El giro político y cultural que reconfigura la agenda sustentable

“Hoy tiene una mirada más negativa”. Así definió María Laura Tinelli, directora de Acrux Partners, el actual panorama de la sustentabilidad en el mundo corporativo. El contexto geopolítico, las regulaciones sobre empresas y los diferentes intereses en juego son algunos de los factores que explican este fenómeno.

Ahora bien, ¿qué rol deben tomar las compañías, en especial en un escenario donde la agenda del cambio climático es cada vez más cuestionada por líderes políticos? ¿Cuáles son las oportunidades, riesgos y desafíos? ¿De qué dependerá el futuro de la sustentabilidad? Tinelli profundizó sobre estos aspectos en el marco del noveno capítulo del encuentro de Sustentabilidad, organizado por LA NACION.

“Estamos en un momento donde hemos pendulado de una moda muy fuerte de la sustentabilidad, diversidad, inclusión y género, hacia el polo opuesto”, disparó la experta. La tendencia surge a partir de ciertas motivaciones políticas, en especial el actual gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, así como también otros líderes políticos que siguen esta agenda.

Esto impactó de lleno no solo en la conversación política, sino también en las regulaciones. “Pasamos a penalizar a todos aquellos que están reportando en la materia o que dicen que tienen un producto sostenible”, indicó Tinelli.

Y enfatizó: “Lo que pasó a ser una moda, donde había un uso y abuso de la palabra sustentabilidad, hoy tiene una mirada bastante más negativa”.

Además, Tinelli se refirió a la salida de fondos europeos catalogados bajo el criterio de ASG, que evalúa el desempeño de una empresa en términos de sostenibilidad. En números concretos, más de 86,9 mil millones de dólares salieron de dicho mercado.

Una transformación necesaria

Para la experta, no se trata de un momento de quiebre, sino de una transformación necesaria. “Estamos pendulando hacia un extremo para volver al centro. Esto era extremadamente necesario, porque lo de antes tampoco era lo normal. Hay que volver al centro, un contexto donde esto sea la nueva normalidad y no se cometan los excesos que veníamos viendo”, detalló. De hecho, más del 25% de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina no podrán ser alcanzados para 2030.

“La sustentabilidad es una necesidad urgente y una agenda que el sector corporativo, los estados y el sector financiero tienen que abrazar si quieren seguir operando en este sistema”, subrayó Tinelli.

En esta línea, la especialista destacó brechas “insostenibles” de la actualidad. Por ejemplo, el 1% de las personas más ricas del planeta tienen más del doble del capital que el 99% restante combinado, según un informe de desigualdad de Oxfam. A su vez, las mujeres realizan 2,5 veces más trabajo no remunerado en tareas de cuidado que los hombres.

Por otro lado, nuestra manera de consumir y producir alcanzó “límites planetarios”. Solo en 2025, la sociedad consume 1,8 planetas “a cuenta de generaciones futuras”, alertó Tinelli.

“La responsabilidad es de los estados, las empresas y el sector financiero. Hay que reimaginar al sector financiero para que incentive a las compañías que están haciendo bien su trabajo y provea el capital para desarrollar estas iniciativas”, deslizó Tinelli, y remarcó que aún “estamos a tiempo”.