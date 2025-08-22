El IAB Now 2025 reunirá a líderes de medios, marcas y agencias

La industria publicitaria y de medios digitales tendrá su cita anual el próximo martes 26 de agosto. Será en la nueva edición del IAB Now, el evento insignia de IAB Argentina, la entidad que agrupa a las principales empresas del sector.

La jornada, que se realizará en el Dot Baires Shopping de la ciudad de Buenos Aires, reunirá a referentes de medios, marcas, agencias y plataformas de la Argentina y de la región, con un foco en las tendencias que marcarán el futuro de la comunicación digital.

Bajo el lema “Más humanos, más digitales. Construyendo las marcas del mañana”, el encuentro contará con más de 50 oradores que debatirán sobre temas clave para el ecosistema. Entre ellos se listan inteligencia artificial aplicada a los negocios, comercio electrónico, creatividad, audiencias, hábitos de consumo, content marketing y digital out of home, entre otros.

Algunos de los disertantes confirmados del IAB Now 2025 son: Carlos Pérez, presidente de BBDO Argentina y especialista en comunicación; Daniel Rabinovich, Chief Operating Officer de Mercado Libre; Sebastián Campanario, periodista especializado en innovación; Ezequiel Jones, Director de Media Solutions Latinoamérica en PedidosYA; Lucila Barttolozi, gerenta de Marketing de Natura Argentina; Martín Ledesma Cueli, Marketing Manager de L’Oréal; Carolina Del Hoyo, Regional Marketing Director de Fratelli Branca.

IABNow 2024: las tendencias, el futuro del marketing y la comunicación digital Fabian Malavolta

“El IAB Now es claramente un evento de referencia para la industria de la comunicación y el marketing digital. Reúne a los líderes de medios, marcas, plataformas y agencias del país. Además de ser un espacio de networking, permite a los asistentes actualizarse sobre lo último en materia digital y sobre el futuro del marketing”, sostuvo Gustavo Buchbinder, secretario de IAB Argentina.

LA NACION levantará la mano en la jornada a través de dos paneles. Por un lado, Gervasio Marques Peña, director Comercial de este medio, será el responsable de moderar el panel “Branding Digital y Sector Financiero”, integrado por Juliana Uva (Banco Galicia), María José Daura (Banco Macro), Stella Laurenti (ICBC) y Juan Cancelli (Banco Provincia).

“Será un placer moderar el panel sobre branding y sector financiero, ya que se trata de una categoría que innova permanentemente para alcanzar a la audiencia en los canales digitales. Como parte del Consejo Directivo de IAB Argentina, recomiendo a todos los profesionales del ecosistema publicitario, del marketing y la comunicación, participar del IAB Now para mantenerse actualizados sobre las tendencias y el futuro digital”, señaló Marques Peña.

Esta edición, además, contará con un panel de medios enfocado en los contenidos de calidad. En él participarán José del Río, director de Contenidos de LA NACION; Ricardo Ravanelli, Head of News & Content Director de Noticias Multiplataforma en Artear; Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista; Roberto Mayo, director general de Noticias de Telefé; Gonzalo Abascal, secretario de Redacción de Clarín. Y estará moderado por Gustavo Buchbinder, fundador de Webar Interactive y Be Influencers.