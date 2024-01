escuchar

Pablo Goldstein tiene 47 años, es licenciado en Administración de Empresas y entrenador de rugby. Tuvo varios emprendimientos con diferente suerte y, después de un contacto en 2010 en Ciudad del Cabo, se concentró en uno de carpas beduinas que se convirtió en un éxito. En el arranque invirtieron US$100.000, que después reforzaron con US$40.000. Operan desde hace tiempo en Uruguay, en Costa Rica comenzaron este año y en los próximos meses desembarcarán en Colombia y Ecuador.

“Tenemos un plan de expansión importante -cuenta a LA NACION-. No existían este tipo de carpas en ningún país de la región, salvo alguien que tenía una o dos. El negocio pasa por su alquiler y venta. Después de la pandemia del Covid-19 las actividades al aire libre explotaron y eso ayudó al crecimiento”.

Las inversiones son para comprar las carpas beduinas Tentickle, que se fabrican en Sudáfrica con un material que no se consigue en la Argentina. Para el crecimiento del negocio, la mayor complicación -dice Goldstein- es conseguir un “aliado adecuado”.

Señala que, aunque pudiera parecer que todos los países son iguales para este tipo de actividad, “no es así”: “Hay que conocer la idiosincrasia, las costumbres”. A modo de ejemplo, apunta que cuando llegaron a Uruguay, creían que era “una extensión de la Argentina”, pero no: “Debimos entenderlo mejor para la comunicación, para determinar tamaños y colores. Mucho lo fuimos haciendo a prueba y error”.

Las carpas beduinas fueron las primeras de ese estilo que llegaron a la Argentina y, según explica el emprendedor, hicieron pie a partir de otorgar “más glamour” a los espacios afuera ya que ofrecen diferentes opciones visuales y funcionales, velocidad superior a las que estaban en el mercado para su armado y desarmado, menor volumen y peso para el traslado y depósito y adaptabilidad para todo tipo de climas. Hace poco sumaron el servicio de carpas con mapping, la herramienta tecnológica que permite la proyección de imágenes estáticas o animadas en formato de video.

Se pueden hacer a medida. Por ejemplo en Uruguay tienen alta demanda las redondas. En el 2022 entre las tres oficinas de la empresa en la Argentina (CABA, Mendoza y Córdoba), operaron en 610 eventos. Este año, por el impacto de la crisis económica, calculan terminar con 580. Las aperturas en Ecuador y Colombia implicarán alrededor de US$150.000 de inversión.

Goldstein trabajó tres años en un banco. Se fue a España y allí se convirtió en emprendedor: “Nunca había emprendido, no conocía España y en Barcelona abrí una compañía de microcemento alisado que anduvo muy bien”. Después pasó al rubro textil y relanzó una marca de indumentaria. “No nos fue tan bien -comenta-. Después de algunos intentos fallidos me tomé un tiempo y surgió la posibilidad de las carpas beduinas”.

Conoció la industria en Sudáfrica, a donde fue a capacitarse como entrenador de rugby. Trabajaba en el club de exalumnos de Colegio San Andrés. Practicó el deporte desde chico y después siguió como entrenador durante unos siete años.

En aquella oportunidad visitó la fábrica de carpas y se reunió con el dueño de la empresa. Fundó inmediatamente el capítulo argentino, que tuvo un crecimiento progresivo y que, por supuesto, sufrió un parate fuerte durante el Covid-19. Después de la pandemia logró un aumento “exponencial” de la actividad e inició la expansión fuera del país.

“Para las próximas aperturas aprovechamos todo el know how de estos más de 10 años, y lo volcamos en la gran oportunidad de entrar a mercados donde no existe este producto. A su vez, para completar la apuesta, nos asociamos con emprendedores locales que conocen bien los negocios de cada uno de esos países”, señala Goldstein.