Del colchón al mercado: el mapa de las oportunidades para invertir los dólares guardados

El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros empezará formalmente a regir el próximo lunes. La semilla está plantada. Ahora habrá que esperar que germine entre quienes tienen sus ahorros fuera del sistema formal y que se convierta en una herramienta efectiva para dinamizar la economía.

El nuevo régimen promete controles fiscales más flexibles sobre los dólares y los pesos que circulen por la economía con el objetivo de poner dentro del sistema los ahorros que hoy están en las tinieblas y que ese dinero se vuelque a consumir, cambiar el auto, comprar una vivienda o hacer una reforma en el hogar.

Las expectativas son dispares según los sectores pero en la mayoría de los casos persiste la cautela. La idea generalizada es “esperar y ver” antes de hacer proyecciones concretas sobre cuánto de los US$200.000 o US$300.000 millones que se calcula que los argentinos tienen guardados en los colchones o en las cajas de seguridad, finalmente ingresarán al circuito formal y terminarán dinamizando la economía.

Para entender los alcances del nuevo régimen y la propensión o no de los ahorristas poner sus dólares a circular, hay que tomar en cuenta que no se trata de un blanqueo de capitales como el que este mismo gobierno llevó a cabo en 2024.

En las inmobiliarias destacan que las mayores oportunidades en su sector las ofrecen las viviendas usadas Daniel Basualdo

Las nuevas medidas tienen dos etapas. La primera, que es la que efectivamente entra en vigencia en las próximas horas, tiene que ver con acciones coordinadas entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y ARCA (la ex AFIP) para simplificar regímenes informativos y elevar los montos a partir de los cuales entidades financieras, AlyCs, fintechs y escribanos, entre otros, están obligados a informar operaciones. Lo que se busca es modernizar el sistema financiero en su conjunto yendo hacia un modelo de “open finance” o finanzas abiertas que ya se aplica en otros países y que representa una pieza clave para avanzar en la inclusión y la creación de productos financieros a medida de los usuarios.

La segunda etapa necesita aprobación del Congreso y es justamente un proyecto de ley para blindar a los ahorristas que decidan sacar sus pesos o dólares del colchón. De algún modo, se busca asegurar que las próximas administraciones no vayan a pedirle justificativo por el dinero que están exteriorizando ahora. “El riesgo es que el ahorrista no tiene asegurado que un cambio futuro de criterio del organismo no haga que las operaciones no puedan ser objeto de una fiscalización y un ajuste de bienes personales o ganancias. La única norma que puede garantizar esta medida sea irreversible e irrevisable es una ley”, advierte Gonzalo Brest, socio de Tax & Legal de KPMG Argentina.

Los clásicos y las alternativas

Tanto los bancos como el mercado de capitales serían los dos segmentos en los que primero se podría sentir el efecto de las nuevas medidas. Ahorristas decididos a generar rendimientos con dinero que no estaba declarado podrían ir al clásico plazo fijo o buscar alternativas en la Bolsa.

“A nivel ALyCs, previo a las medidas debían informarse mensualmente a ARCA todos los saldos de los clientes en sus cuentas comitentes, sin importar el monto”, aporta de entrada Pablo Castagna, director de Wealth Management en Balanz Capital. ”A partir del 1° de junio las tenencias se reportarán si superan los $100 millones y la modificación de los umbrales de información brinda mayor flexibilidad a los ahorristas para realizar transacciones sin presentar documentación respaldatoria especial, aunque al momento faltan definiciones de UIF (Unidad de Información Financiera)”, aclara el experto.

Con el nuevo régimen un inversor puede mover entre sus cuentas bancarias $50 millones (US$43.000) e invertir por ejemplo US$87.000 (aproximadamente $100 millones) sin que el broker ni el banco le pidan justificación alguna por ese movimiento. Solo se deberá firmar una especie de declaración jurada en el banco.

“Con la información disponible, consideramos que la medida puede alentar a ciertos individuos que posean saldos en sus cajas de seguridad, como vulgarmente se conoce ‘en el colchón’, a realizar transacciones en la economía real o a depositarlos en sus cuentas bancarias, teniendo en cuenta que tanto los pesos como los dólares pierden poder adquisitivo en el tiempo”, analiza Castagna.

Economía real

Uno de los objetivos declarados del gobierno es que el nuevo régimen sirva para consolidar la recuperación de mercados como el automotriz o el inmobiliario que ya están teniendo un buen año.

“Todo lo que ayude a exteriorizar dólares para cerrar operaciones dentro de lo legal es sin dudas positivo”, asegura Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Motor Argentina.

