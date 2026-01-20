Emirates designó su primer country manager para la Argentina

Emirates avanza con su estrategia de expansión y suma una apuesta fuerte en la Argentina. Por primera vez, la aerolínea designó un country manager para el país.

El elegido es Ciro Camargo, un ejecutivo brasileño con más de 18 años de carrera en la industria aérea. Graduado en Administración de Empresas (Universidad de Canberra) y con estudios en Toulouse Business School, hizo escuela en Gol.

Camargo inició su carrera en la compañía en 2007 como head de Alianzas con base en Brasil. Entre 2019 y 2021 -uno de los períodos más críticos para el sector- fue country manager para la Argentina y se instaló en Buenos Aires. Desde 2023, era asesor del director de Estrategia y Comercial.

Emirates pasó de cinco a siete frecuencias semanales en octubre pasado

La movida refleja el nuevo peso que la Argentina adquirió para la aerolínea en su red global. Tras haber suspendido sus vuelos en 2020, en plena pandemia, y reanudado operaciones dos años más tarde, Emirates aceleró su recuperación local: en noviembre de 2025 anunció un plan de expansión y sumó dos frecuencias, pasando de cinco a siete vuelos semanales en la ruta Dubái–Río de Janeiro–Buenos Aires.

Desde su nueva posición, Camargo será responsable de supervisar las operaciones en Buenos Aires, fortalecer los vínculos con socios comerciales y optimizar la experiencia del cliente. El ejecutivo reportará a Stéphane Perard, regional manager de Emirates para América Latina.

“Nos complace dar la bienvenida a Ciro en este nuevo rol para liderar nuestras operaciones en Argentina que representa una parte importante de nuestra estrategia de crecimiento en América Latina. Ciro será un activo clave para apoyar la expansión de nuestras operaciones en el mercado e impulsar el crecimiento de las ventas tanto online como offline en el país. Su mandato también incluye el fortalecimiento de las relaciones con nuestra red de socios de viajes, además de las alianzas de código compartido, que son fundamentales para ampliar nuestra base de clientes y nuestro alcance”, afirmó Thierry Aucoc, vicepresidente de Operaciones Comerciales para Europa y Américas.

En diálogo con LA NACION, a finales del año pasado, Aucoc había anticipado la intención de establecer un gerente general en la Argentina, lo que consideró “importante para tener un input del país”. Asimismo, aclaró que no está en los planes inmediatos volar directo a Dubai y no descartó la apertura de un local físico en Buenos Aires.

Emirates opera en la Argentina desde 2012, cuando comenzó a conectar Buenos Aires con Dubái vía Río de Janeiro. Hoy conecta a los viajeros argentinos a través de su hub global en Dubái con más de 140 destinos y se posiciona como una de las aerolíneas más rentables del mundo, a la vez que como el mayor operador mundial de aviones Boeing 777 y Airbus A380.