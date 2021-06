En primera persona: las que se animaron a más en sus rubros

De la cocina a la arquitectura, de la escritura a la ciencia, innovar es fundamental en todos los ámbitos. Durante la última edición del encuentro de Innovación, nueve mujeres contaron en primera persona cómo innovaron en sus respectivas áreas.

Innovar en las redes: Karina Gao

Cocinera, Instagramera @Monpetitglouton

Las innovaciones por las redes también pasan por la Big Data, que uno puede tener acceso a muchas informaciones sobre el consumidor, entonces, antes de partir de redes, lo que se hacía era hacer una receta y transmitir esa receta. Hoy, lo que se puede hacer es primero ver qué es lo que la gente está buscando en las redes. Hay un canal multidimensional de comunicación entre el cocinero y el comensal, o la persona que está consumiendo el contenido de las recetas.

Antes, quizás veías a través de un programa la receta y en la tele no podías hablar con ese cocinero, lo sentías cerca pero distante; pero hoy lo tienes cerca, es un amigo tuyo. Publicas la receta y vos enseguida puedes comentarle y en cierto sentido todo esta ida y vuelta hace que la relación sea mucho más cercana. También se aplican, hoy en día, metodologías para ayudar a que la cocina se organice mejor y sea más eficaz el tiempo que pasas en ella.

De esta manera, también nos ayuda a comer más sano o con menos tiempo. Por ejemplo, está el método de batch cooking y el mel pep, que lo que hacen es preparar de antemano ingredientes y cuando tenés que cocinar lo haces en menos de media hora.

Sonia Jalfin Fabián Malavolta

Innovar con: Sonia Jalfin

Directora de Sociopúblico

Me pidieron hoy que cuente, cómo los datos pueden servir para despertar innovación y lo primero que quiero decir es que no sirven, no deberíamos comprar dato por liebre, porque no necesariamente tener datos nos ayuda a innovar. Lo que sí nos puede ayudar es hacer algunas cosas con los datos. Así que lo que quiero contar hoy son tres cosas que podemos hacer con los datos para que nos ayuden a innovar.

La primera es usar los datos para entender mejor a nuestros usuarios, entender qué les preocupa, poder analizar en qué punto conecta lo que nosotros queremos ofrecerlos con los que a ellos les interesa.

Otra clave, cruzar los datos que tengamos nosotros con otros datos, con datos que están disponibles al ciudadano de todo tipo y tamaño en la Argentina y en el mundo, que también abren datos de cómo funcionan las políticas públicas, de que preferimos, de cómo nos movemos, y esos datos, cruzados con los datos que tengamos sobre nuestros propios productos, servicios, ideas o proyectos son también una fuente potencial enorme de innovación, de nuevas ideas o de nuevas oportunidades.

Y, una tercera forma, es usarlos para comunicarnos con nuestras audiencias, para contar la información de manera que esté personalizada, que hable de la persona que está leyendo, que pueda tal vez ingresar algunos datos y entonces encontrarse con la información que se refiera directamente a ella o a él mismo y lo invite a quedarse un tiempo más prestando atención a esta información.

Danisa Bevcic, fundadora de Presencia Nova Consultora de Imagen Fabián Malavolta

Innovar en moda: Danisa Bevcic

Fundadora de Presencia Nova Consultora de Imagen

La industria de la moda es un sector lleno de oportunidades y no podía quedarse atrás en innovación y cambios. Ante la prohibición de realizar eventos presenciales, los diseñadores reinventaron el fashion show, de esta manera todos los desfiles se hicieron de forma virtual. La ropa digital, de lujo, para salir en las redes sociales hoy ya es un hecho. Gucci lanzó su primer par de zapatillas digital, donde por solo 12 dólares podés tener un par de esa marca. Y no te sorprendas si tu hijo te pide plata para jugar un torneo de forma online con sus amigos vestido con una marca exclusiva.

Hoy, las series son las nuevas vidrieras. Si viste algo en una de las series que te gustó mucho, podés entrar a WornOnTV o Shop Your TV y comprarlo. Eso sí, apurate, porque se agota enseguida. Ante la imposibilidad de tener presente físicamente a las modelos, surge la primera agencia de modelos digital, donde no solamente encontramos modelos sino también influencers digitales. La pregunta es, ¿seguirán existiendo las supermodelos?

Innovar en el consumo: Mariela Mociulsky

Fundadora y CEO de Trendsity

Sin duda, uno de los desafíos que nos deja esta crisis sanitaria que se conjuga con la revolución digital y con una brecha digital cada vez más profunda, es un coeficiente, algo que tiende a crecer una sociedad más polarizada, entonces mi recomendación es que las empresas y las marcas revisen cuidadosamente su portfolio de productos y su propuesta de valor para poder llegar a cada uno de estos segmentos sin tener que resignar calidad, seguridad, practicidad y confianza. Las marcas van a ser recordadas justamente por lo que hagan para acompañar a las personas en los momentos más críticos.

Otro aspecto es la revalorización de los espacios públicos, y cómo la tendencia hacia una descentralización tanto de las ciudades como de los espacios para trabajar, para entretenimiento y para ocio, otro punto muy importante es el crecimiento del e commerce, y si bien, la experiencia de compra antes terminaba en el momento de pagar, hoy termina en el momento en que nos llegan los productos, mi recomendación, es que esta ultima milla sea considerada como una parte de marketing cada vez más importante para garantizar una buena experiencia.

