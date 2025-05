Deuda corporativa en default: una golondrina no hace verano

La deuda corporativa, los bonos que emiten las empresas, son uno de los activos más elegidos por los inversores entre conservadores y moderados en la Argentina. Sin ir más lejos fue uno de los segmentos que más aprovechó el flujo de dólares frescos que entraron al sistema con el blanqueo de fines de 2024 ( y que su última fase terminó hace pocos días) con emisiones por más de US$13.000 millones el año pasado.

Todo sobre rieles hasta que el comunicado del Grupo Albanesi anunciando que no cumpliría con el pago de renta de las Obligaciones Negociables de dos de sus empresas -Generación Mediterránea (Gemsa) y Central Térmica Roca- levantaron polvareda y encendieron una luz amarilla.

A los pocos días fue el turno de Celulosa, una de las empresas productoras de papel más importantes de la Argentina, que comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no podía afrontar el pago de ON ni de cheques de pago diferido que vencen en mayo.

¿Hay que preocuparse? ¿Es la punta de un ovillo que podría empezar a enredarse? Esas preguntas sobrevolaron naturalmente el ánimo de los inversores.

“Llamativamente, todos los créditos se vieron afectados en los primeros días (después de los anuncios de Albanesi y Celulosa), como si se tratara de algo sistémico en la Argentina”, dice Diego Ilan Méndez, team leader de Mercado de Capitales en PPI. Inmediatamente remarca: “esta situación no podría estar más lejos de la realidad. Estos son casos puntuales, y causados por estrategias o negocios que salieron mal”.

Central de Cogeneración Arroyo Seco, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, del Grupo Albanesi

Nicolas Sibecas, agente productor (CNV) y cofundador de Inversiones Andinas, apunta a un conjunto de factores que se combinaron en las últimas semanas y “apretaron” el acceso a crédito para las empresas. “Por un lado la crisis comercial internacional hizo que los inversores internacionales quieran tener menos activos de riesgo, entre los que están los bonos corporativos de un país como la Argentina y también la sorpresiva liberación del cepo y la desaparición de la brecha cambiaria cerró definitivamente la ventana de las emisiones ‘dólar link’ donde muchos encepados iban a buscar cobertura cambiaria a tasa muy por debajo de la que pagaban emisiones hard dólar”.

“La normalización será un proceso gradual, pero en una economía sin cepo y con menos inflación seguro habrá más y mejor crédito para las empresas en general” afirma Sibecas y remarca “no creemos que quien tiene una cartera de Obligaciones Negociables corporativas diversificada deba tener miedo, pero los que paso con Albanesi y Celulosa sí es una señal de alarma para quien creía que dentro del asset class todos los emisores son iguales”

En ese sentido, es clave separar la “paja del trigo” y llevar tranquilidad sobre un activo clave para el mercado local, tanto para los inversores -individuales e institucionales- como para las empresas que encuentran en esta alternativa una excelente vía de financiamiento. A diario según los datos de ByMA se negocian localmente unos $33.500 millones en Obligaciones Negociables.

Como siempre la oportunidad aparece para quien sabe detectarla y está preparado. Tras los eventos de Celulosa y Albanesi, el mercado se inquietó y muchas ON bajaron de precio producto de ventas por parte de tenedores que optaron por salir sin mucho fundamento. “para el inversor avido, esta situación no fue más que una oportunidad para invertir en ON a precios más baratos. Las emisiones de YPF, Pampa Energía, YPF Luz, Arcor, IRSA, y demás compañías de primera línea, así como cayeron, rebotaron rápidamente”, postula Méndez de PPI y agrega que esta reacción es esperable dado que “quien conoce estas compañías, no le asigna una probabilidad significativa a un incumplimiento, puesto que sus negocios se mantienen sólidos”.

Una Obligación Negociable que inmediatamente se cubrió con un manto de dudas fue MSU Energy. Méndez se encarga de explicar la situación de esta compañía y también lleva tranquilidad a los inversores. “MSU Green Energy es una compañía que si uno mira sus ratios de endeudamiento por encima pensaría que se encuentra en problemas. Sin embargo, le faltaría entender la película. Esta compañía decidió embarcarse en la construcción de numerosos parques solares en Chaco y Formosa fondeándose a través de la emisión deuda y vendiendo por adelantado de una porción de su producción de energía futura”.

