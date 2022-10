La humanización en la era digital

escuchar

“La digitalización, paradójicamente, está planteando el reto de la humanización de las compañías”. Con este concepto, la periodista de LA NACION, Carla Quiroga, dio comienzo a un mano a mano con Myriam Álvarez Iturre, directora de Personas de Movistar Argentina, en el capítulo 3 de “Empresas en acción”, encuentro organizado por este medio.

“Vi distintas realidades e industrias, y un cambio enorme: en lo que la gente elige, en las propuestas de valor de las empresas, en las formas de liderazgo”, explicó Iturre, al hacer un repaso por sus 20 años de experiencia en el área de personas. Si bien, detalló, la pandemia aceleró y catalizó procesos, “se trata de un cambio profundo y social que venía desde antes, sobre cuál es el lugar que elegimos que el trabajo ocupe en nuestras vidas”.

Iturre se refirió a qué implica tener una cultura adaptada a este tiempo. “Hay un mindset distinto en lo que tiene que ver con liderar equipos”, afirmó, al tiempo que ejemplificó que, hoy, a diferencia de años atrás, los grupos de trabajo desafían constantemente al líder, porque tienen muchas opciones para elegir.

Hay un mindset distinto en lo que tiene que ver con liderar equipos”, afirmó Myriam Álvarez Iturre, directora de Personas de Movistar Argentina Fabián Malavolta _ Chiara Malavolta

El trabajo híbrido es otro concepto que aparece en este nuevo escenario, pero muchas veces se lo simplifica: “El cambio es más profundo, es elegir trabajar de distintas formas, geografías, con equipos más variados, para más de un empleador, menos días por semana”. Explicó que en el país esto es muy incipiente, pero que los distintos tipos de contratación desafiarán mucho a los líderes, que tendrán que hacer “un cambio de disquete”.

En este contexto es que aparecen las distintas tensiones que el management debe manejar. Un valor que destacó como muy necesario es la valentía “para desafiar el statu quo, algo que muchas veces no es agradable de hacer”. La contención es otro atributo necesario: “La gente elige quedarse donde tiene construidos vínculos con sus pares y sus jefes”.

En este nuevo paradigma, Iturre explicó que el autoconocimiento es más importante que nunca, “porque si no te perdés”. Para ello hay que preguntarse: “¿Qué me gusta, qué no, cómo empatizo?”

Carla Quiroga, periodista de LA NACION, en diálogo con Myriam Álvarez Iturre, directora de Personas de Movistar Argentina Fabián Malavolta _ Chiara Malavolta

¿Todos están preparados para ser líderes? Iturre comentó que “no todos” y que es una pregunta que ella hace constantemente en la organización. “No hace falta que te metas en el baile de liderar si no te gusta”, indicó, al tiempo que se refirió que una persona puede desarrollarse como experto en un tema, en lugar de elegir el liderazgo, y hacerlo también exitosamente.

En este nuevo marco laboral, Iturre señaló cómo se redefinió el patrón del éxito: “Hoy ya no está bien visto ser un workaholic. Es mucho más admirado quien sabe balancear, elegir, quien tiene una vida mejor distribuida, y sabe conectarse y desconectarse cuando debe”.

Iturre hizo alusión a la “propuesta a nivel mundial de desconexión digital” que tiene Telefónica. “Usemos la tecnología para todo lo bueno, tengamos un uso responsable, para poder desconectarnos cuando necesitamos”, indicó. Ejemplificó que en la compañía hay horarios bloqueados para hacer reuniones, como el horario de almuerzo, o los fines de semana.

Respecto del teletrabajo, algo tan en auge hoy, la ejecutiva rememoró que es una modalidad que la firma usa desde 2005, cuando realizaban las conexiones por dial-up. “Es una apuesta a la confianza y podés hacerlo si lográs desarrollar ese vínculo entre los líderes y las personas”, detalló. También, dijo que la diferencia con aquel momento es que todo el mercado está trabajando así. “Ahora hay que reacomodarse y elegir para qué querés la presencialidad”, apuntó.

En ese sentido, señaló que, aunque la productividad de las empresas no se cayó por la pérdida de presencialidad, hay un espacio de creatividad que sucede solo cuando se está cerca del otro. “Inclusive por cómo se produce tu propia sinapsis cerebral, hay muchos más estímulos en juego que hacen que puedas crear mejor”, comentó. “No creo que sea full teletrabajo o presencial, hay que ir buscando en qué momentos hacemos las cosas de mejor manera”, sintetizó.