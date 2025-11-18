Diseñaron una billetera digital que busca revolucionar el financiamiento de las empresas

En un escenario en el que pequeñas y medianas empresas conviven con escaso acceso al crédito y extensos plazos de cobro, dos emprendedores mendocinos identificaron una oportunidad: desarrollar una herramienta que alivie esa tensión financiera y la falta de liquidez. Así nació RedMagister, una billetera digital creada por Alejandro García y Augusto Ercole, también al frente de Capital ARG, firma con más de una década de experiencia en soluciones de financiamiento corporativo.

La plataforma apunta al segmento B2B, con una propuesta específica: permitir que las empresas financien su capital de trabajo sin generar deuda, transformando sus cuentas por cobrar en liquidez inmediata y gestionando desde allí todos sus pagos . “Nuestra misión es facilitar a las empresas el acceso al financiamiento del capital de trabajo de forma ágil, trazable y eficiente”, resumió García.

En tanto, Ercole -también CEO de RedMagister- explicó: “Buscamos impulsar el crecimiento de las empresas, a través de un esquema en el cual todos los agentes intervinientes del ecosistema se beneficien: que tanto la empresa pagadora pueda diferir los pagos a plazo a toda su cadena de valor, como que el que recibe el pago pueda acceder a beneficios en tasa y en financiamiento, sin necesidad de tener una calificación tradicional como la que ofrecen los bancos”.

La iniciativa nació en 2022 y se materializó este año con el lanzamiento oficial de la plataforma, disponible en versión web y app. RedMagister cuenta con certificación del Banco Central como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago, infraestructura alojada en la nube de AWS y validación biométrica mediante Renaper.

RedMagister se distingue de otras alternativas de financiamiento, como bancos tradicionales y fintech

“Somos nativos del negocio del financiamiento corporativo. Lo que hicimos fue llevar al entorno digital un proceso que ya conocíamos en profundidad para hacerlo más extensivo”, agregó García.

Inclusión financiera a través de las cadenas de valor

A través de una cuenta operativa dinámica creada en RedMagister, las empresas pueden monetizar cheques, facturas, órdenes de compra o adjudicaciones de contratos de forma total o parcial. Los fondos obtenidos pueden ser redirigidos a proveedores, contratistas o empleados, permitiendo liquidez inmediata y visibilidad total de cada operación.

“Históricamente, muchas empresas de distintos tamaños quedaban fuera del sistema financiero tradicional, ya sea por falta de historial crediticio o por plazos de cobro demasiado extensos. RedMagister resuelve esas limitaciones, brindándoles acceso a condiciones similares a las de grandes compañías”, explicó Ercole.

Otra de las innovaciones del sistema es su esquema de scoring propio, basado no en el pasado financiero de la empresa sino en su presente y su futuro: las ventas, los contratos y las facturas por cobrar. Así, el modelo evalúa la capacidad de generación de flujo, en lugar del endeudamiento.

El objetivo de los fundadores es democratizar el acceso al financiamiento dentro de las cadenas productivas. “Cuando una gran empresa direcciona sus pagos a través de la plataforma, le está dando a su proveedor la posibilidad de monetizar ese crédito antes del vencimiento, sin acudir a una entidad financiera. Esa operación se apoya en la calificación crediticia del pagador, no del receptor. Eso es inclusión financiera real”, señaló García.

De la competencia a la convergencia

Aunque RedMagister nació del expertise de Capital ARG, hoy opera como una unidad independiente con ambiciones regionales, enfocada especialmente en pequeñas y medianas empresas. “Queremos ser el socio estratégico de las empresas. Que cuando alguien diga ‘te pago por RedMagister’, el otro sepa que el cobro está garantizado, con trazabilidad, liquidez y seguridad. Queremos ser el socio en el crecimiento de las empresas en la Argentina, para luego comenzar con el desarrollo regional”, explicó Ercole.

Para los emprendedores, RedMagister se distingue de otras alternativas de financiamiento, como bancos tradicionales, fintech o entidades de factoring -empresas que compran las facturas pendientes de pago de otras empresas a cambio de un adelanto de dinero-, en tanto “todas operan con un mismo denominador común: con el concepto de operación cerrada dentro del ámbito financiero”.

“Es decir, ofrecen una solución parcial al problema. Algunas ofrecen descuentos en algún tipo de instrumento, otras ofrecen factoring, y otras que ofrecen líneas de crédito a pymes. Desde Red Magister posibilitamos al cliente todas estas fuentes de fondeo a través de una cuenta dinámica”, precisó.

El ecosistema fintech -señaló- atraviesa un cambio profundo: pasó de un esquema de competencia a uno de convergencia y sinergia. “Hoy trabajamos con nuevos partners, tanto tecnológicos como financieros, para escalar nuestros productos y llevar las finanzas empresariales a otro nivel”, agregó Ercole. La empresa, por ejemplo, prepara el lanzamiento de nuevas funcionalidades, como cuentas remuneradas para empresas y pagos con QR interoperable.