“Con el anuncio del nuevo régimen, estamos viendo más consultas. La gente se acerca a averiguar cómo tiene que hacer así que vemos buenas señales”, se entusiasma Hugo Belcastro, presidente de la Cámara de Importadores de Autos (Cidoa) e importador de las marcas Alfa Romeo, Ferrari, Baic e Isuzu. El empresario destaca que el panorama se presenta especialmente favorable en el segmento más alto del mercado. “En teoría lo que vemos con mejores posibilidades son los modelos de gama media para arriba, que parten de los US$30.000, como las marcas alemanas y las chinas más premium”, agregó Belcastro.

Hugo Belcastro: "Lo que vemos con mejores posibilidades son los modelos de gama media para arriba, que parten de los US$30.000, como las marcas alemanas y las chinas más premium”

“El Plan de Reparación Histórica puede impulsar las ventas de 0 km. Esto se daría porque aprovechan oportunidades de precios o promociones, o simplemente la necesidad de renovación debido a la falta de productos de años anteriores. Sería un pilar más de los cuatro que vienen dándose a lo largo de 2025: la baja de impuestos que realizó el Gobierno, la mayor oferta de marcas y modelos, la mayor financiación y la baja de la inflación que genera un clima de mayor certidumbre”, coincide Hernán Dietrich, CEO del grupo Dietrich, que comercializa las marcas Ford, Volkswagen, Audi y Kia.

En las inmobiliarias también muestran su entusiasmo por lo que puede pasar con los dólares del colchón y las posibilidades que hoy ofrecen el real estate. “Hoy vemos un renovado interés por invertir en ladrillos, impulsado por factores que no coincidían desde hace mucho tiempo. Por un lado, los precios en dólares han tocado un piso tras cinco años de baja sostenida, lo que genera una oportunidad única para ingresar al mercado en condiciones muy favorables. A eso se suma una mayor disponibilidad de propiedades, margen de negociación y el regreso del financiamiento, con líneas de crédito hipotecario que vuelven a estar sobre la mesa luego de años de ausencia. Además, el perfil del inversor también evolucionó: ya no se trata solo de grandes capitales, sino de personas que buscan proteger sus ahorros, diversificar su cartera o generar una renta en dólares”, explicó Sebastián Sosa, presidente de Re/Max Argentina y Uruguay.

Sebastián Sosa: "El perfil del inversor evolucionó: ya no se trata solo de grandes capitales, sino de personas que buscan proteger sus ahorros, diversificar su cartera o generar una renta en dólares” Mara Folch

“La mayor oportunidad se encuentra en las propiedades usadas. Si uno toma los valores en términos reales, neteando el efecto de la inflación, el metro cuadrado hoy está en los mismos niveles de 2006, lo que implica un gran negocio para el comprador final y también para el inversor. Si tuviera que hacer recomendaciones de compra, iría al segmento residencial usado. Y las oportunidades se dan en todos los barrios de Buenos Aires y también en el mercado del conurbano”, coincide Fabián de Achával, fundador y CEO de Fabián Achával Propiedades.

La pregunta del millón

Dentro del mercado de capitales las opciones abarcan a diferentes perfiles y billeteras. Con 100 dólares se puede empezar a invertir algo que no sucede en otros rubros. Agustin del Río, CEO de Criteria, hace una primera diferenciación. “Para el inversor que valide el nuevo régimen y proyecte un sólido anclaje de expectativas inflacionarias, la parte media y larga de la curva a tasa fija se presenta como una alternativa interesante. Por el contrario, para quienes creen más probable un escenario en el que las expectativas inflacionarias permanecen desancladas y las elecciones de medio término introducen ruido político y económico, los instrumentos ajustables por CER de corta y media duration se presentan como una alternativa efectiva de cobertura ante posibles shocks nominales”, sostiene el especialista.

Gianfranco Rojo Tanzi, socio de BDI, también delimita los caminos, tomando en cuenta las perspectivas electorales. “Si confiamos en una buena elección del gobierno en octubre y pensamos en inversión de corto plazo, prevalecerán los pesos, ya que estas últimas semanas el dólar ha encontrado un valor estable en los $1150 pesos pero como aún nos falta certidumbre para colocaciones a más plazo me pararía en dólares. En pesos la sugerencia es seguir con lecaps, priorizando la liquidez por sobre la tasa y en dólares iría por alguna Obligación Negociable (ON) como las de IRSA o Vista”.

Hernán Dietrich: El plan de reparación histórica puede impulsar las ventas de 0 km"

Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold, asegura que “el contexto actual ofrece oportunidades muy concretas tanto en pesos como en dólares”. “En un escenario de desinflación en marcha, tipo de cambio estable y tasas positivas, los inversores tienen la posibilidad de armar carteras diversificadas que equilibren rendimiento, liquidez y cobertura cambiaria”. Y pone foco en la tradicional competencia argentina: ¿pesos o dólares?