Pola Oloixarac, escritora Fabián Malavolta

Innovar en la literatura: Pola Oloixarac

Escritora

Innovación y literatura son dos cosas que me parecen fascinantes. Creo que la innovación tecnológica tiende alimentarse de literatura. Por ejemplo, la gente que trabaja en Silicon Valley, en alto nivel, como Peter Fill: yo he visto su biblioteca y era toda sobre ciencia ficción, como ediciones viejas, fajadas de bolsillo un poco mejores, al tipo le interesa comprender los escenarios del mundo y nada mejor que la literatura para introducirnos a los lectores en esto. Por ejemplo, Kim Stanley Robinson es seguido por toda la gente de Silicon Valley.

Uno tendería a pensar que la innovación y la literatura no se tocan, pero, de hecho, se necesitan una de la otra claramente. Estamos en un momento donde la innovación tiene muchas menos barreras para entrar en contacto con la subjetividad que antes, y si la subjetividad era el espacio donde en realidad reinaban las novelas y donde reinaban la literatura y las humanidades, las humanidades serán muy miopes si no prestaran atención a esta diferencia de cómo es nuestra subjetividad, la que está permanentemente mutando por esta cercanía, por esta intimidad con la innovación que es permanente que nos da internet y todos los cambios informáticos en los que vivimos inmersos, queramos o no.

Innovar en la educación: Sally Buberman

Cofundadora y CEO de Wormhole

Wormhole es una empresa de tecnología que se dedica a ayudar a otras empresas en sus procesos de transformación digital en las áreas de recursos humanos. El primer tip es, por lo menos para mí, que el docente o entrenador deje de estar en el centro de ser el que imparte la educación y se convierta en un mentor o un guía, y que sean los estudiantes que paso a paso van descubriendo su propio conocimiento con la ayuda de este mentor que los acompaña.

El segundo tip tiene que ver con lograr que el conocimiento y el aprendizaje sea personalizado. Hoy tenemos acceso al conocimiento de forma ilimitada y podemos aprovecharlo para que cada persona aprenda a su propio ritmo, basado en sus propios intereses, en sus fortalezas y debilidades.

El tercer consejo tiene que ver con ser creativos a la hora de enseñar aprovechar todas las herramientas que nos da el mundo digital, pero también el mundo real y físico para contar historias, desde disfrazarnos, usar tecnología de realidad virtual, videojuegos, animaciones, todo lo que se nos ocurra para ser memorables.

Innovar a la hora de invertir: Marta Cruz

Cofundadora y Directora de NXTP Ventures

Nada va a volver a ser como antes, incluso si el 100% de la población está vacunado, dentro de las condiciones económicas de nuestra región estén estables por el largo plazo. Entonces, ¿cómo innovar? Primero, dudar de todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Segundo, observar cómo los emprendedores piensan, diseñan y desarrollan sus proyectos.

Tercero, estar cerca del ecosistema de emprendimientos, para, como dije, aprender de ellos, de los nuevos empresarios, que tienen una visión a largo plazo, al cliente como centro de su negocio y que piensan en el impacto positivo que pueden generar a toda nuestra región, con los emprendimientos y proyectos que están llevando adelante. Pero, ¿por qué todo esto? Porque innovar no es una moda, innovar es una estrategia de supervivencia.

Carolina Blüguermann, investigadora Conicet. Ex-Founder Granja Celular Fabián Malavolta

Innovar en la alimentación: Carolina Blüguermann

PhD. Investigadora Conicet. Ex-Founder Granja Celular

Para mí innovar en el campo de la alimentación involucra aplicar tecnologías disruptivas para cambiar los sistemas de producción tradicional. También significa lograr alimentos de gran calidad y valor nutricional en balance con el medio ambiente aplicando nuevas tecnologías. Haciendo que todos esos alimentos también estén accesibles a la mayor cantidad de gente posible.

Debemos entender que hay nuevas necesidades respecto de lo que los consumidores necesitan y de lo que el medioambiente necesita para poder mantener un sistema productivo que sea sustentable, amigable con el ambiente y permita suplir la demanda se está necesitando a nivel mundial.

Innovar en diseño: Trinidad Reinga

Arquitecta

Durante la pandemia de 2020, como a muchos les habrá pasado, me fue imposible llevar adelante el trabajo de obra. Por eso decidí darle un vuelco de 180 grados a mi propio estudio. Lo que hice fue no hacer más ejecución de obra y me propuse enfocar mis trabajos en digitalizarlos. ¿Qué sería esto? Hacer el proyecto, hacer toda la documentación y el diseño de casas completamente digital.

Hoy, cuento con un equipo todo online, las reuniones con el cliente son online y el valor agregado de mi marca es darles confianza a los clientes con el factor humano, quitar la solemnidad de la arquitectura y ayudar a las personas a que puedan conectar con el espacio que van a vivir.

En cuanto a mi trabajo en redes, durante la pandemia entendí que la gente necesitaba mantenerse activa o por lo menos yo necesitaba mantenerme activa así que empecé a hacer tutoriales o do it yourself (hágalo uno mismo) con cosas que uno puede tener en la casa para ponerla más linda. Ahí me di cuenta de que la clave de las redes es el no secreto, la palabra colaboración es innovar, compartir tus valores, tus formas, tus datos, lo que te lleva al éxito hace que el otro crezca y ese otro va a hacer que te haga crecer a vos.

Innovar también es integrar, integrar cultura, jerarquías, integrar el trabajo y la familia. Hoy soy CEO de mi familia y también soy CEO de mi empresa, y mi familia es el motor para esta empresa Trinidad Reyna.

