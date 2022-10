Donato de Santis: “Titularía mi vida con tres puntos suspensivos: siempre sigue adelante”

escuchar

Por sus venas corre sangre italiana. Terruño de sus ancestros, de gastronomía afable, lugar donde aprendió este arte y el valor cultural de los sabores autóctonos. Donato De Santis, creador de proyectos como Cucina Paradiso, Capannone Paradiso y Pizza Paradiso, conversó en un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción en LA NACION, en el marco del evento “Empresas en acción, capítulo 3″.

“Cuando vine a la Argentina siempre quise hacer un lugar lindo, para que la gente se sienta bien, como en el paraíso, así surgió el nombre”, cuenta Donato refiriéndose al origen de sus restaurantes.

Desde 1980, se abocó a la culinaria profesional formándose junto a prolíficos chefs. En 1984, se trasladó a Estados Unidos donde trabajó en destacados restaurantes de este país. Su creatividad fue el boleto para que, en 1993, fuese contratado como chef personal del diseñador, Gianni Versace.

Hace 23 años adoptó a Buenos Aires como su ciudad, en donde echó raíces y ha construido una marca personal sólida. El mote de chef le quedó chico desde hace tiempo. Su espíritu camaleónico y visión emprendedora lo han llevado a convertirse en un empresario referente del sector, en conductor televisivo, productor de contenidos, autor y profesor.

“Ahora me estoy concentrando en este país que considero que es muy fértil”, dijo el cocinero en cuanto a la capacidad de emprender que encuentra en Argentina.

“En un país que se habla mucho de fútbol, siempre digo que muchos quieren ganar la copa del mundo pero pocos quieren jugar el partido. Yo me jugué el partido, vine y aposté todo hasta lo que no tenía porque vi un camino basado en la fortaleza de mi experiencia. Nunca me consideré un número uno pero siempre supe que hacía lo que sabía con pasión, decisión y determinación”, expresó De Santis.

José Del Rio, secretario general de redacción de LA NACION y Donato De Santis, cocinero y empresario gastronómico Fabián Malavolta _ Chiara Malavolta

Durante la pandemia fueron dos años en los que sus proyectos también continuaron. “Una parte la dediqué al estudio de recetas sin gluten, y así creamos Pizza Paradiso, el único restaurante cien por ciento italiano de toda Latinoamérica libre de gluten”.

Según el propio De Santis, las grandes historias del mundo se hicieron en la cama o en una mesa, de ahí la pasión que dedica a cada uno de sus emprendimientos. “En una mesa te encontrás con las dos extremidades, desde un plomero hasta un rey; es anti grieta, une. No hay ningún tipo de división porque alrededor de una buena comida te convertís en un gran imán”, reflexionó el empresario.

Así, anunció con orgullo el inmediato lanzamiento de una de sus mayores apuestas: Casa Paradiso. “Voy a volcar la pizza, la fabricación de pastas a la vista, los sandwiches, la rotisería, un lugar sanísimo, una panadería, un mercado, helados, que creo que en menos de un mes ya arranca al público”. Se trata de un espacio sectorizado de 2500 metros cuadrados, donde uno podrá elegir a dónde ir, ubicado en el tercer nivel del Paseo Alcorta. “Lo lindo es ver que estos sueños si te concentrás se pueden materializar. Te pueden asustar en algún momento pero es parte de la adrenalina del entrepreneur”.

Del Río le pidió al cocinero titular su vida con una frase y Donato fue contundente: “Titularía mi vida con tres puntos suspensivos: siempre sigue adelante”.

