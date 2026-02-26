Efecto Vaca Muerta: Vista invirtió más de US$1300 millones y aumentó 66% su producción

Vista Energy, la petrolera argentina fundada por Miguel Galuccio, cerró 2025 con un fuerte salto productivo en Vaca Muerta. La compañía destinó US$1331 millones a perforar y poner en producción 74 pozos no convencionales, lo que impulsó un crecimiento interanual del 59% en el cuarto trimestre y del 66% en el promedio anual, al tiempo que logró reducir sus costos operativos.

En el último trimestre del año, Vista reportó una producción total de 135.414 barriles equivalentes por día (boe/d), un 59% más que en igual período de 2024 y un 7% por encima del trimestre anterior.

El crecimiento en el volumen se reflejó en los ingresos de la petrolera: la facturación del cuarto trimestre fue de US$689 millones, un 46% más que un año antes. El 64% de las ventas de crudo se destinaron a exportación, consolidando el perfil externo de la compañía.

En términos de rentabilidad, el Ebitdad ajustado del trimestre llegó a US$444 millones, un 62% superior al del mismo período de 2024, con un margen del 64%, ocho puntos porcentuales por encima del registrado un año atrás. La empresa generó además un free cash flow positivo de US$76 millones y obtuvo una utilidad neta de US$86 millones.

La petrolera de Miguel Galuccio exportó en 2025 por un total de US$1400 millones

En la compañía precisaron que parte del parte del crecimiento estuvo asociado a la adquisición del 50% del bloque La Amarga Chica en abril de 2025, que reforzó la posición de Vista en el corazón de Vaca Muerta.

En el acumulado de 2025, la producción total promedió 115.479 boe/d, un 66% más que en 2024. Las exportaciones alcanzaron 22,2 millones de barriles de petróleo, un salto interanual del 109%, que representó el 61% del volumen vendido y generó ingresos superiores a US$1400 millones.