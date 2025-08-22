La histórica joyería española Tous desembarca en la Argentina

La industria de lujo suma un nuevo jugador en la Argentina. La histórica firma española de joyería y accesorios Tous abrirá su primera tienda en el país en octubre, en el shopping Unicenter.

El local estará ubicado en el nivel 1 del centro comercial y tendrá 45 metros cuadrados. Allí se comercializarán sus últimas colecciones de joyería, marroquinería y accesorios.

La apuesta no es menor: se trata de la segunda vez que la compañía -que factura más de €523 millones al año y está presente en más de 50 países con 700 tiendas, según la información exhibida en su sitio web- instala una operación en la Argentina.

Previamente, la marca se había instalado con un local en Patio Bullrich, en el barrio porteño de Recoleta, como parte de un plan de expansión regional. No obstante, hacia 2021 se había retirado del país.

Esta no es la primera marca internacional de lifestyle y moda que elige como puerta de entrada al país a Unicenter, el shopping insignia de Cencosud. En los últimos meses, el centro comercial sumó aperturas como Victoria’s Secret, que inauguró su primera tienda oficial en el país en enero; Skechers, que se instaló en abril; y New Era, la firma de indumentaria urbana y gorras que debutó en junio.

Historia centenaria con sello familiar

La historia de Tous se remonta a 1920, con Salvador Tous Blavi, un joven aprendiz de relojero. Con el tiempo, su hijo Salvador Tous y su esposa Rosa Oriol le imprimieron el sello de diseño, tradición y artesanía que caracteriza a la marca hasta hoy.

En ese proceso, fue en 1985 cuando nació su ícono más emblemático: el oso de Tous, que trascendió el universo de la joyería para convertirse en un símbolo del diseño español. Para 1989, la marca abrió su primera tienda en el Boulevard Rosa de Barcelona, posteriormente conocido como Pedralbes Center. Y siete años después comenzó su expansión internacional: inauguró tiendas en Alemania y Andorra, en Japón y en Estados Unidos.

En el 2000, la marca apostó también por diversificar su propuesta comercial. Así, bolsos, fragancias, relojes, gafas, complementos para bebés y otros accesorios completaron la cartera. Y rápidamente, cruzó el Atlántico: abrió su primera tienda en México, a la que le siguieron otras en Puerto Rico y en Nueva York.

Actualmente, la firma se encuentra en manos de la tercera generación -y con la cuarta en proceso de incorporación-.