Faltan algunas semanas para que se celebre SXSW, uno de los principales eventos de innovación del mundo en Austin, Texas. Una de las conferencias más esperadas todos los años es la de Amy Webb, fundadora y CEO del Future Today Strategy Group (FTSG), futurista, autora y estratega global. Webb ya adelantó el tema de este año: 2026 será el año de la destrucción creativa.

Webb reflota el concepto del economista Joseph Schumpeter, que en 1942 usó para explicar que el capitalismo progresa no solo por crecimiento gradual, sino por olas de innovación que vuelven obsoletas a las formas anteriores de producir, vender y organizarse. Según esta idea cada gran innovación, ya sea una tecnología, un modelo de negocio, una forma más eficiente de operar, “destruye” parte de lo existente (empresas, productos, empleos, procesos) porque cambia las reglas del juego y redefine qué es valioso para el mercado. No pasa desapercibido que este enero empresas como Amazon, Nike y Mercado Libre anunciaran cientos de despidos con mensajes parecidos: “fortalecer nuestra organización reduciendo niveles, eliminar burocracia, automatizar flujos y logística, lograr agilidad operacional”.

Si volvemos a Schumpeter la destrucción no es puro daño: sino que es el precio del progreso. ¿Lo es? Al mismo tiempo que derriba estructuras viejas, habilita la creación de nuevas industrias, habilidades y oportunidades. En sus palabras: la economía se renueva cuando lo nuevo reemplaza a lo viejo; por eso, para competir y evolucionar, las organizaciones y los profesionales necesitan aprender a abandonar lo que ya no sirve y reinventarse antes de que el entorno las fuerce a hacerlo.

La futuróloga también recupera la idea presentada por el periodista Thomas Friedman a finales de 2025 donde habla del comienzo de una nueva era a la que denomina el “policeno”. Según Webb, hemos llegado a un momento plural en el que los viejos sistemas binarios han dado paso a múltiples sistemas interconectados. La inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados hacia la “inteligencia artificial general polimática”, el cambio climático se precipita en una “policrisis”, la geopolítica evoluciona hacia alineamientos “policéntricos” y “poliamorosos”, el comercio, antes binario, se dispersa en redes de suministro “polieconómicas”, y nuestras sociedades se diversifican en mosaicos cada vez más “polimórficos”. La interdependencia ya no es una opción, sino que se presenta como la nueva condición.

Para adelantarnos al año de la destrucción creativa y liderar la “era del policeno” podemos preguntarnos: ¿Qué parte de nuestro negocio está “viva”, pero ya se percibe como el pasado? ¿Qué debemos “matar” voluntariamente este año para liberar energía estratégica y hacer espacio para lo nuevo? ¿Qué podemos hacer por nuestro cliente (sea interno o externo) que nadie más puede hacerlo? ¿Dónde podemos reinventar el modelo operativo con IA, no como “proyecto tech” sino como nueva forma de producir? ¿Qué capacidad nueva necesitamos construir?