“A medida que estos parques vayan completándose, la compañía logrará ir reduciendo sus niveles de endeudamiento. Adicionalmente, dado que el perfil de deuda es acorde, y no enfrentan grandes pagos hasta fines de 2026, tampoco se espera que tenga mayores inconvenientes para afrontar sus compromisos”, dice Diego Ilan Méndez y deja una perlita sobre la mesa: “En esta línea, a US$90, como la vimos el lunes 12 por momentos, nos sigue pareciendo una oportunidad interesante, pues ofrece un retorno de 13,7%”.

Consejos para invertir

Los eventos como el de Gemsa y Celulosa sirven también para traer a la realidad a los inversores que solo se dejan llevar por recomendaciones en redes sociales o por los altos rendimientos prometidos. Algunos básicos que todo inversor debería guardar y recordar:

* Siempre más rendimiento tiene asociado detras mayor riesgo

* Evitar compañías cuyos ratios de apalancamiento son muy elevados. Una investigación muy básica pero que podría ahorrarle disgustos al inversor es observarlos ratios deuda neta / Ebitda y cobertura de intereses. Cuanto más bajo el primero y más alto el segundo, mejor”, dice el experto de PPI.

* Conocer el instrumento y no tomar decisiones emocionales.

Gaston Lentini, asesor matriculado y experto en educacion financiera, deja otro tip para los inversores: “Si bien existe en el mercado una calificación de riesgo para todos los créditos que nos puede ayudar a entender y elegir a quien prestarle nuestro dinero y los créditos más seguros siempre serán calificados como AAA pero, las calificadoras son contratadas por los calificados, entonces para salvar ese conflicto de intereses es que sugiero siempre usar el sentido común y hacernos algunas preguntas: ¿La empresa gana plata? ¿Esa ganancia es en la moneda en la que se endeudo? ¿Tiene algún impago en su historial?”

“Hay que hacer los deberes y analizar las empresas en las que invertimos, no solo mirar las tasas de rendimiento de los instrumentos”, dice, como alerta para inversores desprevenidos, Sibecas.

¿Dónde ven oportunidades los expertos? Sibecas, de Inversiones Andinas apunta los inversores que buscan bajo riesgo: “Una opción de buena calidad para quien quiere estar muy tranquilo es la ON de Vista, que vence en el 2031 y que a los precios actuales rinde un 8% anual en dólares”. “Puede comprarse tanto con pesos como con dólares, paga cupón semestral en dólares (exento del impuesto a las ganancias para personas físicas) y tiene muy buena liquidez por mercado secundario”, remarca.

Lentini enumera: empresas como Vista, Pan American Energy (PAE), TGS o Pampa Energía no nos brindan grandes rentas pero ganamos en tranquilidad.

Mendez, de PPI, responde rápido a la pregunta sobre si hay oportunidades en el mercado local de deuda corporativa: “La respuesta es afirmativa, pero hay que ser cauteloso a la hora de seleccionar activos”. “Un error muy común del inversor no entrenado es elegir sus vehículos de renta fija por la TIR que ofrecen. Lo que hay que entender es que muchas de las que ofrecen tasas de retorno exageradas, lo hacen por un motivo: una elevada probabilidad de default”.

Tierra de oportunidades

¿Dónde ven oportunidades los expertos? Sibecas, de Inversiones Andinas apunta los inversores que buscan bajo riesgo: “Una opción de buena calidad para quien quiere estar muy tranquilo es la ON de Vista, que vence en el 2031 y que a los precios actuales rinde un 8% anual en dólares”. “Puede comprarse tanto con pesos como con dólares, paga cupón semestral en dólares (exento del impuesto a las ganancias para personas físicas) y tiene muy buena liquidez por mercado secundario”, remarca.

Lentini enumera: empresas como Vista, Pan American Energy, TGS o Pampa Energía no nos brindan grandes rentas pero ganamos en tranquilidad.

Mendez, de PPI, responde rápido a la pregunta sobre si hay oportunidades en el mercado local de deuda corporativa: “La respuesta es afirmativa, pero hay que ser cauteloso a la hora de seleccionar activos”. “Un error muy común del inversor no entrenado es elegir sus vehículos de renta fija por la TIR que ofrecen. Lo que hay que entender es que muchas de las que ofrecen tasas de retorno exageradas, lo hacen por un motivo: una elevada probabilidad de default”.