“No se trata de elegir uno u otro, sino de saber combinarlos inteligentemente. Hoy los pesos permiten generar rendimiento real en el corto plazo, especialmente con tasas por encima del 30%. Pero los dólares siguen siendo esenciales para preservar valor y cubrirse ante shocks futuros, no deja de ser moneda dura de ahorro. En pesos, las alternativas más atractivas hoy están vinculadas al corto plazo como son las lecaps y también destacamos fondos en pesos, que combinan una buena tasa con liquidez inmediata. En dólares, seguimos viendo valor en los bonos soberanos como el GD35 y el AE38, que rinden aproximadamente 11% y 12% anual y podrían beneficiarse de una compresión del riesgo país si se sostiene la estabilidad macro”, plantea Savoia como dos primeras opciones.

Los analistas precisan que a la hora de invertir no se trata de elegir entre pesos y dólares, sino de saber combinarlos inteligentemente Kikinunchi - Shutterstock

Coincide en la mirada Milo Farro, analista de Rava Bursátil: para inversores que quieren posicionarse en dólares con ventajas impositivas, “el bono soberano en dólares AL35 es el que ofrece una de las mejores relaciones riesgo/rendimiento en un escenario de compresión del riesgo país. Pensando en un indicador de 500 puntos básicos, su potencial de apreciación es de 10% en dólares y en un escenario de 300 puntos básicos, factible en el caso de que el gobierno obtenga un buen resultado electoral en octubre y una posición sólida en las reservas, ese retorno podría ascender a 23% en dólares”, explica.

Para los más conservadores desde IOL destacan la opción de los fondos comunes de inversión de renta fija corporativa, pero también con menos rendimiento, la cuenta remunerada en dólares con una tasa de 2% anual. Considerando que ese dinero rendía cero antes, puede no ser un mal comienzo.

Nicolas Sibecas, socio de Inversiones Andinas, plantea dos opciones, una más de corto plazo y otra para reforzar el retiro. “En la primera armamos una cartera con 60% de instrumentos a tasa fija en pesos, y 40% a tasa variable en pesos, combinando duales y bonos con ajuste CER”. Eligen Boncap 2025 y 2026. A tasa variable el bono dual de junio 2026, paga la mejor tasa entre fija y variable, 20% ajustado por inflación con vencimiento en junio 2026, que rinde CER + 9,5% anual”.

Por su parte, Pablo Castagna, director de Wealth Management en Balanz Capital, asegura que es la hora de aprovechar las oportunidades que están surgiendo en el mercado. “La coyuntura actual propició que varias empresas comenzarán a financiar sus proyectos/capital de trabajo a través de las emisiones de bonos corporativos en dólares. Solo en el primer trimestre de 2025 se emitieron US$3600 millones y en la curva de bonos de ley extranjera pueden encontrarse rendimientos entre el 7-9% anual en dólares, dependiendo de la calidad crediticia del emisor y el plazo de la inversión”.

En tanto para los perfiles de inversores más audaces, Castagna señala los activos argentinos que nuclean en el “Pack Argentina”, que incorpora también bonos soberanos en dólares, emitidos por el Gobierno Nacional con vencimientos en 2030 y 2041. En este caso, “se busca una renta mayor de aproximadamente 9.45% anual en dólares, asumiendo mayor volatilidad”.

Estrategia impositiva

“Elegimos estas dos Obligaciones Negociables (ON), porque son instrumentos que van a permitir generar una renta como si fuera un departamento, con bajo riesgo y sin tener que pagar ganancias. En el caso de superar los mínimos no imponibles, si se debería de pagar bienes personales al 31 de diciembre de este año”, aclara Rojo Tanzi de BDI en una mirada 360° que incluye la parte impositiva que todo inversor debería tener en cuenta en su estrategia.

Sobre el impacto impositivo de invertir los “fondos del colchón” también hace doble click Savoia, de Cocos Gold. “Instrumentos emitidos por el Estado nacional o por emisores locales, resultan estratégicos ya que muchos están exentos del impuesto a las ganancias y, en algunos casos, de bienes personales. Esto los vuelve especialmente atractivos para quienes estén considerando regularizar fondos no declarados, ya que permiten generar rendimiento sin quedar inmediatamente alcanzados por una carga tributaria adicional”.

En la misma línea, Milo Farro, de Rava, remarca que bajo la premisa de que esos fondos no tributaban previamente, “entre las alternativas de inversión exentas tanto del impuesto a las ganancias como de bienes personales se destacan los títulos públicos en pesos y dólares, así como las letras del Tesoro Nacional”.