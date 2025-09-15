Día de definiciones: mañana se presentan las ofertas para comprar Carrefour

La venta de Carrefour en la Argentina ingresó en la recta final. Mañana es el día para la presentación de las ofertas de compra y a partir de ese momento se empezará a definir quiénes son los candidatos que quedan en carrera.

En el Deutsche Bank, la entidad que tiene el mandato de búsqueda de un comprador o un socio para la operación local, fijaron para mañana la recepción de las ofertas económicas. Se trata de ofertas no vinculantes, pero que deben incluir una propuesta de financiamiento.

Con estos números en la mano, el Deutsche Bank y los vendedores definirán los candidatos que seguirán en carrera y que por lo tanto podrán acceder al due diligence (una suerte de auditoría) para en un plazo de un mes presentar la oferta final, que ya será vinculante.

En carrera

El gran interrogante entre todas las empresas que fueron invitadas a participar de la operación es cuáles finalmente mañana presentarán una oferta. En principio se descarta que hay dos candidatos que ya se perfilan como los más fuertes. Uno es el empresario Francisco De Narváez, exdueño de Casa Tía, que volvió al sector hace cuatro años con la compra de la operación de Walmart Argentina (actual Changomás). Su principal rival a la hora de quedarse con Walmart fue Alfredo Coto y ahora se espera que la misma pelea vuelva a repetirse.

“Los dos candidatos confirmados son el ‘colorado’ De Narváez y Coto, aunque no se puede descartar que a último momento se sume algún otro”, explicó una fuente cercana a la operación.

El tapado podría ser el grupo Cencosud, dueño de Jumbo y Disco en la Argentina Santiago Filipuzzi

El tapado podría ser el grupo Cencosud, dueño de Jumbo y Disco en la Argentina, que hace unos meses sorprendió al mercado cuando se alzó con la operación local de Makro.

Otro candidato que presentará su oferta económica es el fondo estadounidense Klaff Realty. Klaff Realty LP no es un jugador improvisado en la industria: en 2016 desembarcó en Sudamérica con la compra de Tienda Inglesa, en una operación cercana a US$120 millones. Tienda Inglesa es una de las principales cadenas de supermercados de Uruguay, con cerca de 100 sucursales y una facturación anual estimada en US$750 millones. La marca tiene un alto nivel de reconocimiento entre los argentinos que veranean en el país vecino, lo que podría facilitar una futura expansión local bajo esa bandera.

Otro nombre que se subió a la pelea en las últimas horas es el fondo de inversión Sophia Capital, que lideran Diego Álvarez-Demalde –hermano de Francisco, creador de Riverwood Capital– y Federico Shargorodsky. Se trata de dos exbanqueros de inversión en Credit Suisse y UBS. El fondo ya tiene inversiones en compañías locales como es la distribuidora Litoral Gas, la acerera Itasa y la proveedora de válvulas y equipos para la industria petrolera Valbol.

La lista de empresas que fueron invitadas por el Deutsche Bank a presentar sus ofertas es mucho más amplia e incluye a otros nombres de peso en el mercado local, como la cadena de supermercados patagónica La Anónima (de la familia Braun), el fondo de inversión Inverlat (los dueños de Havanna) y el empresario de la electrónica Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan.

Desde el exterior, también recibió el data room -con todos los números de Carrefour en la Argentina- es el empresario argentino Manuel Antelo, que está radicado desde hace más de veinte años en Montevideo.

“A partir de mañana vamos a tener un poco más claro quiénes siguen en carrera, pero el gran interrogante es lo que puede pasar con el precio. Con la devaluación de las últimas semanas, los números de Carrefour Argentina ya no son los mismos en dólares”, explicaron en una de las candidatas.

Presencia nacional

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro y rápidamente se convirtió en una de las cadenas líderes del mercado local. En los 90, la empresa consolidó su liderazgo en el mercado argentino y, de la mano del 1 a 1 y el boom del consumo, el negocio de Carrefour Argentina se convirtió en uno de los más rentables del grupo francés a nivel mundial, al punto de que en su momento el Carrefour de Quilmes fue la tienda con más ventas de la compañía a nivel mundial.

Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, en la actualidad Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional. En total, cuenta con más de 680 tiendas, incluyendo sus distintos formatos (híper y supermercados, locales express y mayoristas), distribuidas en todas las provincias argentinas, excepto Misiones y Santiago del Estero.