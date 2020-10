Diez claves. Los conceptos que impulsarán negocios en la post pandemia

La periodista especializada en innovación Martina Rua señaló 10 conceptos asociados al trabajo de la nueva realidad post pandémica Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Dentro de las múltiples posibilidades de lo que significa innovar aparece una que dice que es aquello que los humanos hacen frente a la desesperación para poder seguir adelante. Así lo señaló la periodista especializada en innovación Martina Rua, quien mencionó que ese proceso se disparó en los negocios y en cada uno de los trabajadores por la disrupción generada por la pandemia de Covid-19.

En el marco del evento Negocios del futuro, organizado por LA NACION, Rua se preguntó qué hacer para continuar innovando ya no solo por desesperación, sino por convicción, y resumió en 10 conceptos las ideas asociadas al trabajo de la nueva realidad post pandémica.

1. Humanos. Según Rua, los negocios del futuro van a ser más humanos, "con las personas en el centro", porque este año atípico también nos sirvió para pensar "cómo y con quiénes queremos hacer negocios".

La periodista especializada en innovación Martina Rua participó del evento Negocios del futuro

2. Cobotizados. Cada vez más estamos interactuando con robots, que empiezan a cooperar para que los humanos podamos amplificar nuestras habilidades. "No son ya los robots terminator que vienen a llevarse nuestro trabajos, sino que hablamos de cooperación y, en este sentido, tenemos que preguntarnos qué de lo que hago hoy es cobotizable para pensar cuál es el reentrenamiento que necesitamos para el futuro", apuntó.

3. Autonomía. Según Rua, para trabajar de manera remota no necesitamos solo saber usar la tecnología, sino tener una filosofía de trabajo remoto, de la que es parte central "encontrar más sentido en lo que hace". "La autonomía es algo que ganamos este año y va a cambiar la forma en la que trabajamos. Nos dimos cuenta de lo que somos capaces de hacer, de que podemos tener menos control", dijo la especialista, para quien el futuro será también "híbrido", con coexistencia de formas de trabajo diversa; algunos días en el hogar, otros en la oficina.

4. Deslocalizados. La pandemia nos permitió -e incluso nos obligó- a montar el lugar de trabajo en en hogar y Rua compartió una foto sacada por el CEO de una empresa global a su mesa de trabajo en el medio del campo, en la localidad bonaerense de Azul. "Las deslocalización también nos da más posibilidades de inclusión. Nos permite tener el mejor talento sin la necesidad de compartir el mismo espacio físico", apuntó Rua, y anticipó que esto podría generar incluso cambios demográficos.

5. Comunicación central. Durante la pandemia las empresas debieron agudizar sus estrategias de comunicación y es algo que quedó como un aprendizaje para el futuro. "La comunicación tiene que ser cada vez más central y microsegmentada, pensando en las necesidades únicas de las personas que van a recibir esa comunicación", explicó, y mencionó como ejemplo el caso del presidente canadiense Justin Trudeau, que explicó con lenguaje simple y metáforas de juego a los niños cómo sería la cuarentena.

6. Co-creados. "No se puede innovar simplemente replicando los éxitos del pasado", dijo Rua, para quien en el futuro prevalecerá la cocreación entre distintos actores del sistema. Mencionó el caso de una pyme sanjuanina que se dedicaba a la fabricación de inflables para grandes eventos y que, ante la irrupción de la pandemia, decidió utilizar su expertise para desarrollar junto a otra firma una camilla anti contagio que le permitió no solo sobrevivir a la empresa, sino aportar una solución a la sociedad.

La periodista especializada en innovación Martina Rua participó del evento Negocios del futuro

7. Plasticidad. "Todos aprendimos algo en el 2020; todos tenemos nuevas habilidades digitales o humanas", aseguró Rua, para quien "las personas debemos ser máquinas de aprendizaje, desaprendiendo mucho lo que sirvió para llegar hasta acá".

8. Activistas del cambio. Para la periodista ya no alcanza con enunciar ideas de cambio sino que las empresas deben ser las que den el paso adelante y generen un efecto contagio. "Pasamos de la responsabilidad social empresaria a un activismo empresarial social; de las conversaciones vacías a feedback honesto", resumió.

9. No negocios. "Los negocios no van a ser negocios porque no van a negar el ocio", explicó. Durante la pandemia encontramos la forma de generar experiencias de esparcimiento incluso dentro del hogar y es de esperar que el trabajo futuro abrace también esa parte de la vida y la ponga en el centro de la propuesta.

10. Los negocios del futuro ya nacieron, son el presente. Todas estas ideas están ya hoy creciendo en el trabajo de las empresas y sus colaboradores y Rua invitó a todos los trabajadores a anticiparse y planificar el propio camino de cara a los desafíos futuros. A preguntarse: "¿Qué tipo de profesional querés ser en 2030 y cómo estás innovando y usando el tiempo hoy para que eso pase?".

