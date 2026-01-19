Encuesta empresaria: los CEO argentinos esperan crecimiento en 2026, pero hay dudas por el empleo

Optimismo por el crecimiento económico, dudas por las consecuencias de la implementación de la IA en el empleo y amenazas vinculadas con la estabilidad macro y la inflación son los elementos centrales que describen la mirada empresaria para 2026.

Las anteriores son las conclusiones que aparecen en la Encuesta Global a los CEO, un informe que cada año realiza la firma PwC entre líderes empresariales de todo el mundo, y se presenta en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Este año, el informe contó con 4454 participantes, que compartieron un escenario de “optimismo moderado” para el corto plazo para la economía local.

Según este informe, que en 2026 alcanzó su 29° edición, el escenario argentino concentra una mirada positiva para la actividad. Entre los encuestados, casi nueve de cada 10 (87%) espera crecimiento del PBI, en una dinámica potenciada por la “desaceleración de la inflación”.

El 87% de los CEO en el país espera que la actividad crezca en 2026 Maximiliano Amena

Las perspectivas empresarias acompañan los pronósticos del Gobierno y otros organismos internacionales para la economía argentina. En su última actualización del World Economic Outlook, el FMI ratificó que espera una expansión del 4% del PBI argentino en 2026 y 2027, misma cifra que la planteada por el Banco Mundial.

En tanto, el Gobierno es aún más ambicioso, y diagramó un 5% en las estimaciones del Presupuesto 2026, que se aprobó en el Congreso. Por el contrario, las estimaciones de bancos y consultoras son algo menos ambiciosas, y estiman un 3,5% de crecimiento del nivel de actividad este año, según surge de la última edición del LatinFocus Consensus Forecast.

Y esa mirada positiva para el escenario macro se replica, aunque con menor énfasis, sobre las proyecciones internas de las compañías. De acuerdo con el documento elaborado por PwC, uno de cada tres CEO dice estar “extremadamente confiado” en que lograrán un incremento en sus ingresos en los próximos 12 meses.

Paralelamente, los factores económicos siguen al frente en la agenda de preocupaciones y amenazas que podrían afectar a las empresas en 2026. El 48% de los encuestados identificó a la ‘Volatilidad macroeconómica’ como principal riesgo, seguido de la inflación (33%).

La volatilidad macroeconómica y la inflación son las dos principales amenazas para 2026, según los CEO encuestados por PwC LUIS ROBAYO - AFP

Otro factor relevante se vincula con el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas: los CEO identifican entre sus principales amenazas a la ‘Disrupción tecnológica’ (30%), rubro que incluye a la IA, y a la poca disponibilidad de trabajadores con habilidades claves (22%).

Tres de cada cuatro CEO (76%) afirmaron en la encuesta que tienen una infraestructura tecnológica preparada para la adopción e integración de la IA, aunque solo cuatro de cada 10 (41%) dijeron que invirtieron lo suficiente para capitalizar sus beneficios.

Entre los ejecutivos que ya implementaron estas herramientas, dos de cada tres (66%) afirmaron que su eficiencia en el tiempo personal durante el trabajo creció a partir del uso de IA, mientras que el 57% sostuvo que la empresa percibió una mejora en la efectividad de los empleados en los últimos 12 meses por la incorporación de IA.

Otros efectos positivos de este proceso, de acuerdo con las respuestas de los CEO, se reflejaron en mejoras en la rentabilidad (43%) y en la facturación (40%).

Dos de cada tres (66%) CEO afirmaron que su eficiencia en el tiempo personal durante el trabajo creció a partir del uso de IA, Freepick

En cuanto al empleo, las perspectivas lucen ambiguas. De acuerdo con el informe, seis de cada 10 CEO respondió que hasta el momento no hubo un “cambio significativo” en su plantel de empleados por efecto de la adopción de IA, mientras que uno de cada cuatro (23%) reconoció que hubo una caída en su dotación de personal a partir de la implementación de nuevas tecnologías.

La fragilidad del empleo también es otro factor relevante. Un 35% de quienes respondieron la encuesta en el país afirmó que en los próximos 12 meses aumentará su dotación de trabajadores (en Brasil, el 53% de los encuestados dijo que contratará más personas).

Mientras tanto, el 26% contestó que este año reducirá su número de empleados. Es el registro más alto entre los países de la región, por encima de Uruguay (9%) y Brasil (14%).

En cuanto a los modelos de negocio, la sostenibilidad mantiene un lugar relevante en la agenda empresaria. El 83% de los CEO en el país respondió que en los últimos cinco años hizo inversiones para reducir su impacto climático. Al mismo tiempo, seis de cada 10 confirmaron que esa decisión no implicó un aumento significativo en sus costos operativos.